    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир
    21 апреля 2026, 09:57 • Новости дня

    Трамп пообещал заключить принципиально новую ядерную сделку с Ираном

    Трамп заявил о подготовке новой сделки с Ираном

    Трамп пообещал заключить принципиально новую ядерную сделку с Ираном
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Белого дома не видит необходимости форсировать переговоры с Тегераном, рассчитывая вскоре подписать договор, который навсегда лишит Иран возможности создать ядерное оружие.

    Глава Белого дома резко ответил критикам его политики в отношении Ирана, передает портал Axios.

    В серии публикаций в соцсети Truth Social он подчеркнул, что не испытывает давления по поводу необходимости срочно договориться с Тегераном на фоне приостановленных мирных переговоров.

    «Время – не мой противник», – заявил американский президент, добавив, что будущее соглашение будет «гораздо лучше» Совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного при Бараке Обаме в 2015 году. По его мнению, прежний договор был опасным и гарантировал Ирану путь к созданию ядерного оружия. Политик также опроверг утверждения о том, что Израиль втянул США в конфликт, отметив, что события 7 октября лишь укрепили его уверенность в недопустимости обладания Ираном ядерным арсеналом.

    В преддверии истечения срока соглашения о прекращении огня ожидается, что американские и иранские переговорщики встретятся в Пакистане. Напряженность между Вашингтоном и Тегераном поддерживает высокие цены на нефть, особенно после того, как американские силы захватили грузовое судно под иранским флагом в Оманском заливе. Кроме того, в выходные Тегеран вновь перекрыл Ормузский пролив, играющий ключевую роль в мировых поставках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о перехвате иранского сухогруза американскими военными. На фоне очередной эскалации мировые цены на нефть подскочили более чем на 6%.

    Ранее Тегеран отказался от мирных переговоров с Вашингтоном до полного снятия морской блокады.

    20 апреля 2026, 14:12 • Новости дня
    Американист: У Трампа с Ираном есть три сценария действий

    Американист Дудаков: У Трампа с Ираном есть три сценария действий

    Американист: У Трампа с Ираном есть три сценария действий
    @ Petty Officer 2nd Class Gabriel Wisdom/U.S. Coast Guard/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    У администрации Дональда Трампа есть несколько вариантов действий в ситуации вокруг Ирана. Это возобновление боевых действий, проведение наземной операции или сохранение «околовоенной обстановки» с продолжением блокады портов Исламской республики, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее США перехватили иранское судно Touska в Оманском заливе.

    «США и Иран пытаются оказывать друг на друга давление в рамках непубличных переговоров, которые идут очень тяжело и находятся на грани срыва», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что Тегеран ранее объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе, однако Вашингтон отказался снимать морскую блокаду иранских портов. На это последовал резкий ответ Исламской республики: ограничения в Ормузе были восстановлены.

    «Теперь стороны повышают ставки в надежде, что им удастся продавить свою повестку в рамках переговоров. Никто не хочет идти на серьезные уступки, потому что это будет означать политическое и военное поражение», – уточнил собеседник. По его мнению, в ближайшей перспективе у администрации Дональда Трампа есть несколько вариантов действий.

    Первый – возобновление боевых действий. «Американские силы могут снова ударить по гражданской инфраструктуре Ирана. Но это путь в никуда, потому что, во-первых, военным путем сломить Тегеран не удается, а во-вторых, создает почву для обвинений чиновников США в преступлениях», – указал Дудаков, напомнив, что ранее демократы в Конгрессе подготовили резолюцию об импичменте в отношении министра войны Пита Хегсета.

    «Другими словами, раскол среди политического класса в Штатах усугубляется, и это подрывает позиции Трампа и его команды, – подчеркнул политолог. – Кроме того, повестка продолжения конфликта становится все более непопулярной в американском обществе. Последний опрос общественного мнения показывает, что примерно 70% американцев негативно воспринимают действия Трампа в Иране и выступают за немедленное перемирие без предварительных условий».

    Второй вариант – проведение наземной операции с высадкой десанта США на острове Харк или островах в Ормузском проливе. «Если верить утечкам, такой сценарий вызывает серьезные опасения, в том числе у самого Трампа. Он понимает, что это может привести к большим потерям среди американских военных, что окончательно добьет его рейтинги внутри страны», – детализировал эксперт.

    Третий вариант – сохранение «околовоенной обстановки». «Речь об операциях против танкеров, следующих в интересах Ирана. Расчет Вашингтона может быть на то, что это негативно скажется на иранской экономике, и иранцам придется идти на уступки. Я думаю, такая стратегия вполне вероятна в ближайшей перспективе, если переговоры сорвутся», – отметил Дудаков.

    По его оценкам, ни один из сценариев нельзя назвать хорошим. «Даже наименее эскалационный сценарий будет усугублять энергокризис во всем мире из-за закрытого Ормуза и бить по рейтингам Трампа», – заключил американист.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз Touska, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана. Он отметил, что длина судна – 900 футов, а вес – «почти с авианосец». Его остановил американский эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance.

    «Иранский экипаж отказался подчиниться (предупреждению с эсминца), поэтому наш военный корабль остановил их на месте, проделав дыру в машинном отделении. В настоящий момент морские пехотинцы США удерживают судно под контролем», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как сообщает The Washington Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, судно, рассчитанное на перевозку до 4,8 тыс. контейнеров, возвращалось с грузом из китайского порта Гаолан в городе Чжухае. Это известный порт погрузки химикатов, в том числе перхлората натрия – ключевого компонента твердого ракетного топлива, которое необходимо Ирану для его ракетной программы, говорится в материале.

    Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило захват иранского грузового судна и опубликовало в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) видео операции. Американские военные утверждают, что предупреждали экипаж иранского судна о нарушении блокады на протяжении шести часов.

    После этого экипажу приказали эвакуировать машинное отделение, и эсминец вывел из строя ходовую часть судна ударом из пятидюймового орудия Mк-45. Согласно сообщению CENTCOM, морские пехотинцы покинули десантный корабль USS Tripoli (LHA 7) на вертолете и пересекли Аравийское море, чтобы подняться на борт и захватить иранское судно.

    В Иране назвали атаку США на шедшее под флагом Исламской республики судно нарушением перемирия. Иранские военные атаковали дронами несколько американских кораблей, заявил представитель центрального штаба ВС страны «Хазрат Хатам аль-Анбия».

    «Агрессивная Америка, нарушив перемирие и совершив акт морского пиратства, обстреляла одно из торговых судов Ирана в водах Оманского залива и вывела из строя его навигационную систему, высадив на палубу упомянутого судна несколько своих террористических морских пехотинцев», – цитирует агентство Tasnim сообщение.

    Иран анонсировал месть и скорый ответ «на морское пиратство и вооруженное нападение» армии США. На этом фоне цены на нефть подскочили более чем на 6% 20 апреля, сообщает Reuters. Этот скачок нивелирует значительную часть снижения цены на нефть 17 апреля, когда временно был открыт Ормузский пролив.

    Отметим, в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс и высокопоставленные американские чиновники, как ожидается, отправятся в Пакистан для очередного раунда переговоров с Ираном. Тегеран официально не подтвердил, что примет в них участие, а некоторые иранские СМИ предполагают, что встреча может не состояться. Перемирие, в нарушении которого США и Иран обвиняют друг друга, истекает в среду.

    Напомним, США ввели морскую блокаду Ормузского пролива с 13 апреля по указу Трампа. 17 апреля Тегеран разрешил всем коммерческим судам проходить через Ормузский пролив до конца действия перемирия. Это произошло после прекращения военных действий в Ливане. Президент США же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о восстановлении военного контроля над Ормузом.

    Как пишет The New York Times, до захвата иранского судна Трамп обвинил Иран в стрельбе по судам Франции и Британии в Ормузском проливе. В воскресенье еще два танкера под флагами Ботсваны и Анголы попытались пройти по этому морскому маршруту, но были отогнаны иранскими силами, говорится в материале. Это произошло спустя 48 часов после того, как глава Белого дома заявил, что «Иранский пролив полностью открыт».

    20 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы перемирия после захвата США иранского судна

    Политолог Ткаченко: Иран ответит США на захват судна дипломатической пощечиной

    Эксперт оценил перспективы перемирия после захвата США иранского судна
    @ U.S. Navy/Planet Pix/ZUMA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Срок объявленного Дональдом Трампом перемирия с Ираном истекает 22 апреля. Но после того, как США перехватили иранское судно Touska в Оманском заливе, а Тегеран в ответ атаковал американские корабли, о возобновлении военных действий может быть объявлено уже в понедельник, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «США стремятся закрепить за собой право останавливать любое судно в любой точке земного шара», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Инцидент в Оманском заливе с захватом иранского сухогруза собеседник назвал «феноменальным».

    Он напомнил, что ранее Тегеран предупреждал о намерении противодействовать американской блокаде. «Сначала экипаж грузового судна Touska игнорировал предупреждения американских военных, а затем – после перехвата сухогруза – вооруженные силы Ирана атаковали корабли США», – заметил политолог, оговорившись, что судить о том, насколько результативным оказался удар, не приходится, но сам факт показателен.

    «Произошедшее войдет в историю международных отношений», – считает Ткаченко. По его мнению, прогнозировать, как будут развиваться события дальше, крайне сложно. «При прочих равных условиях стороны должны были бы обратиться в суд в Гааге. Но ожидать этого не стоит», – считает он. Как полагает собеседник, глава Белого дома «не хочет и не может возобновлять военную операцию против Ирана», а угрозы уничтожить все электростанции и мосты Исламской республики – блеф.

    «В то же время Трамп – будучи человеком непредсказуемым – вероятно, все же рискнет повысить ставки в конфликте. В этом случае Иран реализует свое предупреждение: помимо американских военных объектов на территории Персидского залива целями иранских ударов станет совместная инфраструктура США и стран монархий: электростанции, дата-центры, центры телекоммуникационных компаний», – считает эксперт.

    Он подчеркивает: последствия такого сценария развития событий окажутся тяжелейшими для мировой экономики. Впрочем, Вашингтон и Тегеран не перейдут к действиям, пока в понедельник не состоится встреча в Исламабаде. «Американскую переговорную группу, как ожидается, возглавит Джей Ди Вэнс. Если же ИРИ не отправит свою делегацию в столицу Пакистана, то это будет дипломатическая пощечина американцам», – отметил спикер.

    Ткаченко напомнил, что срок перемирия истекает 22 апреля. «Но я думаю, уже сегодня мы можем услышать заявление о том, что режим прекращения огня больше не действует», – заключил он.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз Touska, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана. Он отметил, что длина судна – 900 футов, а вес – «почти с авианосец». Его остановил американский эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance.

    «Иранский экипаж отказался подчиниться (предупреждению с эсминца), поэтому наш военный корабль остановил их на месте, проделав дыру в машинном отделении. В настоящий момент морские пехотинцы США удерживают судно под контролем», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как сообщает The Washington Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, судно, рассчитанное на перевозку до 4,8 тыс. контейнеров, возвращалось с грузом из китайского порта Гаолан в городе Чжухае. Это известный порт погрузки химикатов, в том числе перхлората натрия – ключевого компонента твердого ракетного топлива, которое необходимо Ирану для его ракетной программы, говорится в материале.

    Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило захват иранского грузового судна и опубликовало в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) видео операции. Американские военные утверждают, что предупреждали экипаж иранского судна о нарушении блокады на протяжении шести часов.

    После этого экипажу приказали эвакуировать машинное отделение, и эсминец вывел из строя ходовую часть судна ударом из пятидюймового орудия Mк-45. Согласно сообщению CENTCOM, морские пехотинцы покинули десантный корабль USS Tripoli (LHA 7) на вертолете и пересекли Аравийское море, чтобы подняться на борт и захватить иранское судно.

    В Иране назвали атаку США на шедшее под флагом Исламской республики судно нарушением перемирия. Иранские военные атаковали дронами несколько американских кораблей, заявил представитель центрального штаба ВС страны «Хазрат Хатам аль-Анбия».

    «Агрессивная Америка, нарушив перемирие и совершив акт морского пиратства, обстреляла одно из торговых судов Ирана в водах Оманского залива и вывела из строя его навигационную систему, высадив на палубу упомянутого судна несколько своих террористических морских пехотинцев», – цитирует агентство Tasnim сообщение.

    Иран анонсировал месть и скорый ответ «на морское пиратство и вооруженное нападение» армии США. На этом фоне цены на нефть подскочили более чем на 6% 20 апреля, сообщает Reuters. Этот скачок нивелирует значительную часть снижения цены на нефть 17 апреля, когда временно был открыт Ормузский пролив.

    Отметим, в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс и высокопоставленные американские чиновники, как ожидается, отправятся в Пакистан для очередного раунда переговоров с Ираном. Тегеран официально не подтвердил, что примет в них участие, а некоторые иранские СМИ предполагают, что встреча может не состояться. Перемирие, в нарушении которого США и Иран обвиняют друг друга, истекает в среду.

    Напомним, США ввели морскую блокаду Ормузского пролива с 13 апреля по указу Трампа. 17 апреля Тегеран разрешил всем коммерческим судам проходить через Ормузский пролив до конца действия перемирия. Это произошло после прекращения военных действий в Ливане. Президент США же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о восстановлении военного контроля над Ормузом.

    Как пишет The New York Times, до захвата иранского судна Трамп обвинил Иран в стрельбе по судам Франции и Британии в Ормузском проливе. В воскресенье еще два танкера под флагами Ботсваны и Анголы попытались пройти по этому морскому маршруту, но были отогнаны иранскими силами, говорится в материале. Это произошло спустя 48 часов после того, как глава Белого дома заявил, что «Иранский пролив полностью открыт».

    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    21 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
    Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
    @ CENTCOM/Handout/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    После перехвата торгового судна Touska в Оманском заливе Тегеран добивается немедленного освобождения всех захваченных американцами моряков и членов их семей.

    Центральное командование вооруженных сил США ранее подтвердило факт задержания иранского торгового судна Touska, передает РИА «Новости»,.

    Американская сторона заявлет, что корабль пытался прорвать блокаду в акватории Оманского залива.

    «Исламская Республика Иран, предупреждая о чрезвычайно опасных последствиях этих незаконных и преступных действий США, настаивает на необходимости немедленного освобождения иранского судна, его экипажа и семей», – подчеркивается в официальном заявлении министерства иностранных дел.

    Внешнеполитическое ведомство республики категорически осудило инцидент, охарактеризовав действия Соединенных Штатов как морское пиратство. Дипломаты отметили, что подобный шаг нарушает не только устав ООН и нормы международного права, но и действующий режим прекращения огня.

    Представитель центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари заявил о готовности предпринять необходимые ответные меры против американских военных. Это произойдет после получения гарантий безопасности захваченного экипажа.

    Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что привело к гибели более трех тысяч человек. В апреле стороны договорились о двухнедельном перемирии, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, а Вашингтон начал блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил факт перехвата иранского сухогруза в Оманском заливе.

    Американский эсминец открыл огонь по машинному отделению судна из-за игнорирования предупреждений. В ответ вооруженные силы Ирана атаковали американские военные корабли беспилотниками.

    20 апреля 2026, 20:46 • Новости дня
    Шесть самолетов ВВС США прибыли в Пакистан для обеспечения переговоров Вэнса с Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    По меньшей мере шесть американских военных самолетов с оборудованием для второго раунда переговоров США с представителями Ирана прибыли на авиабазу Нур-Хан в пакистанском Равалпинди, сообщили СМИ.

    Как пишет Аль-Джазира со ссылкой на авиационные данные, самолеты доставили в Пакистан коммуникационное оборудование, автомобили для кортежа и другие технические средства, необходимые для визита делегации США в Исламабад, передает «Интерфакс».

    Два борта прибыли на базу в понедельник, остальные четыре за последние двое суток. По данным CNN, визит официальной делегации США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом ожидается во вторник, 21 апреля. Вэнс направляется в Пакистан для второго раунда переговоров с представителями Ирана.

    Ранее МИД Ирана сообщил об отсутствии планов по новым переговорам с США. В понедельник глава комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Азизи сообщил, что Иран отправит переговорную группу в Исламабад для участия в новом раунде переговоров перед окончанием перемирия с США при условии позитивного сигнала от американцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлые переговоры между США и Ираном завершились без заключения итогового соглашения. Позже официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи сообщил об отсутствии конкретных дат для новой встречи. В итоге Тегеран отказался от участия во втором раунде диалога с Вашингтоном.

    21 апреля 2026, 02:40 • Новости дня
    Иран отказался вести переговоры с США в условиях угроз

    Спикер парламента Ирана Галибаф исключил переговоры с США под угрозами

    Иран отказался вести переговоры с США в условиях угроз
    @ Icana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран категорически отвергает возможность переговоров с США в условиях угроз с американской стороны, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Мы не будем вести переговоры под угрозой», – приводит слова спикера РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Он также отметил, что в течение последних двух недель государство активно готовится к изменению ситуации. По его словам, Тегеран планирует «разыграть новые карты на поле боя».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от прямого диалога с Вашингтоном до полного снятия морской блокады. МИД Ирана сообщил об отсутствии планов по новым переговорам с США. Визит официальной делегации США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Пакистан для второго раунда переговоров с представителями Ирана ожидается во вторник, 21 апреля.

    20 апреля 2026, 18:54 • Новости дня
    Росатом завершил эвакуацию более 600 специалистов с иранской АЭС «Бушер»
    Росатом завершил эвакуацию более 600 специалистов с иранской АЭС «Бушер»
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После начала ударов по Ирану более 600 отечественных специалистов покинули площадку АЭС «Бушер» и благополучно вернулись на родину.

    Российская атомная компания вывезла более 600 работников с площадки станции «Бушер», передает РИА «Новости». Генеральный директор организации Алексей Лихачев объяснил это решение нестабильной обстановкой в регионе.

    «Конечно, мы все хотим мира, конечно, мы все хотим консенсуса, но пока слишком противоречивые приходят сигналы и от американской, и от израильской стороны, чтобы ожидать в ближайшие дни какого-то примирения на Ближнем Востоке», – заявил глава госкорпорации.

    Руководитель корпорации добавил, что эвакуация полностью завершена, а вернувшиеся в Россию специалисты сейчас отдыхают. На территории атомного объекта остались работать лишь 20 добровольцев, еще четыре человека находятся непосредственно в Тегеране.

    В их задачи входит поддержание инфраструктуры и связь с местным заказчиком, который временно приостановил все строительные работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последняя группа из 108 российских специалистов выехала с атомной электростанции «Бушер» в сторону ирано-армянской границы. На объекте остались 20 сотрудников для обеспечения сохранности оборудования. Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщал о подготовке финальной волны эвакуации персонала из-за эскалации конфликта.

    20 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Власти Ирана сообщили о возобновлении работы аэропортов Тегерана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэропорты Мехрабад и имени Имама Хомейни в Тегеране полностью возобновили свою работу, сообщила Организация гражданской авиации Ирана.

    По информации ведомства, пассажирские рейсы в этих аэропортах вновь разрешены с 31 фарвардина 1405 года по иранскому календарю, что соответствует 20 апреля 2025 года, передает ТАСС.

    В заявлении, распространенном агентством Tasnim, уточняется, что аэропорты в Керманшахе, Реште, Ширазе, Йезде, Захедане и еще пяти городах Ирана начнут работу в субботу.

    Ранее Катар разрешил постепенное возобновление рейсов иностранных авиакомпаний.

    21 апреля 2026, 08:46 • Новости дня
    Стала известна дата новых переговоров США и Ирана в Исламабаде

    CNN: США и Иран проведут переговоры в Пакистане в среду

    Стала известна дата новых переговоров США и Ирана в Исламабаде
    @ SHAHZAIB AKBER/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Второй раунд двустороннего диалога между американскими и иранскими представителями состоится утром в среду на территории пакистанской столицы, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

    Очередная встреча представителей двух государств запланирована на 22 апреля, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    Американскую сторону представит вице-президент Джей Ди Вэнс. Политик отправится в Пакистан во вторник утром.

    Иранскую переговорную группу возглавит спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф исключил возможность дипломатических контактов в условиях американских угроз.

    Американские военные самолеты доставили в Пакистан технику для визита делегации США.

    Глава Минэнерго США Крис Райт назвал Джей Ди Вэнса руководителем американской группы переговорщиков.

    20 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Трамп отказался снимать блокаду с Ирана без заключения сделки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада в отношении Ирана не будет снята до заключения сделки.

    «Я не открою это (блокаду Ирана), пока не будет заключена сделка», – приводит агентство Bloomberg слова трампа, передает РИА «Новости».

    Ранее Иран отказался от переговоров с США до снятия морской блокады. Газета The New York Times раскрыла тактику ВМС США при морской блокаде Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, какие цели преследуют Соединенные Штаты, как ВМС США будут обеспечивать морскую блокаду Ирана – и почему, скорее всего, долго она не продлится.

    20 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Рябков обвинил США и Израиль в угрозе режиму нераспространения ядерного оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Агрессия США и Израиля против Ирана создает угрозу для режима нераспространения ядерного оружия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на заседании международного клуба «Триалог».

    Он подчеркнул, что в последнее время устойчивость Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) оказалась под серьезным давлением, передает ТАСС.

    «Неспровоцированные, неоправданные и незаконные нападения Израиля и Соединенных Штатов на Иран стали тяжелым ударом по договору и системе гарантий МАГАТЭ», – отметил дипломат. По его словам, такие действия являются вопиющим проявлением злоупотребления режимом ядерного нераспространения и ДНЯО как его краеугольным элементом.

    Дипломат также считает, что использование ДНЯО в качестве предлога для военных действий против неудобных иностранных правительств подрывает международную безопасность. По мнению замглавы МИД, цель подобной политики – свержение или уничтожение целых государств.

    Ранее посол Ирана в Москве Джалали заявил о праве страны на мирный атом.

    20 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    ВВС Ирана показали розовые «Шахед-136» в память о погибших девочках в Минабе

    Tекст: Вера Басилая

    ВВС Ирана представили новую модификацию дальнобойных дронов-камикадзе «Шахед-136» с ярко-розовой окраской в память о погибших девочках в Минабе.

    ВВС Ирана показали дальнобойные дроны-камикадзе «Шахед-136» с розовой ливреей и надписями в память о погибших школьницах Минаба.

    Акция была приурочена к национальному Дню девочек, который в 2026 году стал днем траура из-за трагедии в провинции Хормозган.

    На корпусах дронов появились надписи в память о «павших дочерях Минаба» – школьницах, погибших во время удара по школе «Шаджаре Тайебе» 28 февраля 2026 года. Тогда жертвами трагедии стали 156 человек, из них 120 – дети. Идея окрасить дроны в розовый цвет возникла после обращения местных активисток к командованию Корпуса стражей исламской революции.

    Генерал Маджид Мусави назвал представленную партию «подарком иранским девочкам». Несмотря на необычную окраску, технические характеристики «Шахед-136» остались прежними: дроны способны поражать цели на расстоянии до 2500 километров, а новые версии – до 4000 километров. Каждый аппарат несет около 50 килограммов взрывчатки и может обходить системы ПВО благодаря малой высоте и групповому применению.

    Сейчас розовые «Шахеды» пока не используются в бою и выставлены как символ национальной скорби, однако военные Ирана подчеркивают, что они полностью готовы к применению в случае необходимости. В условиях продолжающегося конфликта 2026 года демонстрация дронов стала частью национального праздника и напоминанием о готовности к любому развитию событий.

    Власти Ирана установили личности атаковавших школу в Минабе пилотов.

    Жертвами этого ракетного удара по начальному учебному заведению для девочек стали более 100 человек.

    В ответ иранская армия запустила множество беспилотников по израильским целям.

    20 апреля 2026, 21:42 • Новости дня
    Трамп назвал маловероятным продление перемирия с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается продлять договоренность о перемирии с Тегераном, срок действия которых истекает в ближайшую среду.

    Трамп назвал крайне маловероятным продление режима прекращения огня с Ираном, передает ТАСС. Срок действия текущих договоренностей истекает в среду вечером.

    «Меня не заставят спешить и заключать плохую сделку. У нас есть сколько угодно времени», – подчеркнул политик в интервью агентству Bloomberg. Он уточнил, что соглашение полностью завершает свое действие в среду вечером по вашингтонскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. Позже СМИ сообщили, что ближневосточные посредники приблизились к договоренности о продлении перемирия.

    20 апреля 2026, 11:19 • Новости дня
    Последний круизный лайнер покинул Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Последний круизный лайнер вышел из Ормузского пролива и движется по Оманскому заливу на юг, следует из данных о движении судов.

    Последний круизный лайнер покинул акваторию Ормузского пролива, передает ТАСС.

    По данным агентства, речь идет о судне Aroya, принадлежащем компании Aroya Cruises из Саудовской Аравии. Сейчас лайнер движется по Оманскому заливу на юг и проходит мимо порта Маскат в Омане.

    До этого Aroya находился в порту Даммам на территории Саудовской Аравии. Таким образом, в акватории Персидского залива больше не осталось ни одного круизного лайнера.

    По подсчетам агентства, из-за обострения конфликта в регионе с начала марта в Персидском заливе находились шесть круизных судов. В их числе – MSC Euribia от MSC Cruises, два судна Mein Schiff 4 и Mein Schiff 5 компании TUI Cruises, а также два лайнера Celestyal Cruises и судно Aroya.

    Первым регион покинул Celestyal Discovery, который пересек Ормузский пролив 17 апреля около 18.00 мск. Остальные лайнеры, среди них Mein Schiff 4, Mein Schiff 5, MSC Euribia и Celestyal Journey, вышли из акватории сутками позже, между 14.00 и 16.00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 апреля круизный лайнер Mein Schiff 4 покинул Персидский залив.

    Во время прохода через пролив экипаж одного из пассажирских кораблей зафиксировал необъяснимый всплеск воды.

    Первые коммерческие суда пересекли эту акваторию 8 апреля после объявления о временном перемирии.

    20 апреля 2026, 13:05 • Новости дня
    Пекин пообещал помочь примирению Ирана и США

    Tекст: Ольга Иванова

    Китайские власти намерены сыграть конструктивную роль в смягчении конфликта между Тегераном и Вашингтоном, способствуя достижению прочного мира в регионе.

    Официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь подтвердил курс на мирное урегулирование, передает ТАСС.

    «Китай поддерживает стремление соответствующих сторон сохранить тенденцию к прекращению огня и продвижению переговоров, – сообщил он на брифинге. – Китайская сторона будет и впредь содействовать снижению напряженности, играть конструктивную роль для окончательного достижения прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке».

    Пекин в своих дипломатических усилиях опирается на позицию председателя КНР Си Цзиньпина. Представитель ведомства отметил, что Ближний Восток сейчас находится на ключевом этапе между войной и миром. Сторонам необходимо использовать открывшееся окно возможностей для скорейшего прекращения боевых действий.

    Также Китай призвал Соединенные Штаты строго соблюдать обязательства по сокращению ядерных вооружений. Эту позицию Пекин детально представит на профильной конференции ООН в Нью-Йорке. В докладе содержится требование к Вашингтону отказаться от совместного использования атомного оружия и устранить риски от строительства подводных лодок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отказался от второго раунда переговоров с США.

    До этого Пекин поприветствовал заключение временного соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке.

    Ранее китайские власти потребовали немедленного прекращения американских ударов по иранской территории.

    20 апреля 2026, 13:24 • Новости дня
    Посол Ирана заявил о провале давления США на Тегеран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США убедились в том, что не смогут сломать Иран путем проведения военной операции, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    Джалали сообщил, что США убедились, что не могут сломить Иран военным путем, передают «Ведомости».

    По словам дипломата, проведение военной операции не позволило США достичь своих целей, так как иранский народ и армия продемонстрировали «беспримерный уровень сопротивления».

    В результате США были вынуждены перейти к переговорам с Ираном в Исламабаде. Джалали подчеркнул: «Мы всегда заявляли, что готовы к переговорам. Но не к переговорам с позиции силы и угрозы. Не к переговорам под давлением», – приводит издание его слова.

    По мнению посла, переговоры в Исламабаде провалились из-за отсутствия стремления к компромиссу со стороны президента США Дональда Трампа. Он утверждает, что американская сторона требовала полного выполнения своих условий и не была готова к варианту «выигрыш – выигрыш».

    Джалали заключил, что Трампу не удастся добиться в ходе переговоров того, чего он не смог добиться с помощью войны, и назвал подход Вашингтона к диалогу с Тегераном неприемлемым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами.

    Ранее американская и иранская делегации провели безрезультатные встречи в Исламабаде.

    Тегеран исключил возможность дальнейших контактов с американской стороной из-за продолжающейся агрессии.

