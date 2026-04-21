Основательницу проекта «Ковчег» заочно приговорили к восьми годам колонии

Суд в Петербурге заочно приговорил иноагента Буракову к восьми годам колонии

Tекст: Мария Иванова

Суд в Петербурге заочно приговорил основательницу проекта «Ковчег» Анастасию Буракову (признана в РФ иноагентом) к восьми годам и двум месяцам колонии, передает РИА «Новости». Она признана виновной в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

«Суд по совокупности приговоров назначил виновной окончательное наказание в виде восьми лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – заявили в пресс-службе прокуратуры города. Осужденной также запретили администрировать сайты и размещать информацию в интернете в течение трех лет.

Уголовное дело рассматривалось в отсутствие Бураковой, которая находится в розыске. В 2024 году она дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах, но продолжала публиковать материалы в мессенджере без соответствующей маркировки.

В феврале суд заочно арестовал Буракову на два месяца. Обвинение ей предъявили в июне 2025 года, а в июле объявили в межгосударственный розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские власти признали Анастасию Буракову и проект «Ковчег» иностранными агентами в декабре 2023 года. Позже государственное обвинение запросило для основательницы организации свыше семи лет колонии по делу о фейках про Вооруженные силы России. В итоге Басманный суд Москвы заочно приговорил ее к семи годам и шести месяцам лишения свободы.