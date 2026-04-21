Экс-главу филиала «Росавтотранса» отправили под суд за махинации с землей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Во Владивостоке перед судом предстанет бывший руководитель дальневосточного филиала «Росавтотранса» вместе с тремя сообщниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на надзорное ведомство.

Их обвиняют в мошенничестве с земельным участком на сумму 38 млн рублей.

По данным следствия, в 2012–2013 годах фигуранты создали гаражно-строительный кооператив и арендовали участок площадью 2,4 тыс. квадратных метров. На этой территории они возвели два гаража, а в 2016 году выкупили землю по льготной цене – чуть более 650 тыс. рублей.

При этом кадастровая стоимость участка превышала 13 млн рублей, а его площадь была в 25 раз больше площади построек.

«В октябре 2017 года участок был продан обвиняемыми двум учредителям организации-застройщика за 38 млн рублей. При этом 19 млн рублей фигуранты получили путем перевода средств на счета, оставшиеся 19 млн рублей – в виде четырех квартир в жилом доме по проспекту Красного Знамени, 114, которые впоследствии также продали», – пояснили в прокуратуре.

Позже земля перешла в собственность инвестиционно-строительной компании уже за 260 млн рублей. Ущерб бюджету Владивостока оценивается более чем в 12 млн рублей. Экс-директору предъявлены обвинения в мошенничестве, легализации имущества, получении взяток и злоупотреблении полномочиями.

Ранее уголовное дело было возбуждено против бывшего заместителя директора филиала «Росавтотранса». Следствие считает, что он получил свыше 600 тыс. рублей в качестве взяток за успешную сдачу экзаменов водителями, перевозящими опасные грузы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы во Владивостоке задержали главу департамента недропользования по Дальневосточному федеральному округу Дмитрия Цуканова по делу о взятках.