  Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир
    21 апреля 2026, 09:15 • Новости дня

    Россия доставила гуманитарный груз для жителей Ливана

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецборт российского спасательного ведомства привез в ливанскую столицу крупную партию необходимых вещей и продовольствия для поддержки местного населения.

    Самолет Ил-76 МЧС успешно доставил в Ливан 27 тонн гуманитарного груза, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Помощь предназначена для нуждающихся жителей страны.

    «Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства доставил в Бейрут более 27 тонн гуманитарной помощи. Российские спасатели передали передвижные электростанции, продукты питания, палатки, одеяла, матрасы и подушки уполномоченным представителям правительства Ливана», – рассказали в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, транспортный самолет Ил-76 МЧС России направился в Бейрут для передачи гуманитарной помощи пострадавшему населению Ливана.

    На обратном пути спецборт эвакуирует граждан России и членов их семей.

    Ранее Кремль выразил желание увидеть прекращение израильских ударов по объектам ливанской гражданской инфраструктуры.

    20 апреля 2026, 14:12 • Новости дня
    Американист: У Трампа с Ираном есть три сценария действий

    @ Petty Officer 2nd Class Gabriel Wisdom/U.S. Coast Guard/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    У администрации Дональда Трампа есть несколько вариантов действий в ситуации вокруг Ирана. Это возобновление боевых действий, проведение наземной операции или сохранение «околовоенной обстановки» с продолжением блокады портов Исламской республики, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее США перехватили иранское судно Touska в Оманском заливе.

    «США и Иран пытаются оказывать друг на друга давление в рамках непубличных переговоров, которые идут очень тяжело и находятся на грани срыва», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что Тегеран ранее объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе, однако Вашингтон отказался снимать морскую блокаду иранских портов. На это последовал резкий ответ Исламской республики: ограничения в Ормузе были восстановлены.

    «Теперь стороны повышают ставки в надежде, что им удастся продавить свою повестку в рамках переговоров. Никто не хочет идти на серьезные уступки, потому что это будет означать политическое и военное поражение», – уточнил собеседник. По его мнению, в ближайшей перспективе у администрации Дональда Трампа есть несколько вариантов действий.

    Первый – возобновление боевых действий. «Американские силы могут снова ударить по гражданской инфраструктуре Ирана. Но это путь в никуда, потому что, во-первых, военным путем сломить Тегеран не удается, а во-вторых, создает почву для обвинений чиновников США в преступлениях», – указал Дудаков, напомнив, что ранее демократы в Конгрессе подготовили резолюцию об импичменте в отношении министра войны Пита Хегсета.

    «Другими словами, раскол среди политического класса в Штатах усугубляется, и это подрывает позиции Трампа и его команды, – подчеркнул политолог. – Кроме того, повестка продолжения конфликта становится все более непопулярной в американском обществе. Последний опрос общественного мнения показывает, что примерно 70% американцев негативно воспринимают действия Трампа в Иране и выступают за немедленное перемирие без предварительных условий».

    Второй вариант – проведение наземной операции с высадкой десанта США на острове Харк или островах в Ормузском проливе. «Если верить утечкам, такой сценарий вызывает серьезные опасения, в том числе у самого Трампа. Он понимает, что это может привести к большим потерям среди американских военных, что окончательно добьет его рейтинги внутри страны», – детализировал эксперт.

    Третий вариант – сохранение «околовоенной обстановки». «Речь об операциях против танкеров, следующих в интересах Ирана. Расчет Вашингтона может быть на то, что это негативно скажется на иранской экономике, и иранцам придется идти на уступки. Я думаю, такая стратегия вполне вероятна в ближайшей перспективе, если переговоры сорвутся», – отметил Дудаков.

    По его оценкам, ни один из сценариев нельзя назвать хорошим. «Даже наименее эскалационный сценарий будет усугублять энергокризис во всем мире из-за закрытого Ормуза и бить по рейтингам Трампа», – заключил американист.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз Touska, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана. Он отметил, что длина судна – 900 футов, а вес – «почти с авианосец». Его остановил американский эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance.

    «Иранский экипаж отказался подчиниться (предупреждению с эсминца), поэтому наш военный корабль остановил их на месте, проделав дыру в машинном отделении. В настоящий момент морские пехотинцы США удерживают судно под контролем», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как сообщает The Washington Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, судно, рассчитанное на перевозку до 4,8 тыс. контейнеров, возвращалось с грузом из китайского порта Гаолан в городе Чжухае. Это известный порт погрузки химикатов, в том числе перхлората натрия – ключевого компонента твердого ракетного топлива, которое необходимо Ирану для его ракетной программы, говорится в материале.

    Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило захват иранского грузового судна и опубликовало в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) видео операции. Американские военные утверждают, что предупреждали экипаж иранского судна о нарушении блокады на протяжении шести часов.

    После этого экипажу приказали эвакуировать машинное отделение, и эсминец вывел из строя ходовую часть судна ударом из пятидюймового орудия Mк-45. Согласно сообщению CENTCOM, морские пехотинцы покинули десантный корабль USS Tripoli (LHA 7) на вертолете и пересекли Аравийское море, чтобы подняться на борт и захватить иранское судно.

    В Иране назвали атаку США на шедшее под флагом Исламской республики судно нарушением перемирия. Иранские военные атаковали дронами несколько американских кораблей, заявил представитель центрального штаба ВС страны «Хазрат Хатам аль-Анбия».

    «Агрессивная Америка, нарушив перемирие и совершив акт морского пиратства, обстреляла одно из торговых судов Ирана в водах Оманского залива и вывела из строя его навигационную систему, высадив на палубу упомянутого судна несколько своих террористических морских пехотинцев», – цитирует агентство Tasnim сообщение.

    Иран анонсировал месть и скорый ответ «на морское пиратство и вооруженное нападение» армии США. На этом фоне цены на нефть подскочили более чем на 6% 20 апреля, сообщает Reuters. Этот скачок нивелирует значительную часть снижения цены на нефть 17 апреля, когда временно был открыт Ормузский пролив.

    Отметим, в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс и высокопоставленные американские чиновники, как ожидается, отправятся в Пакистан для очередного раунда переговоров с Ираном. Тегеран официально не подтвердил, что примет в них участие, а некоторые иранские СМИ предполагают, что встреча может не состояться. Перемирие, в нарушении которого США и Иран обвиняют друг друга, истекает в среду.

    Напомним, США ввели морскую блокаду Ормузского пролива с 13 апреля по указу Трампа. 17 апреля Тегеран разрешил всем коммерческим судам проходить через Ормузский пролив до конца действия перемирия. Это произошло после прекращения военных действий в Ливане. Президент США же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о восстановлении военного контроля над Ормузом.

    Как пишет The New York Times, до захвата иранского судна Трамп обвинил Иран в стрельбе по судам Франции и Британии в Ормузском проливе. В воскресенье еще два танкера под флагами Ботсваны и Анголы попытались пройти по этому морскому маршруту, но были отогнаны иранскими силами, говорится в материале. Это произошло спустя 48 часов после того, как глава Белого дома заявил, что «Иранский пролив полностью открыт».

    20 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    NYT: Кризис на Ближнем Востоке нанес быстрый и жесткий удар по Азии
    NYT: Кризис на Ближнем Востоке нанес быстрый и жесткий удар по Азии
    @ Karl F. Schofmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабный дефицит энергоносителей из-за боевых действий на Ближнем Востоке парализовал транспорт и промышленность Азиатско-Тихоокеанского региона, поставив под угрозу миллионы рабочих мест, сообщает The New York Times (NYT).

    Кризис на Ближнем Востоке нанес неожиданно быстрый и жесткий удар по азиатской экономике, пишет The New York Times.

    Закрытие Ормузского пролива привело к нехватке топлива, массовой отмене авиарейсов и остановке заводов от Индии до Филиппин.

    «Последствия настолько стремительны и глубоки. Просто с точки зрения масштабов это действительно очень, очень, очень серьезно», – заявил старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета Филлип Корнелл. Эксперты отмечают, что сокращение мировых поставок энергоносителей на пятую часть грозит макрорегиону глубокой рецессией.

    Из-за нехватки сырья индонезийские предприятия снизили выпуск никеля на десятую часть, а производители одежды в Бангладеш столкнулись с двукратным ростом цен на материалы. Дефицит гелия ударил по производителям полупроводников, вынуждая крупные компании искать альтернативных поставщиков.

    По оценкам ООН, затянувшийся конфликт может обойтись Азиатско-Тихоокеанскому региону в сумму от 97 до 299 млрд долларов. Почти 9 млн человек рискуют оказаться за чертой бедности из-за инфляции, удорожания продовольствия и массовой потери доходов.

    Организация Объединенных Наций заявила о серьезном энергетическом кризисе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    СМИ сообщали, что государства Азии выстроились в очередь за российской нефтью.

    Резкий скачок цен на энергоносители парализовал работу рыбаков и транспортников в Юго-Восточной Азии.

    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    20 апреля 2026, 09:51 • Новости дня
    Колонна израильской техники подорвалась на юге Ливана

    Четыре израильских танка подорвались на минах на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская бронетехника подорвалась на заранее установленных взрывных устройствах на юге Ливана, в результате чего несколько танков выведены из строя, сообщила пресс-служба движения «Хезболла».

    Колонна израильской военной техники подорвалась на заранее установленных взрывных устройствах на юге Ливана, передает РИА «Новости». В результате инцидента четыре танка «Меркава» выведены из строя.

    «Колонна из восьми бронемашин, двигавшаяся в воскресенье из населенного пункта Тайба в сторону бывшей позиции Салъа в районе Дейр-Сиръян, подорвалась на связке взрывных устройств, заранее заложенных бойцами исламского сопротивления», – заявили в пресс-службе движения «Хезболла».

    Два мощных взрыва произошли с интервалом в один час. Израильские эвакуационные группы смогли забрать поврежденную технику лишь спустя два часа после подрыва.

    Представители шиитского движения подчеркнули, что передвижение техники на территории Ливана является очередным нарушением со стороны израильских сил.

    Отмечается, что за три дня с момента вступления в силу режима прекращения огня зафиксирована серия явных нарушений, включая артиллерийские обстрелы и применение беспилотников в небе над Южным Ливаном и Бейрутом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ливанского движения отразили наступление израильских войск у границы. Шиитская милиция подбила два танка «Меркава» на юге страны.

    Ранее израильская бронегруппа попала в организованную засаду с потерей десятков единиц техники.

    20 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы перемирия после захвата США иранского судна

    @ U.S. Navy/Planet Pix/ZUMA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Срок объявленного Дональдом Трампом перемирия с Ираном истекает 22 апреля. Но после того, как США перехватили иранское судно Touska в Оманском заливе, а Тегеран в ответ атаковал американские корабли, о возобновлении военных действий может быть объявлено уже в понедельник, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «США стремятся закрепить за собой право останавливать любое судно в любой точке земного шара», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Инцидент в Оманском заливе с захватом иранского сухогруза собеседник назвал «феноменальным».

    Он напомнил, что ранее Тегеран предупреждал о намерении противодействовать американской блокаде. «Сначала экипаж грузового судна Touska игнорировал предупреждения американских военных, а затем – после перехвата сухогруза – вооруженные силы Ирана атаковали корабли США», – заметил политолог, оговорившись, что судить о том, насколько результативным оказался удар, не приходится, но сам факт показателен.

    «Произошедшее войдет в историю международных отношений», – считает Ткаченко. По его мнению, прогнозировать, как будут развиваться события дальше, крайне сложно. «При прочих равных условиях стороны должны были бы обратиться в суд в Гааге. Но ожидать этого не стоит», – считает он. Как полагает собеседник, глава Белого дома «не хочет и не может возобновлять военную операцию против Ирана», а угрозы уничтожить все электростанции и мосты Исламской республики – блеф.

    «В то же время Трамп – будучи человеком непредсказуемым – вероятно, все же рискнет повысить ставки в конфликте. В этом случае Иран реализует свое предупреждение: помимо американских военных объектов на территории Персидского залива целями иранских ударов станет совместная инфраструктура США и стран монархий: электростанции, дата-центры, центры телекоммуникационных компаний», – считает эксперт.

    Он подчеркивает: последствия такого сценария развития событий окажутся тяжелейшими для мировой экономики. Впрочем, Вашингтон и Тегеран не перейдут к действиям, пока в понедельник не состоится встреча в Исламабаде. «Американскую переговорную группу, как ожидается, возглавит Джей Ди Вэнс. Если же ИРИ не отправит свою делегацию в столицу Пакистана, то это будет дипломатическая пощечина американцам», – отметил спикер.

    Ткаченко напомнил, что срок перемирия истекает 22 апреля. «Но я думаю, уже сегодня мы можем услышать заявление о том, что режим прекращения огня больше не действует», – заключил он.

    20 апреля 2026, 09:47 • Новости дня
    Трамп заявил о захвате иранского судна в Оманском заливе
    Трамп заявил о захвате иранского судна в Оманском заливе
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Оманском заливе американский ракетный эсминец перехватил иранский сухогруз, пробив корпус в районе машинного отделения за игнорирование приказа об остановке.

    Глава Белого дома подтвердил факт проведения операции в Оманском заливе, передает Bloomberg.

    Политик опубликовал сообщение в соцсетях, где раскрыл подробности перехвата грузового судна Touska

    «Иранский экипаж отказался слушать, поэтому наш корабль ВМС остановил их прямо на ходу, пробив дыру в машинном отделении», – написал американский лидер.

    Он добавил, что в настоящий момент судно находится под контролем морской пехоты США. Захваченный сухогруз ранее попал под санкции министерства финансов Соединенных Штатов.

    Ограничения были введены из-за регулярного участия корабля в незаконной деятельности.

    Накануне сообщалось, что американские военные взяли под контроль сухогруз Touska после обстрела его машинного отделения. В ответ вооруженные силы Ирана атаковали флот США беспилотниками.

    20 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и Иран

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественным перевозчикам разрешили возобновить реализацию билетов в Эмираты, а также беспрепятственно использовать воздушное пространство Ирана для транзитных маршрутов.

    Федеральное агентство воздушного транспорта отменило ранее введенные рекомендации по приостановке авиасообщения с ближневосточными государствами, передает ТАСС. Решение принято после детальных консультаций с профильными министерствами.

    «С учетом позиции Минтранса и МИД России отменили рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ. Также сняли ограничения на полеты авиакомпаний России через воздушное пространство Ирана. Транзитные рейсы и полеты в аэропорты этой страны могут выполняться с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей», – говорится в сообщении ведомства.

    Эксперты продолжают внимательно следить за обстановкой в сфере гражданской авиации на Ближнем Востоке. При возникновении необходимости в расписание полетов отечественных перевозчиков будут оперативно внесены соответствующие коррективы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России анонсировало возобновление рейсов на Ближний Восток с учетом требований безопасности. Ранее Росавиация продлила запрет на транзитные перелеты через воздушное пространство Израиля и Ирана. На фоне этих ограничений компания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Дубай и Абу-Даби.

    21 апреля 2026, 02:40 • Новости дня
    Иран отказался вести переговоры с США в условиях угроз

    Спикер парламента Ирана Галибаф исключил переговоры с США под угрозами

    Иран отказался вести переговоры с США в условиях угроз
    @ Icana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран категорически отвергает возможность переговоров с США в условиях угроз с американской стороны, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Мы не будем вести переговоры под угрозой», – приводит слова спикера РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Он также отметил, что в течение последних двух недель государство активно готовится к изменению ситуации. По его словам, Тегеран планирует «разыграть новые карты на поле боя».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от прямого диалога с Вашингтоном до полного снятия морской блокады. МИД Ирана сообщил об отсутствии планов по новым переговорам с США. Визит официальной делегации США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Пакистан для второго раунда переговоров с представителями Ирана ожидается во вторник, 21 апреля.

    20 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Власти Ирана сообщили о возобновлении работы аэропортов Тегерана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэропорты Мехрабад и имени Имама Хомейни в Тегеране полностью возобновили свою работу, сообщила Организация гражданской авиации Ирана.

    По информации ведомства, пассажирские рейсы в этих аэропортах вновь разрешены с 31 фарвардина 1405 года по иранскому календарю, что соответствует 20 апреля 2025 года, передает ТАСС.

    В заявлении, распространенном агентством Tasnim, уточняется, что аэропорты в Керманшахе, Реште, Ширазе, Йезде, Захедане и еще пяти городах Ирана начнут работу в субботу.

    Ранее Катар разрешил постепенное возобновление рейсов иностранных авиакомпаний.

    20 апреля 2026, 23:18 • Новости дня
    ОАЭ пригрозили США отказом от доллара при нефтяных расчетах

    WSJ сообщила о готовности ОАЭ перейти на юани при дефиците долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Власти ОАЭ допустили использование альтернативных валют для проведения нефтяных сделок в случае нехватки американских средств, они предупредили об этом США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на эмиратских и американских чиновников.

    Подобный сценарий представляет собой «скрытую угрозу доллару США, который занимает доминирующее положение среди мировых валют отчасти из-за его почти исключительного использования в нефтяных операциях», передает РБК со ссылкой на Wall Street Journal.

    Пока официального запроса на создание своп-линии от Эмиратов не поступало. Этот механизм позволил бы местному центробанку получить дешевый доступ к американской валюте для поддержки дирхама или пополнения резервов при кризисе ликвидности.

    В беседах с американскими коллегами представители ближневосточной страны называют такую идею предварительной мерой, направленной на предотвращение рисков.

    Национальная валюта Эмиратов привязана к доллару, а резервы государства достигают 270 млрд долларов. Однако геополитическая напряженность спровоцировала отток капитала, создав дополнительное давление на экономику. Аналитики S&P Global считают финансовую гибкость страны надежным буфером, но предупреждают, что длительные перебои в экспорте энергоносителей несут серьезные риски.

    Кроме того, Абу-Даби начал обсуждать с Вашингтоном получение поддержки на случай глубокого кризиса из-за обострения конфликта с Ираном. Эмиратские дипломаты подчеркнули, что пока государству удается избегать худших экономических последствий, но в будущем может потребоваться финансовая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, страны Шанхайской организации сотрудничества готовы идти по пути создания альтернативного доллару финансового фундамента.

    Саудовская Аравия отказалась от продления пятидесятилетнего нефтедолларового пакта с США. Индия оплачивает большую часть российской нефти дирхамами ОАЭ.

    20 апреля 2026, 15:35 • Новости дня
    Reuters: Ормузский пролив в понедельник пересекли три танкера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Через Ормузский пролив за последние 12 часов прошли только три танкера, пишет Reuters со ссылкой на спутниковый анализ SynMax и данные платформы Kpler.

    «За последние 12 часов было совершено всего три прохода (через Ормузский пролив)», – сказано в материале Reuters, передает РИА «Новости».

    Среди судов, прошедших через пролив, были танкер Nero для перевозки нефтепродуктов, судно, специализирующееся на перевозке химических продуктов, а также танкер для транспортировки сжиженного углеводородного газа. Подробности о принадлежности, владельцах и маршрутах этих судов не сообщаются.

    Агентство подчеркивает, что движение танкеров через стратегически важный Ормузский пролив практически остановлено.

    Ранее сообщалось, что танкер под флагом Сенегала прошел Ормузский пролив. Накануне французское судно попало под обстрел в Ормузском проливе. В Кремле назвали ситуацию в Ормузском проливе хрупкой и непредсказуемой.

    20 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    ВВС Ирана показали розовые «Шахед-136» в память о погибших девочках в Минабе

    Tекст: Вера Басилая

    ВВС Ирана представили новую модификацию дальнобойных дронов-камикадзе «Шахед-136» с ярко-розовой окраской в память о погибших девочках в Минабе.

    ВВС Ирана показали дальнобойные дроны-камикадзе «Шахед-136» с розовой ливреей и надписями в память о погибших школьницах Минаба.

    Акция была приурочена к национальному Дню девочек, который в 2026 году стал днем траура из-за трагедии в провинции Хормозган.

    На корпусах дронов появились надписи в память о «павших дочерях Минаба» – школьницах, погибших во время удара по школе «Шаджаре Тайебе» 28 февраля 2026 года. Тогда жертвами трагедии стали 156 человек, из них 120 – дети. Идея окрасить дроны в розовый цвет возникла после обращения местных активисток к командованию Корпуса стражей исламской революции.

    Генерал Маджид Мусави назвал представленную партию «подарком иранским девочкам». Несмотря на необычную окраску, технические характеристики «Шахед-136» остались прежними: дроны способны поражать цели на расстоянии до 2500 километров, а новые версии – до 4000 километров. Каждый аппарат несет около 50 килограммов взрывчатки и может обходить системы ПВО благодаря малой высоте и групповому применению.

    Сейчас розовые «Шахеды» пока не используются в бою и выставлены как символ национальной скорби, однако военные Ирана подчеркивают, что они полностью готовы к применению в случае необходимости. В условиях продолжающегося конфликта 2026 года демонстрация дронов стала частью национального праздника и напоминанием о готовности к любому развитию событий.

    Власти Ирана установили личности атаковавших школу в Минабе пилотов.

    Жертвами этого ракетного удара по начальному учебному заведению для девочек стали более 100 человек.

    В ответ иранская армия запустила множество беспилотников по израильским целям.

    20 апреля 2026, 13:05 • Новости дня
    Пекин пообещал помочь примирению Ирана и США

    Tекст: Ольга Иванова

    Китайские власти намерены сыграть конструктивную роль в смягчении конфликта между Тегераном и Вашингтоном, способствуя достижению прочного мира в регионе.

    Официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь подтвердил курс на мирное урегулирование, передает ТАСС.

    «Китай поддерживает стремление соответствующих сторон сохранить тенденцию к прекращению огня и продвижению переговоров, – сообщил он на брифинге. – Китайская сторона будет и впредь содействовать снижению напряженности, играть конструктивную роль для окончательного достижения прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке».

    Пекин в своих дипломатических усилиях опирается на позицию председателя КНР Си Цзиньпина. Представитель ведомства отметил, что Ближний Восток сейчас находится на ключевом этапе между войной и миром. Сторонам необходимо использовать открывшееся окно возможностей для скорейшего прекращения боевых действий.

    Также Китай призвал Соединенные Штаты строго соблюдать обязательства по сокращению ядерных вооружений. Эту позицию Пекин детально представит на профильной конференции ООН в Нью-Йорке. В докладе содержится требование к Вашингтону отказаться от совместного использования атомного оружия и устранить риски от строительства подводных лодок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отказался от второго раунда переговоров с США.

    До этого Пекин поприветствовал заключение временного соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке.

    Ранее китайские власти потребовали немедленного прекращения американских ударов по иранской территории.

    20 апреля 2026, 11:57 • Новости дня
    МИД Ирана сообщил об отсутствии планов по новым переговорам с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран пока не намерен проводить очередной раунд дипломатических консультаций с Вашингтоном, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что в настоящее время новых встреч с американской стороной не предвидится, передают СМИ со ссылкой на агентство Tasnim.

    «Программы по проведению следующего раунда переговоров у нас нет», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлые переговоры между США и Ираном завершились без заключения итогового соглашения.

    Позже официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи сообщил об отсутствии конкретных дат для новой встречи.

    В итоге Тегеран отказался от участия во втором раунде диалога с Вашингтоном.

    20 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности содействовать диалогу Ирана со странами Залива

    МИД: Лавров заявил о готовности содействовать диалогу Ирана со странами Залива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей между Тегераном и странами Персидского залива, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой иранского МИД Аббасом Аракчи.

    «Подтверждена готовность России содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей между Ираном и арабскими странами Персидского залива», – сообщается на сайте российского МИД.

    Также в сообщении указывается, что иранская сторона выразила готовность делать все возможное для обеспечения беспрепятственного прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    В ходе телефонного разговора 13 апреля Лавров и Аракчи обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

    МИД призывал обеспечить долгосрочный мир и безопасность на Ближнем Востоке.

    20 апреля 2026, 12:53 • Новости дня
    Песков назвал ситуацию в Ормузском проливе хрупкой и непредсказуемой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские власти оценивают обстановку в Ормузском проливе как крайне нестабильную, выражая готовность помочь в урегулировании разногласий между Вашингтоном и Тегераном.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал положение дел в Ормузском проливе как сложное и трудно прогнозируемое, передает РИА «Новости».

    «Мы по-прежнему видим, что ситуация очень хрупкая, что ситуация непредсказуемая», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Он также добавил, что Москва в данный момент не выступает посредником в диалоге между Соединенными Штатами и Ираном. При этом российская сторона открыта для оказания любого необходимого содействия, чтобы стороны смогли достичь мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского Минэнерго Крис Райт предрек скорое возобновление судоходства в Ормузском проливе.

    Москва и Пекин заранее предупреждали о тяжелых последствиях силового решения иранской проблемы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о быстрой смене обстановки в регионе.

