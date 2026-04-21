Мошенники предложили россиянам брать ипотеку ради вознаграждения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Земскова рассказала, что мошенники в России предлагают гражданам за вознаграждение до 500 тыс. рублей оформить на себя ипотечные кредиты, обещая самостоятельно их погашать, сообщает РИА «Новости». Она добавила, что злоумышленники находят людей с хорошей кредитной историей и убеждают их, что у них есть средства для выплат, однако банки не одобряют им ипотеку из-за «серой» бухгалтерии или плохой кредитной истории.

Мошенники обещают, что через год или два переоформят купленную квартиру на себя, а у оформителя тем временем повысится кредитный рейтинг. Однако на практике, как только квартира оказывается оформленной на доверчивого россиянина, аферисты исчезают с деньгами, а заемщик остается с многомиллионными долгами перед банком и судебными разбирательствами.

Кроме того, по словам юриста, мошенники используют и другие схемы – например, предлагают оформить ипотеку с использованием статуса IT-специалиста, участника СВО или материнского капитала. После оформления кредита правоохранительные органы выявляют подлог, в результате чего банк может потребовать досрочного погашения кредита или повысить ставку до рыночного уровня.

Земскова также подчеркнула, что сохраняет актуальность схема продажи квартиры с обременением или так называемыми «мертвыми душами». В таких случаях вместо настоящего договора купли-продажи жертве подсовывают предварительный договор или займ с залогом, который маскируется под основной документ.

