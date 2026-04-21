Суд передал государству земли и объекты курорта «Архыз»

Армавирский городской суд удовлетворил иск об обращении в доход государства земельных участков и объектов недвижимости на территории курорта «Архыз» общей площадью 6 гектаров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Краснодарского края. Рыночная стоимость возвращаемого в государственную собственность имущества составляет 1,1 млрд рублей.
Суд установил, что бывшие чиновники Архызского сельского поселения, используя поддельные документы, незаконно передали в частную собственность примерно 6 гектаров федеральной земли. Эта земля не подлежит приватизации, однако впоследствии участки были оформлены на родственников и знакомых чиновников и перепродавались по фиктивным сделкам.
Пресс-служба суда отметила: «Суд указал, что возведение ответчиками объектов недвижимости на спорных земельных участках стало возможным только в результате незаконных действий бывших чиновников, в связи с чем они неотделимы от коррупционно нажитых активов и подлежат обращению в доход государства».
В собственность Российской Федерации теперь возвращены 25 земельных участков, восемь отелей, три жилых дома, 67 нежилых построек, шесть некапитальных строений и два объекта незавершённого строительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд признал законным изъятие имущества бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева на 40 млрд рублей.
Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства активы кубанских экс-депутатов на 81,5 млрд рублей.
Геленджикский городской суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии собственности бывшего главы Крымского района Сергея Леся.