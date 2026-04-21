  • Новость часаИран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир
    Небензя назвал виновных в продолжении конфликта на Украине
    Венгрия объявила о вероятном возобновлении Украиной транзита нефти по «Дружбе»
    Генштаб рассказал о весеннем продвижении российских войск в зоне СВО
    От атак ВСУ по территории России за неделю погибли десять мирных граждан
    Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
    Зеленский назвал неуважением визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
    Глава МЭА предрек перестройку энергосистемы мира
    21 апреля 2026, 10:31 • Новости дня

    Bloomberg: НАТО начало охоту на российские подводные лодки

    НАТО активизировало поиск новейших российских подлодок в Северной Атлантике

    Bloomberg: НАТО начало охоту на российские подводные лодки
    @ Cpl. Michele Clarke/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс развернул масштабную кампанию по поиску новейших российских атомных субмарин, используя секретные базы в Норвегии и передовые технологии слежения.

    НАТО вынуждено активизировать усилия по отслеживанию российских подводных лодок в Северной Атлантике, передает Bloomberg.

    Центром противодействия стал норвежский военный объект Райтан, расположенный в бункере за двойными противовзрывными дверями.

    «Они хороши», – заявил вице-адмирал Руне Андерсен, характеризуя подводный флот России.

    Командующий норвежским штабом отметил, что российские субмарины остаются «высокоэффективными подразделениями».

    Россия значительно обновила подводный флот, введя в строй новые атомные субмарины классов «Борей-А» и «Ясень-М». Эти корабли обладают передовыми технологиями скрытности и мощным вооружением, представляя серьезную угрозу для альянса.

    Западные эксперты признают, что новейшие российские подлодки стало гораздо труднее отслеживать. В ответ Великобритания и Норвегия наращивают патрулирование с использованием авиации и разрабатывают новые системы обнаружения под льдами Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Норвегия договорились совместно отслеживать российские подводные лодки в Северной Атлантике.

    Bloomberg ранее сообщало о существенном военно-техническом преимуществе России над силами альянса в Арктике.

    Британский министр обороны Джон Хили пригрозил подводному флоту России постоянной слежкой.

    19 апреля 2026, 12:44 • Новости дня
    Грушко заявил о скором ответе России на вызовы НАТО в Арктике

    Грушко: Ответ на вызовы НАТО в Арктике не заставит себя ждать

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ответ России на действия НАТО в Арктике будет оперативным, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.

    «Наши ответные действия на эти вызовы не заставят себя ждать. У нас достаточно возможностей, чтобы своевременно и адекватно реагировать на возникающие со стороны НАТО угрозы нашей безопасности и интересам», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Ранее МИД заявил о деструктивности миссии НАТО в Арктике.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о твердом намерении Москвы отстаивать свои интересы перед лицом внешних угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский посол в Канаде Олег Степанов сообщил, что Москва обладает полным набором средств для защиты национальных интересов в Заполярье, однако выступает за сохранение региона зоной мира.

    Комментарии (25)
    20 апреля 2026, 14:35 • Новости дня
    MWM: «Искандер-К» создает серьезную угрозу для тыла стран НАТО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский ракетный комплекс «Искандер-К» представляет собой серьезную угрозу для тыловых объектов стран НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет Military Watch Magazine, несмотря на популярность «Искандера-М», оснащенного баллистическими ракетами, именно версия с крылатыми ракетами способна нанести больший урон инфраструктуре альянса в случае крупномасштабного конфликта, передает РИА «Новости».

    «И хотя его часто затмевает комплекс «Искандер-М», оснащенный баллистическими ракетами, угроза, которую он создает для тыловых объектов стран НАТО в случае полномасштабной войны, может оказаться гораздо серьезнее», – говорится в публикации. Издание отмечает, что среди ключевых преимуществ «Искандера-К» – увеличенная дальность, низкая заметность и способность преодолевать современные системы ПВО.

    В отличие от баллистических ракет, крылатые ракеты «Искандера-К» летят медленнее, но их сложнее обнаружить и отследить. Они способны маневрировать на малой высоте, используя рельеф местности, что делает их перехват крайне затруднительным.

    Military Watch Magazine также обращает внимание, что из-за продолжающегося конфликта на Украине возможности ПВО стран-членов НАТО заметно сократились. Большое количество зенитных ракет, радиолокационных станций и командных пунктов было передано ВСУ, что истощило запасы альянса. Аналогичные проблемы, по данным издания, наблюдаются и у США, где комплексы ПВО были задействованы против Ирана.

    Ранее издание Military Watch Magazine сообщило, что удары ракетами комплекса «Искандер-М» значительно подорвали возможности противовоздушной обороны Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил о планах западных стран создать новый военный альянс с ключевой ролью Украины.

    Комментарии (2)
    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 12:13 • Новости дня
    Уралвагонзавод показал уникальные кадры испытаний Т-90С в джунглях

    Опубликовано редкое видео испытаний российского танка Т-90С в джунглях Малайзии

    Уралвагонзавод показал уникальные кадры испытаний Т-90С в джунглях
    @ uvznews

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ростех впервые представил архивные кадры ходовых испытаний танка Т-90С, проходивших в экстремальных условиях малайзийских тропиков и болот летом 2000 года.

    Концерн «Уралвагонзавод» обнародовал редчайшую видеозапись тестирования боевой машины в Max. Уникальная съемка сохранилась на старой кассете одного из инженеров-испытателей и была найдена случайно при подготовке документального фильма к 25-летию индийского контракта.

    На кадрах запечатлено, как летом 2000 года при температуре плюс 40 градусов и высокой влажности танк преодолевает малопроходимую местность. Перед марш-броском на 1300 километров через джунгли Малайзии Т-90С успешно прошел испытания в индийской пустыне Тар.

    В начале нулевых годов российская машина преодолела сложнейшие тесты в трех климатических зонах: влажных тропиках Малайзии, высокогорье Индии и абразивных песках Саудовской Аравии. Т-90С подтвердил свою надежность при температуре плюс 55 градусов, тогда как ни один конкурент не смог полностью пройти этот цикл испытаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Уралвагонзавод» предложил Малайзии гибкие схемы поставок танка Т-90МС. Предприятие подготовило модернизированную версию этой бронемашины для иностранных заказчиков. Директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил высокий интерес азиатских стран к данной технике.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    Немецкий концерн Rheinmetall начал серийный выпуск морских боевых дронов

    Rheinmetall и Kraken Technology запустили производство БЭК в Гамбурге

    Немецкий концерн Rheinmetall начал серийный выпуск морских боевых дронов
    @ Marcus Brandt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На немецкой верфи стартовала сборка надводных дронов Kraken K3 Scout, способных выполнять как гражданские, так и боевые задачи на воде.

    Крупнейшее оборонное предприятие Германии совместно с британскими партнерами организовало выпуск инновационной техники, передает ТАСС.

    Производственная линия развернута на мощностях судостроительного завода Blohm+Voss.

    Выпускаемые аппараты длиной около восьми с половиной метров могут разгоняться до 55 узлов. В зависимости от оснащения они предназначены для патрулирования акваторий, защиты критической инфраструктуры или нанесения ударов в ходе военных операций.

    Стороны объединили усилия для реализации проекта еще в прошлом году. Для этого было создано совместное предприятие, получившее название Rheinmetall Kraken GmbH.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский оборонный концерн запланировал масштабную сборку боевых морских беспилотников на гамбургской верфи.

    Для выхода на рынок военного судостроения компания договорилась о покупке профильного подразделения группы Lurssen.

    Между тем глава предприятия Армин Паппергер высмеял кустарный способ производства украинских дронов.

    Комментарии (7)
    20 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    МИД назвал истинную цель операции НАТО на Балтике

    Грушко: НАТО пытается ограничить российские грузоперевозки на Балтике

    МИД назвал истинную цель операции НАТО на Балтике
    @ w80/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Операция Североатлантического альянса на Балтике «Балтийский часовой» направлена на ограничение российских грузоперевозок и контроль над международными транспортными маршрутами, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко отметил, что в акватории находится группировка объединенных военно-морских сил НАТО, передает РИА «Новости».

    «В январе 2025 года была запущена операция альянса «Балтийский часовой», истинная задача которой заключается в установлении контроля над международными транспортными маршрутами и ограничении грузоперевозок, осуществляемых в интересах России», – заявил Грушко.

    Дипломат также отметил, что активность сил НАТО в акватории Балтийского моря формирует серьезные угрозы для международного судоходства и экономической деятельности. В данном контексте принимаются решения о размещении дополнительной военной инфраструктуры и контингента на острове Готланд в Балтийском море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грушко указывал, что Североатлантический альянс активно рассматривает Балтийско-Скандинавский регион как наиболее перспективное направление для возможного военного столкновения с российской стороной.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил о попытках НАТО парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 05:12 • Новости дня
    Япония отменила ограничения на экспорт оружия

    Генсек кабмина Японии Кихара объявил об отмене ограничений на экспорт оружия

    Япония отменила ограничения на экспорт оружия
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Японский кабинет министров принял поправки к правилам поставок оружия за рубеж, сообщил генеральный секретарь правительства Минору Кихара.

    «Сегодня на заседании кабинета министров принято решение о внесении изменений в часть трех принципов экспорта вооружений», – приводит слова генсека РИА «Новости».

    Он заявил, что данное решение открывает возможность «обеспечить безопасность Японии в быстро меняющейся ситуации». По его совам, для защиты мира требуется продвигать экспорт вооружений и повышать обороноспособность союзников.

    Корректировка экспортных ограничений направлена на адаптацию к современным вызовам. Власти рассчитывают, что новые меры помогут укрепить региональную стабильность.

    Экспорт оружия укрепит оборонную промышленность Японии, заявил Кихара. Он заверил, что Япония сохранит свою приверженность миру.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отметила, что в условиях нарастающей напряженности в сфере безопасности ни одна страна не способна в одиночку обеспечить собственную защиту, поэтому требуется взаимная поддержка партнеров по оборонной технике, передает ТАСС.

    Как заявила Такаити, страна больше не будет ограничивать экспорт лишь техникой, используемой для спасательных операций, транспортировки, предупреждения, наблюдения и разминирования. Она прямо отметила, что с учетом нынешних изменений станет возможным экспорт любой техники, без применявшихся ранее ограничений.

    Такаити отметила, что новые правила облегчают взаимный обмен запчастями и компонентами с государствами-партнерами. При этом поставки боевого оружия будут возможны только в страны, подписавшие с Токио специальные соглашения о соблюдении секретности технологий и условиях применения вооружений.

    На данный момент у Японии есть подобные договоренности с 17 странами, среди которых США, Британия, Австралия, Индия, Филиппины, Франция, Германия, Малайзия, Италия, Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Швеция, Сингапур, ОАЭ, Монголия и Бангладеш. У Японии сейчас нет соответствующего соглашения с Украиной.

    Решения о разрешении экспорта вооружений будет принимать Совет национальной безопасности Японии с участием премьер-министра и ряда министров. После этого парламент будет получать информацию о сделках, но его одобрения не потребуется.

    Сейчас Япония уже договорилась о продаже ракетных фрегатов Австралии, интерес проявляет и Новая Зеландия, а с Индонезией и Филиппинами обсуждаются поставки подержанных боевых кораблей. Также рассматривается экспорт систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что Токио запланировал отмену введенного после Второй мировой войны запрета на экспорт оружия. Японский премьер-министр Санаэ Такаити пообещала значительно усилить оборонные возможности государства. МИД России пригрозил жесткими ответными мерами в случае поставок японской военной техники Киеву.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 13:31 • Новости дня
    Лавров предостерег от сравнения России с «бумажным тигром»

    Лавров на форуме в Анталье посоветовал не называть Россию «бумажным тигром»

    Лавров предостерег от сравнения России с «бумажным тигром»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Ошибочное восприятие России как «слабого государства» чревато серьезными последствиями, поскольку пересечение невидимых красных линий способно мгновенно исчерпать запас национального терпения, предупредил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров настоятельно рекомендовал отказаться от попыток приравнять государственную мощь к слабости, передает ТАСС. Выступая на Антальском дипломатическом форуме, он прокомментировал недавние высказывания иностранных политиков.

    «Может быть, кто-нибудь называет и нас тоже бумажным тигром, как Трамп назвал НАТО, но я бы предостерег от таких параллелей», – заявил руководитель внешнеполитического ведомства.

    Дипломат напомнил о традиционном русском терпении, которое имеет свои пределы. Он добавил, что рано или поздно оно может лопнуть, и назвал положительным моментом абсолютную неосведомленность оппонентов о точном расположении красных линий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома пообещал больше не использовать термин «бумажный тигр» для критики России. Глава МИД Сергей Лавров назвал подобные высказывания обычным элементом публичной дипломатии.

    Президент Владимир Путин прокомментировал эту американскую риторику на пленарной сессии клуба «Валдай».

    Комментарии (2)
    18 апреля 2026, 21:24 • Новости дня
    Захарова заявила о планах Запада завладеть украинским черноземом и нефтью России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о сохраняющихся у Запада стремлениях завладеть украинским черноземом и российской нефтью.

    Захарова в интервью ко Дню памяти жертв геноцида советского народа заявила, что западные страны не отказались от идеи получить контроль над украинским черноземом, российской нефтью и газом, а также распространить влияние на ресурсы Средней Азии и Закавказья, передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что речь идет о реваншизме, который выражается в желании Запада провести передел мира и ресурсов в свою пользу, добившись победы в «дележке мира».

    По словам Захаровой, подобная стратегия является проявлением колонизаторского и империалистического подхода к планете. Она добавила, что на Западе считают победу Советского Союза во Второй мировой войне случайной и недопустимой, и намерены «исправить» эту ситуацию.

    Дипломат уточнила, что речь идет не о чьих-то частных мнениях, а о глобальной политике, которая получила широкое распространение среди западных элит.

    Ранее Мария Захарова заявила о ведении странами Запада полномасштабной гибридной войны ради сохранения глобального господства.

    Также дипломат напомнила о наличии у России «губозакаточной машинки» для западных реваншистов.

    Комментарии (0)
    19 апреля 2026, 08:26 • Новости дня
    Ростех заявил о доказанной автономности российских танков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские танки доказали способность длительного действия в отрыве от баз снабжения, сохраняя подвижность и огневую мощь, рассказали в госкорпорации «Ростех» в преддверии международной выставки оборонной промышленности DSA 2026 (Defense Services Asia) в Малайзии.

    Российские танки подтвердили свою способность действовать автономно на значительном удалении от баз снабжения, сохраняя при этом высокую подвижность и мощную огневую поддержку, передает ТАСС.

    В Ростехе подчеркнули: «Наши машины способны длительное время действовать в отрыве от баз снабжения, сохраняя подвижность и огневую мощь». Представители корпорации также напомнили об итогах малайзийских испытаний танков в 2000 году, где отмечалось, что российские танки, в частности Т-90, изначально проектировались как автономные единицы.

    Особое внимание при разработке уделялось простоте полевого ремонта: агрегаты, включая двигатель и трансмиссию, можно заменить силами экипажа или штатных ремонтных подразделений прямо в полевых условиях. Для этого не требуется применение крупных кранов или транспортировка техники на специализированные заводы, что позволяет использовать танки даже при отсутствии развитой инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бригада «Невский» разработала специальный патрон для борьбы с дронами.

    Водители и экипажи танков Т-90М «Прорыв» бригады Александра Невского осваивают новые машины.

    В штурмовую бригаду имени Невского поступила партия танков Т-90 «Прорыв».

    Комментарии (2)
    18 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Лавров заявил о подготовке Западом современных войн задолго до начала

    Лавров: Запад долгие годы готовил текущие мировые конфликты

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства на протяжении многих лет вели целенаправленную подготовку к вооруженным конфликтам, которые в настоящее время разворачиваются на планете, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме в Турции заявил, что современные войны в мире стали результатом многолетней подготовки со стороны Запада. Он указал, что подготовка этих конфликтов велась западными партнерами на протяжении большей части его срока в должности министра иностранных дел, передает РИА «Новости».

    Лавров прокомментировал слова модератора форума, отметившего, что сейчас мир сталкивается с тремя крупными войнами: на Украине, на Ближнем Востоке и с «тихой войной» против международного порядка.

    По словам Лаврова, западная политика по формированию подобных сценариев начала складываться вскоре после распада СССР. Он также отметил, что Россия в течение долгого времени не воспринималась равноправным партнером, а обещания, данные в ходе дипломатических переговоров, часто оставались невыполненными.

    Лавров подчеркнул, что обсуждаемые события начали «вызревать задолго до украинского кризиса».

    Ранее Лавров заявил, что операция США в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через Ормузский пролив.

    Лавров также отметил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке значительно влияет на вопросы безопасности стран евразийского региона.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что некоторые специалисты начали характеризовать нынешние мировые конфликты в качестве третьей мировой войны.

    Комментарии (0)
    19 апреля 2026, 00:23 • Новости дня
    Обломки беспилотника упали в районе морского порта Ейска

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе морского порта города Ейска обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, информации о пострадавших и возгораниях не поступало.

    Обломки беспилотного летательного аппарата упали в районе морского порта в Ейске, передает РИА «Новости». По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате происшествия никто не пострадал.

    Кроме того, по данным штаба, возгораний на месте обнаружения обломков не отмечено.

    На месте происшествия продолжают работу оперативные и специальные службы, которые выясняют обстоятельства падения и проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тольятти проводят ликвидацию очагов возгорания и проливку территории после падения обломков вражеского БПЛА.

    В небе над Ульяновской областью уничтожили три вражеских беспилотника, фрагменты которых упали в Новоспасском районе без разрушений и жертв.

    Беспилотник упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске Самарской области, в здании выбиты стекла, но пострадавших нет.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    В России запустили производство снайперского робота с искусственным интеллектом

    В России началось серийное производство ИИ-комплекса «Двойник»

    Tекст: Мария Иванова

    Российские разработчики запустили серийное производство уникальной снайперской системы с искусственным интеллектом, призванной максимально обезопасить военнослужащих на поле боя.

    Отечественный роботизированный снайперский комплекс «Двойник» позволит изолировать стрелка от оружия в условиях современных боевых действий, передает ТАСС.

    Создатель предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев подчеркнул, что новая разработка управляется искусственным интеллектом и уже запущена в серийное производство.

    «Винтовка должна стать сухопутным дроном «земля-земля». Стрелок должен быть максимально изолирован от оружия, чтобы выжить на современном поле боя», – заявил Лобаев. По его словам, в ближайшем будущем военным предстоит противостоять не только живой силе противника, но и доступным роботизированным системам.

    Специалист добавил, что «Двойник» представляет собой первый шаг России в сферу роботизированного высокоточного снайпинга. Создание комплекса началось еще в 2015 году, однако из-за скромного бюджета процесс затянулся. Сейчас аналогичные технологии компании уже применяются в малом ПВО и системах защиты периметра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оружейная компания Lobaev Arms приступила к выпуску нового роботизированного снайперского комплекса «Двойник». Разработчики успешно испытали для данной системы специальный квазигиперзвуковой антидроновый патрон.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» ведет разработки по роботизации противотанковых ракетных комплексов.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В Финляндии раскритиковали Стубба за отказ посетить Москву

    Профессор Малинен призвал Стубба посетить Россию вместо Ближнего Востока

    Tекст: Вера Басилая

    Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен подверг критике президента Финляндии Александра Стубба за планы поехать на Ближний Восток вместо Москвы на фоне роста напряженности с Россией.

    Президент Финляндии Александр Стубб подвергся резкой критике со стороны профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена, передает РИА «Новости».

    Малинен заявил в соцсети, что Стубб должен отправиться в Москву, а не на Ближний Восток, из-за обострения отношений с Россией.

    «Какого черта ты там будешь делать? В Финляндии начинается война, потому что ты не исполняешь свои обязанности. Вышвырните этого неудачника оттуда, а еще лучше – отправьте его в Москву, чтобы он выполнял свою настоящую работу», – обратился профессор с вопросом к Стуббу.

    В ближайшие дни Стубб планирует посетить Иорданию и Египет, чтобы провести переговоры с лидерами этих стран по ситуации на Ближнем Востоке.

    Малинен раскритиковал русофобскую политику финского президента.

    Ранее Александр Стубб призвал оказывать военное давление на Россию ради завершения украинского конфликта.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об откровенном возрождении нацистской философии в ряде стран Европы, включая Германию и Финляндию.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Лавров: НАТО находится не в лучшем состоянии

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-политический альянс западных стран переживает сейчас не самые простые времена, однако Москва предпочитает полностью дистанцироваться от подобных внутренних проблем объединения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

    Российская сторона фиксирует трудности внутри западного военного объединения, передает ТАСС.

    «НАТО находится не в лучшем состоянии, мы это, наверное, все можем признать. Мы не вмешиваемся во внутренние дела НАТО», – указал министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

    Глава дипломатического ведомства также подчеркнул отсутствие активности отечественных дипломатов в европейских странах альянса. По его словам, российские послы и другие официальные лица не перемещаются по территориям государств, входящих в этот блок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны обсуждают возможность закрытия Североатлантического альянса на фоне глубокого кризиса.

    Глава российского МИД рассказал о серьезной подготовке европейских лидеров к войне против России.

    Ранее отмечалось, что внутри военного блока назревает бунт из-за растущего недовольства участников.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    Politico: США возложили военную поддержку Украины на Европу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби в ходе заседания контактной группы «Рамштайн» фактически переложил бремя военной поддержки Киева на европейских союзников Вашингтона, сообщает Politico.

    США фактически отказались нести основное бремя военной поддержки Киева и требуют этого от союзников, передают «Вести». Как сообщает издание Politico, заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби на заседании контактной группы «Рамштайн» призвал европейские страны значительно увеличить финансирование и производство вооружений. Он отметил, что американская помощь Украине строилась на использовании ограниченных запасов, и подчеркнул, что такой подход уже исчерпал себя.

    По словам Колби, Европе необходимо ускоренно принять на себя основную ответственность за оборону континента. «Это не вопрос выбора, а стратегической необходимости», – заявил он. Колби добавил, что дальнейшая помощь Киеву не должна зависеть от значительных взносов США.

    Заявление Колби прозвучало на фоне усиливающегося давления Вашингтона на партнеров. Ранее министр обороны США Пит Хегсет упрекал союзников в бездействии в ходе конфликта с Ираном, а президент Дональд Трамп предупреждал, что Соединенные Штаты могут пересмотреть отношения с НАТО и выразил недовольство позицией Республики Корея и Японии.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, реагируя на происходящее, выразил сомнение, что США смогут покинуть альянс, но при этом подчеркнул важность усиления европейской составляющей НАТО. По его словам, миру нужна более сильная Европа, входящая в состав более сильного Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о полном переходе финансовой нагрузки из-за конфликта на Украине на европейских союзников по НАТО.

    Постоянный представитель США при альянсе Мэтью Уитэкер сообщил о запуске механизма закупки американского оружия для Киева за счет стран Европы.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал справедливым желание Вашингтона переложить расходы по поддержке Украины на европейских партнеров.

    Комментарии (0)
