Взрыв в танке на учениях в Японии унес жизни троих военных

Tекст: Дмитрий Зубарев

По меньшей мере трое военнослужащих погибли в результате взрыва в танке во время учебных стрельб на полигоне Сил самообороны Японии «Хидзюдай» в префектуре Оита, передает ТАСС со ссылкой на японские телеканалы. По предварительным данным, подтверждена гибель двух человек, ещё один военный находится в состоянии клинической смерти, которую в Японии официально могут констатировать только врачи.

Телеканал «Фудзи» сообщает, что ещё одна женщина-военнослужащий была доставлена в больницу с травмами, она в сознании и может разговаривать. Ранее телеканал NHK сообщал о троих пострадавших военнослужащих, однако информация уточняется.

По данным телеканала TBS, причиной инцидента стал взрыв снаряда непосредственно в орудии танка во время стрельб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 года истребитель F2 Сил самообороны Японии потерпел крушение над Тихим океаном.

В мае того же года японский учебно-тренировочный самолет упал в пруд недалеко от города Инуяма.

В марте 2024 года военный вертолет разбился в горах префектуры Оита.