Глава МЭА предрек перестройку энергосистемы мира из-за кризиса на Ближнем Востоке

Конфликт в регионе способен вызвать кардинальные изменения на рынках, передает РИА «Новости».
Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль отметил, что отрасль столкнулась со структурным переломом. «Данная ситуация может привести к тому, что мировая энергетическая карта будет заново выстроена», – заявил руководитель организации.
По оценкам эксперта, даже при быстром открытии Ормузского пролива возвращение к прежним объемам поставок займет не менее двух лет и потребует серьезных инвестиций. В Европе уже фиксируются изменения логистических цепочек, что грозит резким ростом цен и перебоями с топливом.
В конце февраля США и Израиль нанесли удары по иранской территории, жертвами которых стали более трех тыс. человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели, однако последующие переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно.
На фоне кризиса Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов около Ормузского пролива. Через эту ключевую транспортную артерию проходит около 20% всего мирового объема поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.
Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль ранее предрек странам Европы массовую отмену рейсов из-за истощения запасов горючего.
Аналитики агентства Bloomberg спрогнозировали длительное сохранение экономических последствий блокировки Ормузского пролива.