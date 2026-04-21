Осужденный на пожизненное добился рассмотрения УДО после 29 лет колонии

Пожизненно осужденный Давуд Магомедов обратился с просьбой об условно-досрочном освобождении после почти 29 лет, проведённых в колонии особого режима, сообщает РИА «Новости». Согласно судебным материалам, летом 1997 года 31-летний Магомедов был приговорён Верховным судом Дагестана к смертной казни и конфискации имущества, однако после указа о помиловании его наказание заменили на пожизненное лишение свободы.
Его признали виновным в убийствах, краже, разбое, попытке побега и бандитизме. Более половины срока он находился в колонии «Белый медведь» в Пермском крае, затем был переведен в учреждение особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.
Теперь, когда Магомедову исполнилось 60 лет, он подал прошение об УДО, на которое имеют право пожизненно осужденные после фактического отбытия не менее 25 лет лишения свободы. В материалах отмечается, что такие ходатайства удовлетворяются крайне редко.
Суд отказал Магомедову в рассмотрении его ходатайства, и в данный момент он обжалует это решение, уточняется в документах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на пожизненный приговор «поволжскому маньяку» Радику Тагирову.
Пермское управление ФСИН опровергло информацию о подаче прошения об условно-досрочном освобождении серийным убийцей Виталием Исуповым.
Соль-Илецкий суд отказал в УДО отбывающему пожизненное наказание в «Черном дельфине» Александру Носкову.