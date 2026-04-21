Полицейские со стрельбой задержали лихача на Audi в Красноярске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники ГИБДД в Красноярске задержали пьяного водителя Audi после погони со стрельбой, передает РИА «Новости». Инцидент произошел ночью на улице Карла Маркса, когда водитель проигнорировал требование остановиться и попытался уйти от погони, нарушая правила дорожного движения и создавая угрозу другим участникам движения.

Во время преследования нарушитель совершил наезд на инспектора ДПС, причинив ему ушибы, после чего продолжил движение. Полицейские приняли решение применить табельное оружие – сначала были произведены предупредительные выстрелы, затем – по колесам автомобиля. Несмотря на поврежденные покрышки, водитель проехал ещё некоторое расстояние, а на улице Ленина врезался в препятствие и попытался скрыться, но был задержан.

Выяснилось, что за рулём находился 32-летний житель Красноярска в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что мужчина не имел водительских прав и месяц назад уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. В отношении задержанного составлено семь административных протоколов.

Суд назначил правонарушителю административный арест на 12 суток. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и повторном управлении автомобилем в пьяном виде, несмотря на уже вынесенное наказание.

