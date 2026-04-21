  За ночь над Россией уничтожили 97 украинских дронов
    21 апреля 2026, 06:26 • Новости дня

    Мадьяр допустил арест Нетаньяху в случае визита в Венгрию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, которому предстоит стать премьером страны, заявил, что премьера Израиля Биньямина Нетаньяху могут арестовать в случае визита в Будапешт из-за ордера на арест со стороны Международного уголовного суда.

    Возможный глава венгерского кабмина Петер Мадьяр сделал соответствующее заявление во время общения с прессой, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что государство обязано жестко выполнять международные правовые требования.

    «Я ясно дал понять премьер-министру [Нетаньяху]. По состоянию на июнь 2020 года правительство «Тисы» заявило о намерении прекратить это и сохранить Венгрию в качестве члена Международного уголовного суда», – сказал Мадьяр, передает ТАСС.

    По его словам, если страна является участником МУС, и лицо, находящееся в розыске по ордеру этого суда, въезжает в такую страну, то оно должно быть задержано, указал политик.

    В 2025 году правительство Венгрии инициировало процедуру выхода из Международного уголовного суда. Нетаньяху приезжал с официальным визитом в Будапешт вопреки выданному МУС ордеру на его арест.

    Ассамблея государств – участников МУС призывала венгерские власти пересмотреть решение о выходе из организации.

    20 апреля 2026, 14:40 • Новости дня
    Нетаньяху потрясло разрушение статуи Иисуса Христа в Ливане израильским солдатом
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил возмущение действиями военнослужащих ЦАХАЛ, разбивших католическую статую Иисуса Христа во время операции на юге Ливана.

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о глубоком потрясении из-за инцидента с повреждением статуи Иисуса Христа, об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Политик подчеркнул, что разделяет чувства большинства граждан страны.

    «Вчера, как и подавляющее большинство израильтян, я был потрясен и опечален, узнав, что солдат ЦАХАЛа повредил католическую религиозную икону на юге Ливана. Я самым решительным образом осуждаю этот поступок», – написал премьер-министр.

    Политик сообщил о начале расследования действий военнослужащих израильскими профильными ведомствами. По его словам, к виновным в вандализме будут применены суровые дисциплинарные меры. Глава кабмина также напомнил, что Израиль остается единственным государством на Ближнем Востоке, обеспечивающим свободу вероисповедания для всех конфессий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский солдат повредил статую Иисуса Христа на юге Ливана. Военные власти начали расследование этого инцидента.

    20 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии
    Tекст: Дарья Григоренко

    Петер Мадьяр, лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса», сообщил на пресс-конференции, что министром иностранных дел нового правительства станет Анита Орбан.

    «Министром иностранных дел правительства »Тисы« будет Анита Орбан, которая приняла предложение», – заявил Мадьяр, передает РИА «Новости».

    Орбан является советником «Тисы» по внешней политике, а в 2010-2015 годах работала в МИД, где занималась вопросами энергетической безопасности. Ожидается, что сменив на посту главу МИД Петера Сийярто, она будет противодействовать поставкам в Венгрию российских нефти и газа.

    51-летняя Орбан родом из небольшого города Береттьюйфалу, где проживает около 14 тысяч человек. В одном из недавних выступлений она охарактеризовала себя как «типичную девушку из глубинки».

    После окончания Университета Корвина в Будапеште она продолжила обучение и работала в США, затем заняла должность посла по особым поручениям в венгерском МИД, а позже трудилась в лондонском офисе телекоммуникационного гиганта Vodafone. В дипломатическом ведомстве Орбан курировала вопросы энергетической безопасности, уделяя особое внимание снижению зависимости Венгрии от российских нефти и газа.

    Напомним, на прошедших выборах в венгерский парламент оппозиционная партия уверенно обошла правящий альянс, получив подавляющее большинство мандатов. Лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр анонсировал формирование нового правительства.

    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    19 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Мадьяр анонсировал соглашение с ЕС для разморозки средств
    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр намерен заключить соглашение с ЕС для получения замороженных миллиардов евро.

    Будущий премьер-министр после встречи с делегацией Еврокомиссии анонсировал подписание всеобъемлющего договора с Брюсселем, передает РИА «Новости». Полноценное соглашение будет заключено вскоре после официального прихода новой партии к власти.

    «В течение последних двух дней мы провели в Будапеште переговоры на высоком уровне... Я твердо заявил, что миллиарды евро из фондов ЕС по праву принадлежат Венгрии и венгерскому народу», – написал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

    Политик подчеркнул, что эти деньги являются не благотворительностью, а справедливой отдачей за вклад граждан в развитие Европы. Свой третий зарубежный визит после принесения присяги он планирует совершить именно в столицу Евросоюза для решения финансового вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам парламентских выборов оппозиционная партия «Тиса» получила 141 место в законодательном органе страны.

    Будущий премьер-министр Петер Мадьяр пообещал выполнить антикоррупционные требования для разблокировки европейского финансирования.

    Ранее Брюссель выдвинул Будапешту перечень из 27 обязательных условий.

    20 апреля 2026, 18:07 • Новости дня
    Мадьяр призвал Зеленского отказаться от шантажа и возобновить работу нефтепровода «Дружба»
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился к Владимиру Зеленскому с требованием разблокировать транзит российской нефти и отказаться от политики давления на европейские страны.

    Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, который в скором времени займет пост главы венгерского правительства, призвал Киев возобновить прокачку сырья по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС. На пресс-конференции в Будапеште политик выразил надежду на продолжение поставок российских энергоресурсов по этой магистрали.

    Журналисты попросили будущего премьера оценить заявления Владимира Зеленского, который увязал запуск нефтепровода со снятием Будапештом возражений против выделения Евросоюзом кредита Киеву на 90 млрд евро. «Я бы не рекомендовал президенту Украины идти по этому пути», – сказал Мадьяр, комментируя позицию украинского руководства.

    Политик подчеркнул, что ему категорически не нравится подобный подход. Он посоветовал украинским властям не заниматься шантажом по отношению к Венгрии и другим государствам Евросоюза. Лидер «Тисы» призвал открыть пригодный для транспортировки трубопровод в соответствии с ранее данными обещаниями.

    Мадьяр также обратился к российской стороне с просьбой продолжить поставки нефти, отметив, что без выполнения каждого из этих условий ничего не получится. По его словам, Будапешт располагает информацией о возможном возобновлении транзита в ближайшие дни, однако Венгрия не намерена мириться с каким-либо шантажом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр назвал невозможным отказ Венгрии от российской нефти. Премьер-министр страны Виктор Орбан отказался поддаваться шантажу Владимира Зеленского по вопросу трубопровода. Глава венгерского правительства потребовал от Еврокомиссии заставить Украину возобновить транзит сырья.

    20 апреля 2026, 10:17 • Новости дня
    Глава МИД Израиля осудил разбившего статую Христа солдата ЦАХАЛа
    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко осудил акт вандализма со стороны солдата ЦАХАЛа, уничтожившего христианскую святыню в одном из южноливанских поселений.

    Глава внешнеполитического ведомства еврейского государства Гидеон Саар подверг жесткой критике действия военнослужащего, осквернившего христианскую святыню на территории соседней страны, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что подобное поведение категорически не соответствует государственным ценностям.

    «Я уверен, что в отношении виновных в этом гнусном поступке будут приняты необходимые строгие меры. Этот позорный поступок полностью противоречит нашим ценностям», – заявил министр. Он добавил, что страна уважительно относится ко всем религиям и их символам.

    Ранее ливанские СМИ распространили кадры, на которых израильский военный ломает статую Христа в южноливанском поселении Дибель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля официально подтвердила факт разрушения статуи Иисуса Христа своим солдатом в ливанском поселении Дибель.

    Ранее израильский МИД выразил глубокое сожаление из-за ущерба церкви Святого Семейства в секторе Газа.

    Власти Ливана обвинили Израиль в нарушении международного гуманитарного права.

    20 апреля 2026, 09:51 • Новости дня
    Колонна израильской техники подорвалась на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская бронетехника подорвалась на заранее установленных взрывных устройствах на юге Ливана, в результате чего несколько танков выведены из строя, сообщила пресс-служба движения «Хезболла».

    Колонна израильской военной техники подорвалась на заранее установленных взрывных устройствах на юге Ливана, передает РИА «Новости». В результате инцидента четыре танка «Меркава» выведены из строя.

    «Колонна из восьми бронемашин, двигавшаяся в воскресенье из населенного пункта Тайба в сторону бывшей позиции Салъа в районе Дейр-Сиръян, подорвалась на связке взрывных устройств, заранее заложенных бойцами исламского сопротивления», – заявили в пресс-службе движения «Хезболла».

    Два мощных взрыва произошли с интервалом в один час. Израильские эвакуационные группы смогли забрать поврежденную технику лишь спустя два часа после подрыва.

    Представители шиитского движения подчеркнули, что передвижение техники на территории Ливана является очередным нарушением со стороны израильских сил.

    Отмечается, что за три дня с момента вступления в силу режима прекращения огня зафиксирована серия явных нарушений, включая артиллерийские обстрелы и применение беспилотников в небе над Южным Ливаном и Бейрутом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ливанского движения отразили наступление израильских войск у границы. Шиитская милиция подбила два танка «Меркава» на юге страны.

    Ранее израильская бронегруппа попала в организованную засаду с потерей десятков единиц техники.

    20 апреля 2026, 10:23 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уходящее правительство Венгрии выразило готовность снять вето с предоставления Украине европейского кредита на 90 млрд евро при условии возобновления поставок российской нефти, пишет Bloomberg.

    Будапешт может разблокировать помощь Киеву на заседании послов стран Евросоюза уже на этой неделе, передает Bloomberg.

    По словам премьер-министра Виктора Орбана, венгерская сторона получила информацию о возможном возобновлении прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в ближайшие дни.

    «Позиция Венгрии не изменилась. Если есть нефть, есть деньги», – подчеркнул политик. Поставки сырья по магистрали были прерваны в конце января из-за повреждений инфраструктуры.

    Представитель Еврокомиссии подтвердил факт переговоров о содействии в восстановлении транзита. В Брюсселе напомнили, что все государства ЕС должны выполнять обязательства по кредиту, согласованному на декабрьском саммите.

    Новый лидер Венгрии Петер Мадьяр также сообщил о вероятном возобновлении поставок на этой неделе. По его словам, глава нефтяной компании Mol Nyrt Жолт Хернади планирует визит в Москву для обсуждения деталей транзита после запуска трубопровода.

    Снятие блокировки с кредита для Украины может способствовать улучшению отношений между Будапештом и Брюсселем. Ранее Евросоюз заморозил финансирование Венгрии на сумму более 20 млрд долларов из-за претензий к соблюдению принципов верховенства закона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался снимать вето с европейского кредита для Украины без запуска нефтепровода «Дружба».

    Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок этой магистрали.

    Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш пригрозил заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций до возобновления транзита нефти.

    20 апреля 2026, 03:45 • Новости дня
    Израильский солдат разбил статую Христа в Ливане

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля официально подтвердила, что в поселении Дибель в Ливане израильский солдат разбил статую Иисуса Христа.

    Об инциденте со статуей Христа на юге страны сообщил ливанский информационный портал Lebanon Debate.

    «После завершения первоначального расследования по поводу опубликованной фотографии, на которой изображен солдат ЦАХАЛ, повреждающий христианский символ, было установлено, что на фотографии изображен солдат ЦАХАЛ, действующий на юге Ливана... Инцидент расследуется Северным командованием», – приводит РИА «Новости» текст сообщения армии.

    Командование подчеркнуло, что относится к случившемуся с максимальной серьезностью. Поведение военнослужащего полностью противоречит базовым ценностям израильской армии. По итогам тщательного разбирательства к причастным лицам будут приняты соответствующие меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу 17 апреля. Однако позднее сообщалось, что  артиллерия армии Израиля открыла огонь по ливанской территории спустя полчаса после начала действия перемирия.

    18 апреля 2026, 20:39 • Новости дня
    На Западе отреагировали на позицию Мадьяра по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр, возглавивший победившую на выборах партию в Венгрии, не является сторонником помощи Украине, сообщает L'AntiDiplomatico.

    Глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр не разделяет взгляды других европейских лидеров насчет помощи Киеву, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию L'AntiDiplomatico.

    «Мадьяр не спешит передавать Украине средства, необходимые его собственной стране. Еврокомиссия вынуждена оказывать на него давление, в то время как сам Будапешт требует скорейшей разблокировки более 17 млрд евро из фондов ЕС, в которой ранее было отказано Виктору Орбану», – отмечается в статье.

    Аналитики считают, что оптимизм украинских властей относительно смены власти в Венгрии является преждевременным.

    Ранее лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр поддержал исключение Венгрии из участников предоставления кредита Евросоюза для Украины.

    Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии.

    Также венгерский политик наотрез отверг идею ускоренного вступления Киева в ЕС.


    19 апреля 2026, 17:20 • Новости дня
    Орбан заявил о сохранении вето Венгрии на кредит Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна по-прежнему не готова снимать вето с кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.

    «Через Брюссель мы получили от Украины информацию о готовности возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» уже в понедельник, при условии, что Венгрия перестанет блокировать кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти – нет денег», – подчеркнул Орбан, передает РИА «Новости».

    Премьер также отметил, что Венгрия готова снять вето сразу после возобновления поставок нефти. Он подчеркнул, что страна не участвует в обеспечении этого кредита и не будет мешать его одобрению, как только начнется транзит топлива.

    Ранее глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил согласие с ранее принятым Советом ЕС решением об исключении Венгрии из схемы кредитования Украины на 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

    Венгрия не планирует представлять интересы Украины на переговорах с Россией.

    18 апреля 2026, 21:04 • Новости дня
    Партия «Тиса» получила 141 место по итогам выборов в Венгрии

    Tекст: Мария Иванова

    Политической сенсацией завершились выборы в венгерский парламент, где оппозиционная партия уверенно обошла правящий альянс, получив подавляющее большинство мандатов.

    По итогам парламентских выборов в Венгрии победу одержала партия «Тиса», обеспечив себе 141 место в законодательном органе страны.

    Правящий альянс «Фидес-Христианско-демократическая народная партия» получил 52 мандата, сообщил Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% бюллетеней, передает РИА Новости.

    В одномандатных округах представители «Тисы» одержали победу в 96 случаях, тогда как кандидаты от «Фидес» выиграли лишь в десяти округах. По партийным спискам «Тиса» завоевала 45 мест, а правящий альянс – 42.

    Оставшиеся шесть мест в парламенте, распределяемые по партийным спискам, достались крайне правой политической силе «Наша Родина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на прошедших парламентских выборах достигла рекордных 79,56%.

    Действующий премьер-министр Виктор Орбан признал поражение своей партии.

    Лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр анонсировал формирование нового правительства.

    18 апреля 2026, 22:54 • Новости дня
    Израильская армия сообщила о гибели солдата на юге Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий ЦАХАЛ скончался от ранений, полученных в ходе столкновений на юге Ливана, еще трое солдат были ранены различной степени тяжести.

    Армия обороны Израиля подтвердила гибель одного своего военнослужащего и ранение еще троих в результате боевых действий на юге Ливана, передает ТАСС.

    В официальном заявлении отмечается, что солдат умер от ран, полученных 17 апреля. В том же инциденте двое израильских военных получили ранения средней тяжести, еще один – легкие ранения.

    По данным агентства, 16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан достигли договоренности о 10-дневном прекращении огня.

    Соглашение вступило в силу в 00:00 мск 17 апреля, однако уже вскоре ливанские СМИ зафиксировали продолжение израильских артиллерийских обстрелов на юге Ливана несмотря на перемирие.

    Генеральный секретарь «Хезболлах» Наим Касем заявил, что бойцы движения останутся на позициях и будут реагировать на любые нарушения перемирия со стороны Израиля.

    По его словам, «режим прекращения огня должен быть взаимным», а «Хезболлах» открыт для всестороннего сотрудничества с ливанскими властями на пути к обеспечению суверенитета страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль направил жалобу в Совет Безопасности ООН из-за взрыва на военном складе группировки «Хезболла» на юге Ливана.

    18 апреля 2026, 21:00 • Новости дня
    Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Тель-Авива состоялась массовая антиправительственная демонстрация, участники которой потребовали прекращения вооруженного конфликта и проведения досрочных выборов.

    Многотысячная акция протеста прошла в субботу вечером в центре Тель-Авива, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось на фоне временного прекращения боевых действий в регионе и снятия ограничений в сфере гражданской обороны.

    Демонстранты собрались на театральной площади. В основном это сторонники левых политических взглядов, традиционно выступающие против курса правого правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

    Участники митинга держали плакаты, призывающие власти остановить вооруженную конфронтацию. Протестующие также требовали проведения досрочных выборов и защиты демократических ценностей. Кроме того, собравшиеся выразили несогласие со строительством еврейских поселений на палестинских территориях и планами аннексии Западного берега реки Иордан.

    На месте проведения акции дежурили усиленные наряды полиции. Правоохранители не вмешивались в происходящее, поскольку митинг был согласован с городскими властями и прошел без нарушений общественного порядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни человек провели в центре Тель-Авива марш против возможного помилования премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    20 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Мадьяр выдвинул Русин-Сэнди на пост министра обороны Венгрии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр предложил кандидатуру бывшего начальника Генерального штаба Ромулуса Русин-Сэнди на должность главы оборонного ведомства страны.

    Политик, который в скором времени возглавит правительство Венгрии, сделал соответствующее заявление на пресс-конференции после совещания партийной фракции в будущем национальном парламенте, передает ТАСС.

    «На должность министра обороны «Тиса» предлагает Ромулуса Русин-Сэнди», – подчеркнул Мадьяр. В настоящее время кандидат работает советником партии по военным вопросам. Ранее он занимал пост начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики.

    В апреле 2023 года Русин-Сенди, имевший звание генерал-лейтенанта, был освобожден от должности начальника Генштаба ВС Венгрии. По мнению руководства страны, он неадекватно представлял позицию Венгрии в отношении конфликта на Украине, в частности, он выражал чрезмерную поддержку Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Тиса» получила конституционное большинство на парламентских выборах в Венгрии. Будущий премьер-министр Петер Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    18 апреля 2026, 15:10 • Новости дня
    Армия Израиля нанесла удары по Ливану после начала перемирия

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские вооруженные силы атаковали позиции боевиков на южной границе соседнего государства в ответ на зафиксированные нарушения недавно объявленного режима тишины, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Командование Армии обороны Израиля подтвердило факт проведения атак на юге соседней страны, передает РИА «Новости». Военные объяснили свои действия необходимостью нейтрализации прямой опасности для своих подразделений.

    «С момента вступления в силу режима прекращения огня солдаты ЦАХАЛ к югу от «Желтой линии» на юге Ливана выявили несколько случаев нарушения террористами соглашений о прекращении огня путем приближения к солдатам ЦАХАЛ с севера от «Желтой линии», что представляло непосредственную угрозу. После их обнаружения и для устранения угрозы ВВС Израиля совместно с наземными войсками нанесли точечные удары по террористам», – говорится в сообщении пресс-службы армии.

    Ранее глава Белого дома сообщил о достижении договоренности о прекращении огня на десять дней. Режим тишины официально начал действовать 17 апреля. Однако ливанское агентство NNA заявило об ударах по мирным поселениям уже после его введения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневном перемирии между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Спустя полчаса артиллерия израильской армии открыла интенсивный огонь по ливанской территории. Атаке подвергся южный пограничный город Хиям.

    Главное
    Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз
    Росатом завершил эвакуацию более 600 специалистов с иранской АЭС «Бушер»
    Шесть самолетов ВВС США прибыли в Пакистан для обеспечения переговоров Вэнса с Ираном
    Моргенштерна оштрафовали на 7 млн рублей за нарушение закона об иноагентах
    Минздрав сообщил о росте числа мальчиков с ожирением в России
    Матвиенко предложила усложнить процедуру разводов
    Умер самый известный российский двойник Аллы Пугачевой