    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир
    Небензя назвал виновных в продолжении конфликта на Украине
    Венгрия объявила о вероятном возобновлении Украиной транзита нефти по «Дружбе»
    НАТО начало охоту на российские подводные лодки
    Генштаб рассказал о весеннем продвижении российских войск в зоне СВО
    От атак ВСУ по территории России за неделю погибли десять мирных граждан
    Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
    Зеленский назвал неуважением визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
    Глава МЭА предрек перестройку энергосистемы мира
    21 апреля 2026, 10:05 • Новости дня

    «Калашников» передал военным первую партию новых дымовых гранат

    «Калашников» отгрузил госзаказчику первую серийную партию дымовых гранат РДГ-У

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные получили первую партию новейших унифицированных дымовых гранат РДГ-У, предназначенных для эффективной маскировки личного состава и техники на поле боя.

    Оружейный концерн начал серийное производство и уже отгрузил государственному заказчику первую партию оперативных маскировочных средств, сообщает Telegram-канал предприятия.

    Граната РДГ-У разработана для защиты отдельных бойцов, небольших подразделений и военной техники от прицельного огня противника.

    Новое изделие обладает рядом существенных преимуществ перед существующими аналогами. Благодаря запатентованной конструкции в гранате одновременно работают два принципа действия: взрывной и курящийся. Взрывная секция моментально создает плотное облако, а специальный состав непрерывно подпитывает завесу потоком аэрозоля, что значительно увеличивает время и площадь маскировки.

    Корпус гранаты выполнен из высокопрочного композитного материала, устойчивого к физико-химическим воздействиям, что гарантирует безопасность при эксплуатации. Вес изделия не превышает 700 граммов. РДГ-У способна надежно функционировать в экстремальных климатических условиях при температуре от минус 50 до плюс 55 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» впервые представил на полигоне работу дымовой гранаты РДГ-У.

    Предприятие завершило поставку обновленных автоматов АК-12 в войска. Оружейники отправили пулемет РПЛ-7 на войсковую апробацию.

    20 апреля 2026, 12:13 • Новости дня
    Уралвагонзавод показал уникальные кадры испытаний Т-90С в джунглях

    Опубликовано редкое видео испытаний российского танка Т-90С в джунглях Малайзии

    Уралвагонзавод показал уникальные кадры испытаний Т-90С в джунглях
    @ uvznews

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ростех впервые представил архивные кадры ходовых испытаний танка Т-90С, проходивших в экстремальных условиях малайзийских тропиков и болот летом 2000 года.

    Концерн «Уралвагонзавод» обнародовал редчайшую видеозапись тестирования боевой машины в Max. Уникальная съемка сохранилась на старой кассете одного из инженеров-испытателей и была найдена случайно при подготовке документального фильма к 25-летию индийского контракта.

    На кадрах запечатлено, как летом 2000 года при температуре плюс 40 градусов и высокой влажности танк преодолевает малопроходимую местность. Перед марш-броском на 1300 километров через джунгли Малайзии Т-90С успешно прошел испытания в индийской пустыне Тар.

    В начале нулевых годов российская машина преодолела сложнейшие тесты в трех климатических зонах: влажных тропиках Малайзии, высокогорье Индии и абразивных песках Саудовской Аравии. Т-90С подтвердил свою надежность при температуре плюс 55 градусов, тогда как ни один конкурент не смог полностью пройти этот цикл испытаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Уралвагонзавод» предложил Малайзии гибкие схемы поставок танка Т-90МС. Предприятие подготовило модернизированную версию этой бронемашины для иностранных заказчиков. Директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил высокий интерес азиатских стран к данной технике.

    20 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    Немецкий концерн Rheinmetall начал серийный выпуск морских боевых дронов

    Rheinmetall и Kraken Technology запустили производство БЭК в Гамбурге

    Немецкий концерн Rheinmetall начал серийный выпуск морских боевых дронов
    @ Marcus Brandt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На немецкой верфи стартовала сборка надводных дронов Kraken K3 Scout, способных выполнять как гражданские, так и боевые задачи на воде.

    Крупнейшее оборонное предприятие Германии совместно с британскими партнерами организовало выпуск инновационной техники, передает ТАСС.

    Производственная линия развернута на мощностях судостроительного завода Blohm+Voss.

    Выпускаемые аппараты длиной около восьми с половиной метров могут разгоняться до 55 узлов. В зависимости от оснащения они предназначены для патрулирования акваторий, защиты критической инфраструктуры или нанесения ударов в ходе военных операций.

    Стороны объединили усилия для реализации проекта еще в прошлом году. Для этого было создано совместное предприятие, получившее название Rheinmetall Kraken GmbH.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский оборонный концерн запланировал масштабную сборку боевых морских беспилотников на гамбургской верфи.

    Для выхода на рынок военного судостроения компания договорилась о покупке профильного подразделения группы Lurssen.

    Между тем глава предприятия Армин Паппергер высмеял кустарный способ производства украинских дронов.

    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    21 апреля 2026, 05:12 • Новости дня
    Япония отменила ограничения на экспорт оружия

    Генсек кабмина Японии Кихара объявил об отмене ограничений на экспорт оружия

    Япония отменила ограничения на экспорт оружия
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Японский кабинет министров принял поправки к правилам поставок оружия за рубеж, сообщил генеральный секретарь правительства Минору Кихара.

    «Сегодня на заседании кабинета министров принято решение о внесении изменений в часть трех принципов экспорта вооружений», – приводит слова генсека РИА «Новости».

    Он заявил, что данное решение открывает возможность «обеспечить безопасность Японии в быстро меняющейся ситуации». По его совам, для защиты мира требуется продвигать экспорт вооружений и повышать обороноспособность союзников.

    Корректировка экспортных ограничений направлена на адаптацию к современным вызовам. Власти рассчитывают, что новые меры помогут укрепить региональную стабильность.

    Экспорт оружия укрепит оборонную промышленность Японии, заявил Кихара. Он заверил, что Япония сохранит свою приверженность миру.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отметила, что в условиях нарастающей напряженности в сфере безопасности ни одна страна не способна в одиночку обеспечить собственную защиту, поэтому требуется взаимная поддержка партнеров по оборонной технике, передает ТАСС.

    Как заявила Такаити, страна больше не будет ограничивать экспорт лишь техникой, используемой для спасательных операций, транспортировки, предупреждения, наблюдения и разминирования. Она прямо отметила, что с учетом нынешних изменений станет возможным экспорт любой техники, без применявшихся ранее ограничений.

    Такаити отметила, что новые правила облегчают взаимный обмен запчастями и компонентами с государствами-партнерами. При этом поставки боевого оружия будут возможны только в страны, подписавшие с Токио специальные соглашения о соблюдении секретности технологий и условиях применения вооружений.

    На данный момент у Японии есть подобные договоренности с 17 странами, среди которых США, Британия, Австралия, Индия, Филиппины, Франция, Германия, Малайзия, Италия, Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Швеция, Сингапур, ОАЭ, Монголия и Бангладеш. У Японии сейчас нет соответствующего соглашения с Украиной.

    Решения о разрешении экспорта вооружений будет принимать Совет национальной безопасности Японии с участием премьер-министра и ряда министров. После этого парламент будет получать информацию о сделках, но его одобрения не потребуется.

    Сейчас Япония уже договорилась о продаже ракетных фрегатов Австралии, интерес проявляет и Новая Зеландия, а с Индонезией и Филиппинами обсуждаются поставки подержанных боевых кораблей. Также рассматривается экспорт систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что Токио запланировал отмену введенного после Второй мировой войны запрета на экспорт оружия. Японский премьер-министр Санаэ Такаити пообещала значительно усилить оборонные возможности государства. МИД России пригрозил жесткими ответными мерами в случае поставок японской военной техники Киеву.

    19 апреля 2026, 08:26 • Новости дня
    Ростех заявил о доказанной автономности российских танков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские танки доказали способность длительного действия в отрыве от баз снабжения, сохраняя подвижность и огневую мощь, рассказали в госкорпорации «Ростех» в преддверии международной выставки оборонной промышленности DSA 2026 (Defense Services Asia) в Малайзии.

    Российские танки подтвердили свою способность действовать автономно на значительном удалении от баз снабжения, сохраняя при этом высокую подвижность и мощную огневую поддержку, передает ТАСС.

    В Ростехе подчеркнули: «Наши машины способны длительное время действовать в отрыве от баз снабжения, сохраняя подвижность и огневую мощь». Представители корпорации также напомнили об итогах малайзийских испытаний танков в 2000 году, где отмечалось, что российские танки, в частности Т-90, изначально проектировались как автономные единицы.

    Особое внимание при разработке уделялось простоте полевого ремонта: агрегаты, включая двигатель и трансмиссию, можно заменить силами экипажа или штатных ремонтных подразделений прямо в полевых условиях. Для этого не требуется применение крупных кранов или транспортировка техники на специализированные заводы, что позволяет использовать танки даже при отсутствии развитой инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бригада «Невский» разработала специальный патрон для борьбы с дронами.

    Водители и экипажи танков Т-90М «Прорыв» бригады Александра Невского осваивают новые машины.

    В штурмовую бригаду имени Невского поступила партия танков Т-90 «Прорыв».

    19 апреля 2026, 00:23 • Новости дня
    Обломки беспилотника упали в районе морского порта Ейска

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе морского порта города Ейска обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, информации о пострадавших и возгораниях не поступало.

    Обломки беспилотного летательного аппарата упали в районе морского порта в Ейске, передает РИА «Новости». По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате происшествия никто не пострадал.

    Кроме того, по данным штаба, возгораний на месте обнаружения обломков не отмечено.

    На месте происшествия продолжают работу оперативные и специальные службы, которые выясняют обстоятельства падения и проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тольятти проводят ликвидацию очагов возгорания и проливку территории после падения обломков вражеского БПЛА.

    В небе над Ульяновской областью уничтожили три вражеских беспилотника, фрагменты которых упали в Новоспасском районе без разрушений и жертв.

    Беспилотник упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске Самарской области, в здании выбиты стекла, но пострадавших нет.

    18 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    В России запустили производство снайперского робота с искусственным интеллектом

    В России началось серийное производство ИИ-комплекса «Двойник»

    Tекст: Мария Иванова

    Российские разработчики запустили серийное производство уникальной снайперской системы с искусственным интеллектом, призванной максимально обезопасить военнослужащих на поле боя.

    Отечественный роботизированный снайперский комплекс «Двойник» позволит изолировать стрелка от оружия в условиях современных боевых действий, передает ТАСС.

    Создатель предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев подчеркнул, что новая разработка управляется искусственным интеллектом и уже запущена в серийное производство.

    «Винтовка должна стать сухопутным дроном «земля-земля». Стрелок должен быть максимально изолирован от оружия, чтобы выжить на современном поле боя», – заявил Лобаев. По его словам, в ближайшем будущем военным предстоит противостоять не только живой силе противника, но и доступным роботизированным системам.

    Специалист добавил, что «Двойник» представляет собой первый шаг России в сферу роботизированного высокоточного снайпинга. Создание комплекса началось еще в 2015 году, однако из-за скромного бюджета процесс затянулся. Сейчас аналогичные технологии компании уже применяются в малом ПВО и системах защиты периметра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оружейная компания Lobaev Arms приступила к выпуску нового роботизированного снайперского комплекса «Двойник». Разработчики успешно испытали для данной системы специальный квазигиперзвуковой антидроновый патрон.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» ведет разработки по роботизации противотанковых ракетных комплексов.

    21 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО начало охоту на российские подводные лодки

    НАТО активизировало поиск новейших российских подлодок в Северной Атлантике

    Bloomberg: НАТО начало охоту на российские подводные лодки
    @ Cpl. Michele Clarke/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс развернул масштабную кампанию по поиску новейших российских атомных субмарин, используя секретные базы в Норвегии и передовые технологии слежения.

    НАТО вынуждено активизировать усилия по отслеживанию российских подводных лодок в Северной Атлантике, передает Bloomberg.

    Центром противодействия стал норвежский военный объект Райтан, расположенный в бункере за двойными противовзрывными дверями.

    «Они хороши», – заявил вице-адмирал Руне Андерсен, характеризуя подводный флот России.

    Командующий норвежским штабом отметил, что российские субмарины остаются «высокоэффективными подразделениями».

    Россия значительно обновила подводный флот, введя в строй новые атомные субмарины классов «Борей-А» и «Ясень-М». Эти корабли обладают передовыми технологиями скрытности и мощным вооружением, представляя серьезную угрозу для альянса.

    Западные эксперты признают, что новейшие российские подлодки стало гораздо труднее отслеживать. В ответ Великобритания и Норвегия наращивают патрулирование с использованием авиации и разрабатывают новые системы обнаружения под льдами Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Норвегия договорились совместно отслеживать российские подводные лодки в Северной Атлантике.

    Bloomberg ранее сообщало о существенном военно-техническом преимуществе России над силами альянса в Арктике.

    Британский министр обороны Джон Хили пригрозил подводному флоту России постоянной слежкой.

    20 апреля 2026, 00:20 • Новости дня
    Military Watch Magazine заинтересовался новыми возможностями ТОС-2

    Military Watch Magazine оценил огневую мощь ТОС-2

    Tекст: Антон Антонов

    Российский модернизированный тяжелый огнеметный комплекс ТОС-2 «Тосочка» вышел за рамки штурмового вооружения и приобрел функции универсальной огневой поддержки, пишет Military Watch Magazine.

    Со ссылкой на Ростех Military Watch Magazine пишет, что «Тосочка» получила колесное шасси, усовершенствованную систему автоматической перезарядки и модернизированное управление огнем. Благодаря этим изменениям концепция машины стала гораздо более гибкой и технологичной, а также лучше адаптированной к современным условиям боя. Улучшенные системы управления позволяют наносить точные удары по целям, а колесное шасси обеспечивает быструю переброску даже на неподготовленные позиции, что выгодно отличает ТОС-2 от тяжелой гусеничной ТОС-1.

    ТОС-2 обеспечивает российским войскам значительно большую маневренность при нанесении термобарических ударов. Несмотря на меньшую огневую мощь и проходимость по сравнению с ТОС-1, новая система отличается низкими затратами на обслуживание, меньшим расходом топлива, повышенной мобильностью и возможностью транспортировки по воздуху и морю, пишет издание.

    Указывается, что тяжелые огнеметные системы России привлекли внимание благодаря применению на Украине. Их боеприпасы создают облако химических веществ, которое подрывается вакуумным зарядом, формируя мощную ударную волну. Это приводит к поражению живой силы противника даже в укрытиях. Видео с передовой подтверждают широкое применение ТОС против украинских позиций.

    Отмечается, что ранее эти системы успешно применялись против боевиков в Сирии и Ираке.

    Параллельно с модернизацией ТОС-2 совершенствуются и системы ТОС-1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали разработку тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон» в 2024 году. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ТОС-1 «Солнцепек».

    20 апреля 2026, 06:05 • Новости дня
    Эксперты сообщили о модернизации ЗРК «Тор» после боев на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) семейства «Тор» будут усовершенствованы с учетом анализа боевых действий на Ближнем Востоке, говорится в докладе Центра анализа мировой торговли оружием для журнала «Национальная оборона».ижнем Востоке.

    Зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» будут модернизированы с учетом анализа боевых действий на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Об этом говорится в докладе Центра анализа мировой торговли оружием, опубликованном в журнале «Национальная оборона». В документе подчеркивается: «В основу дальнейшего совершенствования ЗРК семейства «Тор» ложится как опыт применения в реальных боях с современными средствами воздушного нападения западного производства, так и анализ общих тенденций в развитии СВН и ПВО. Не приходится сомневаться, что в дальнейшей работе будет учтен и опыт войны 2026 года на Ближнем Востоке».

    Эксперты отдельно выделили новейший комплекс «Тор-М2», который, по их словам, полностью соответствует современным требованиям противовоздушной обороны. Система ориентирована на перехват баллистических ракет и беспилотников, в том числе небольших дронов типа Mavic и Raven, а также снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

    В докладе отмечается, что главными преимуществами «Тор-М2» являются рекордно быстрое развертывание за три минуты, постоянное обновление данных о воздушной обстановке и способность вести огонь в движении. Комплекс способен одновременно поразить до 16 целей, летящих со скоростью до 730 метров в секунду, на дальности до 12 км и высоте до 10 км.

    «Тор-М2» обнаруживает и уничтожает цели на дистанции свыше 30 км при любых погодных условиях, работает круглосуточно и может преодолевать рвы благодаря гусеничному шасси высокой проходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой опыт доказал высокую результативность зенитных комплексов семейства «Тор» при уничтожении беспилотников.

    Ижевский электромеханический завод «Купол» начал работы по повышению возможностей этих систем для перехвата высокоточного оружия.

    Белорусская армия получила из России очередные батареи зенитных ракетных комплексов «Тор-М2».

    20 апреля 2026, 10:25 • Новости дня
    TWZ: США хотят запускать дальнобойные беспилотники с самолетов-разведчиков HADES

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные намерены оснастить перспективные самолеты разведки ME-11B HADES беспилотниками с дальностью полета более 1 тыс. километров для защиты от ПВО.

    Армия США раскрыла новые детали программы создания самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления ME-11B HADES, пишет The War Zone.

    Планируется, что эти машины, созданные на базе бизнес-джетов Bombardier Global 6500, смогут запускать беспилотные аппараты на расстояние около 1 тыс. километров и более. Это позволит самолетам-разведчикам оставаться вне зоны действия противовоздушной обороны противника.

    «В мире не будет ничего, до чего мы не смогли бы дотянуться благодаря совокупной дальности HADES и того, что мы можем запускать с этой штуки», – заявил директор по стратегии и трансформации офиса заместителя начальника штаба армии Эндрю Эванс.

    По его словам, в будущем никто не будет в безопасности с точки зрения обнаружения.

    Программа HADES предполагает создание комплекса средств для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки. В 2024 году армия выбрала предложение компании Sierra Nevada Corporation. Летные испытания первого прототипа ME-11B должны начаться этим летом, а до конца года ожидается официальная передача самолета военным.

    Каждый самолет HADES получит встроенный набор датчиков, включая усовершенствованную радиолокационную станцию с синтезированной апертурой ASARS-2B, и надежные системы связи для передачи данных в режиме, близком к реальному времени. Процесс переоборудования Global 6500 включает установку четырех подкрыльевых пилонов, которые самолет сможет использовать для запуска дронов и подвесных сенсорных систем.

    Ранее компания Boeing представила планы по запуску роев беспилотников с борта многоцелевого вертолета CH-47 Chinook. Разработчик General Atomics решил оснастить американские аппараты семейства MQ-9 крылатыми ракетами большой дальности.

    20 апреля 2026, 07:08 • Новости дня
    Главный беспилотник-разведчик ВС России с изображением орлана показали в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основной беспилотник для разведки Вооруженных сил России «Орлан-10» с рисунком орлана показали на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

    Основной разведывательный беспилотник российских Вооруженных сил Орлан-10 с изображением орлана был представлен на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии, передает ТАСС.

    Как уточнили представители компании-производителя «Специальный технологический центр», именно эта версия аэрографии была показана публике впервые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Специального технологического центра» разработали отечественный двигатель для беспилотников линейки «Орлан».

    Компания-производитель заявила о высокой мобильности и надежности этих разведывательных комплексов.

    Предприятие анонсировало показ аппаратов «Орлан-10Е» и «Орлан-30» на выставке Dubai Airshow 2025.

    20 апреля 2026, 06:41 • Новости дня
    Россия впервые представила боеприпас «Рус-ПЭ» на выставке DSA в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия впервые продемонстрировала новейшую разведывательно-ударную переносную систему с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ» в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

    Россия впервые представила новейшую разведывательно-ударную систему с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ» на территории Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе Международной выставки вооружения Defence Services Asia (DSA), сообщает ТАСС. Демонстрация прошла в Малайзии в составе объединенной экспозиции «Рособоронэкспорта», входящего в госкорпорацию «Ростех».

    Новая система относится к классу барражирующих боеприпасов и предназначена для оперативного и высокоточного поражения как неподвижных, так и движущихся целей с помощью управляемого боеприпаса. Отмечается, что «Рус-ПЭ» может использоваться для выполнения различных тактических задач на поле боя.

    По информации разработчиков, испытания боеприпаса прошли успешно в зоне спецоперации на Украине. Впервые за рубежом «Рус-ПЭ» был представлен в феврале 2026 года на выставке World Defence Show в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Разработкой комплекса занимается концерн «Калашников».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший боеприпас «Рус-ПЭ» успешно прошел апробацию в зоне специальной военной операции.

    Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев анонсировал интеграцию этого дрона в тяжелую бронетехнику.

    Российские производители уже получили разрешительные документы для экспорта данной новинки.

    20 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    Су-57Э впервые презентовали на выставке вооружений в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший многофункциональный российский истребитель пятого поколения Су-57Э презентовали в рамках Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

    Новейший российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э был представлен на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии, передает ТАСС. Презентация прошла в рамках объединенной российской экспозиции «Рособоронэкспорта», входящего в госкорпорацию Ростех.

    Ранее представители организации отмечали, что Су-57Э станет отличным вариантом для модернизации и развития малайзийских королевских ВВС. В частности, подчеркивалась возможность унификации по ряду систем и вооружений с уже имеющимися у Малайзии истребителями Су-30МКМ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил объединенную российскую экспозицию на выставке Defence Services Asia.

    Накануне этого мероприятия компания «Рособоронэкспорт» заключила ряд экспортных контрактов на поставку данного истребителя пятого поколения.

    Ранее значительный интерес к этой боевой машине проявили страны Ближнего Востока.

    20 апреля 2026, 06:27 • Новости дня
    Отряд кораблей ТОФ покинул порт в КНР и продолжил дальний поход

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил деловой заход в порт Чжаньцзян в КНР. Корабли вышли в Южно-Китайское море и продолжают свой дальний поход, сообщает пресс-служба ТОФ.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота, состоящий из корветов «Совершенный», «Резкий» и танкера «Печенга», завершил деловой заход в порт Чжаньцзян Китайской Народной Республики и направился в Южно-Китайское море, передает ТАСС. В пресс-службе ТОФ сообщили: «За время пребывания в иностранном порту экипажи отряда кораблей приняли участие в протокольных мероприятиях, а также в культурной и спортивной программе».

    Командование российского отряда провело встречи с представителями ВМС Китая и руководителями администрации города Чжаньцзян. Корабли вышли из Владивостока 12 февраля 2026 года для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках международной деятельности были совершены заходы в порты Джорджтаун (Малайзия), Тилава (Мьянма), Вишакхапатнам (Индия), Читтагонг (Бангладеш) и Сиануквиль (Камбоджа).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этот отряд кораблей отправился в дальний поход по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

    В марте российские корветы завершили деловой визит в индийский порт Вишакхапатнам.

    В прошлом году корабли Тихоокеанского флота прибыли в Джакарту для проведения совместных маневров с ВМС Индонезии.

    20 апреля 2026, 08:34 • Новости дня
    Российскую платформу от кибератак Echo впервые показали за рубежом

    Платформу от кибератак Echo представили на выставке вооружений в Малайзии

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественная разработка для управления цифровым следом и защиты от хакерских угроз Echo дебютировала на международной выставке вооружения Defence Services Asia в Куала-Лумпуре.

    Российскую платформу Echo для управления цифровым следом и противодействия кибератакам впервые продемонстрировали за рубежом, передает ТАСС.

    Разработку компании Angara Security представили в рамках Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

    Инновационное решение демонстрируется на объединенной российской экспозиции «Рособоронэкспорта», входящего в Ростех. Echo способна автоматически отслеживать и анализировать информацию в индексируемых и неиндексируемых источниках. Это помогает организациям оперативно реагировать на угрозы и эффективно снижать риски.

    Система осуществляет мониторинг данных по четырем ключевым параметрам: домены, название юридического лица, бренд и ключевые сотрудники. Платформа позволяет выявлять утечки логинов и паролей, находить фишинговые сайты, а также отслеживать кибератаки и утечки документов. Выставка DSA проходит с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Рособоронэкспорт» анонсировала показ системы защиты от кибератак Echo на оружейной выставке в Куала-Лумпуре.

    Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил объединенную российскую экспозицию на данном мероприятии. Отечественные специалисты также презентовали там новейший многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э.

    Главное
    Таганрог и районы Ростовской области подверглись массированной атаке дронов
    Алаудинов сообщил о потере ВСУ почти 2 млн человек за время СВО
    Зеленский признал помощь европейских стран в создании морских дронов
    Bloomberg заметило массовое сопротивление украинцев призыву в ВСУ
    Японский танк взорвался во время учебных стрельб
    Ученые доказали пользу контролируемого стресса для укрепления психики
    Нетрезвая женщина спровоцировала массовое ДТП с жертвами в Москве