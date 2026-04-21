Логинова заявила об отсутствии обвинений по расследованию WADA

Tекст: Дмитрий Зубарев

Логинова заявила, что не получала никаких обвинений от Всемирного антидопингового агентства по поводу возможных махинаций с допинг-пробами на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула: «Мне скрывать нечего. Я до сих пор не получила никакого обвинения. Никакого отношения к пробам и данным с Олимпийских игр я не имела, поэтому я абсолютно спокойна».

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что WADA якобы располагает неофициальными сведениями о возможной причастности Логиновой к сокрытию допинг-проб. Позднее пресс-служба WADA подтвердила, что независимый департамент организации изучает обвинения в ее адрес с декабря 2025 года.

Логинова отметила, что готова сотрудничать с расследованием и выразила интерес к выяснению, кто под ее именем посещал конференцию WADA в Пусане в 2025 году, где она лично не присутствовала. Она назвала публикацию The New York Times недостоверной и выразила недоумение по поводу реакции некоторых российских СМИ, которые, по ее словам, распространяют фейковый материал.

Вероника Логинова возглавляет РУСАДА с декабря 2021 года. В феврале она сообщила РИА Новости о намерении обратиться в суд с иском о клевете против The New York Times. Она подчеркнула, что во время Олимпиады в Сочи отвечала только за образовательную программу и была членом команды WADA, а все подробности ее деятельности в тот период известны агентству и другим специалистам из международных антидопинговых организаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирное антидопинговое агентство открыло расследование в отношении руководителя РУСАДА Вероники Логиновой.

Глава российского агентства потребовала от газеты The New York Times доказательства причастности к махинациям на Олимпиаде.

Ранее российская сторона начала подготовку к защите своей позиции в Спортивном арбитражном суде.