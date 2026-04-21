Виллу под Женевой, где встретились Горбачев и Рейган, продали за 16 млн долларов

Вилла Fleur d'Eau, расположенная неподалеку от Женевы на берегу озера Леман, где в 1985 году прошла первая встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана, была продана за 12 млн 363 тыс. швейцарских франков, что составляет примерно 15,8 млн долларов, сообщает РИА «Новости». Первоначальная цена лота составляла 23 млн франков, но в итоге финальная стоимость оказалась почти вдвое ниже заявленной.
Площадь исторической виллы составляет 993 квадратных метра, в здании насчитывается 26 комнат. Особняк имеет прямой выход к Женевскому озеру, а из окон открывается вид на Монблан. Ландшафтный парк рядом с домом украшен скульптурами, его площадь превышает 3,2 тыс. квадратных метров.
Вилла была построена в 1867 году, а с 1996 года принадлежала международной компании, которая приобрела ее за 2,4 млн франков. По данным аукционного дома Concierge Auction, торги проходили среди ограниченного круга покупателей.
Именно на этой вилле с 19 по 21 ноября 1985 года состоялась первая встреча Горбачева и Рейгана, положившая начало серии саммитов СССР и США. Эти переговоры сыграли ключевую роль в изменении характера советско-американских отношений и международной политической обстановки в конце 1980-х годов.
