Прокуратура Польши запросила арест депутата Европарламента Брауна

Польская прокуратура обратилась к Европарламенту с просьбой разрешить задержание депутата Гжегожа Брауна, пишет РИА «Новости».
В заявлении национальной прокуратуры указывается, что соответствующее обращение направлено председателю Европейского парламента Роберте Метсоле.
Браун уже лишён иммунитета Европарламента для привлечения к уголовной ответственности по ряду обвинений. Однако, как отмечает прокуратура, его задержание необходимо для продолжения расследования, поскольку депутат не является на допросы по вызову следствия.
Главное обвинение связано с инцидентом в апреле 2025 года, когда Браун попытался провести «гражданское задержание» врача-гинеколога Гизель Ягельской в госпитале города Олесница. По данным следствия, он и его сторонники ворвались в медучреждение, напали на врача и заперли ее в административном помещении. Браун обвинил Ягельскую в незаконном аборте одной из пациенток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун публично растоптал флаг Европейского союза в здании министерства промышленности в Катовице.
Депутат Европарламента Гжегож Браун возглавляет партию «Конфедерация польской короны», на президентских выборах получил 6,24% голосов и открыто выступает против абортов, ЛГБТ-пропаганды и украинских беженцев.
Во время предвыборного митинга в городе Бяла-Подляска помощник Брауна по его указанию сорвал украинский флаг со здания мэрии.