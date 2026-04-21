Верховный суд назвал примирение сторон приоритетом гражданского процесса

Окончание гражданских дел примирением сторон рассматривается как наиболее экономичное и предпочтительное средство разрешения споров, передает РИА «Новости». Об этом говорится в проекте нового постановления пленума Верховного суда, который был направлен на доработку в редакционную комиссию.
В документе отмечается, что достижение согласия между сторонами обеспечивает выполнение целей гражданского процесса оптимальным способом, если действия сторон не противоречат закону и не нарушают права и интересы других лиц. Как подчеркивается в проекте, одной из главных задач подготовки дела к разбирательству является именно поиск возможностей для урегулирования спора по согласию.
Верховный суд обращает внимание, что примирительные процедуры не применяются в определенных законом случаях, например, по делам особого производства. Судьи должны при подготовке дела принимать меры для содействия примирению сторон, руководствуясь интересами участников процесса и целями гражданского судопроизводства.
Проект нового постановления должен заменить действующий документ по этому вопросу, принятый пленумом в 2008 году.
