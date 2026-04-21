Россиянка выиграла почти 39 млн рублей благодаря восьми числам подряд

Жительница республики Марий Эл сорвала куш в размере почти 39 млн рублей, отметив в лотерейном билете восемь чисел подряд, передает РИА «Новости».
Организаторы розыгрыша подтвердили, что победительницей стала Лидия М., участвовавшая в 354194-м тираже.
«В 354194-м тираже лотереи «Рапидо Про» был разыгран суперприз – 37,37 млн рублей. Победителем стала жительница республики Марий Эл Лидия М. Благодаря тому, что участница отметила дополнительное число во втором поле билета и воспользовалась функцией «Множитель», сумма ее выигрыша увеличилась на 1,5 млн рублей и составила 38,87 миллиона», – сообщили в пресс-службе компании «Столото».
Обладательница миллионов рассказала, что купила два билета прямо на работе. Комбинацию для выигрышного она подобрала самостоятельно, отметив в первом поле числа с 13 по 20, а во втором – два и три. По словам Лидии, сделать именно такой выбор ей подсказало внутреннее чутье.
Победительница увлекается путешествиями по стране и уже успела посетить Крым, Сочи и республики Северного Кавказа. Полученные средства женщина планирует направить на закрытие ипотечного кредита, покупку машины и финансовую поддержку родителей.
