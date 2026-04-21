Растаял крупнейший в мире айсберг А23а

Tекст: Дмитрий Зубарев

Крупнейший в мире за последние десятилетия айсберг А23а окончательно раскололся и почти полностью растаял, передают «Вести».

Пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) сообщила, что этот ледяной гигант считался крупнейшим с 1986 по 2025 год, когда его площадь составляла 4,1 тыс. кв. км.

Айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера и около 30 лет оставался на мели в море Уэдделла. За годы своего существования А23а потерял 99% площади и сейчас, по данным института, его остатки занимают менее 50 кв. км.

В институте отметили, что в январе 2026 года площадь айсберга ещё составляла примерно 1,3 тыс. кв. км, однако в последние месяцы ледяная глыба быстро уменьшалась, продолжая дрейфовать и раскалываться. Как сообщила главный специалист Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук, «за последние три месяца он преодолел расстояние около 1000 км, пересек границу Южного и Атлантического океанов».

Нынешний статус крупнейшего айсберга в мире перешёл к D15A, площадь которого ранее составляла примерно 3 тыс. кв. км. В декабре прошлого года Роскосмос представил спутниковый снимок айсберга А23а, зафиксировав его изменения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2026 года НАСА спрогнозировало скорое полное разрушение гигантского айсберга А23а.

Месяцем ранее ледяной гигант утратил статус крупнейшего в мире из-за потери 67% своей первоначальной площади.

В начале декабря 2025 года Роскосмос опубликовал спутниковую фотографию этого объекта после очередного раскола.