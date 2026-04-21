Япония отменила ограничения на экспорт оружия

Генсек кабмина Японии Кихара объявил об отмене ограничений на экспорт оружия

Tекст: Антон Антонов

«Сегодня на заседании кабинета министров принято решение о внесении изменений в часть трех принципов экспорта вооружений», – приводит слова генсека РИА «Новости».

Он заявил, что данное решение открывает возможность «обеспечить безопасность Японии в быстро меняющейся ситуации». По его совам, для защиты мира требуется продвигать экспорт вооружений и повышать обороноспособность союзников.

Корректировка экспортных ограничений направлена на адаптацию к современным вызовам. Власти рассчитывают, что новые меры помогут укрепить региональную стабильность.

Экспорт оружия укрепит оборонную промышленность Японии, заявил Кихара. Он заверил, что Япония сохранит свою приверженность миру.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отметила, что в условиях нарастающей напряженности в сфере безопасности ни одна страна не способна в одиночку обеспечить собственную защиту, поэтому требуется взаимная поддержка партнеров по оборонной технике, передает ТАСС.

Как заявила Такаити, страна больше не будет ограничивать экспорт лишь техникой, используемой для спасательных операций, транспортировки, предупреждения, наблюдения и разминирования. Она прямо отметила, что с учетом нынешних изменений станет возможным экспорт любой техники, без применявшихся ранее ограничений.

Такаити отметила, что новые правила облегчают взаимный обмен запчастями и компонентами с государствами-партнерами. При этом поставки боевого оружия будут возможны только в страны, подписавшие с Токио специальные соглашения о соблюдении секретности технологий и условиях применения вооружений.

На данный момент у Японии есть подобные договоренности с 17 странами, среди которых США, Британия, Австралия, Индия, Филиппины, Франция, Германия, Малайзия, Италия, Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Швеция, Сингапур, ОАЭ, Монголия и Бангладеш. У Японии сейчас нет соответствующего соглашения с Украиной.

Решения о разрешении экспорта вооружений будет принимать Совет национальной безопасности Японии с участием премьер-министра и ряда министров. После этого парламент будет получать информацию о сделках, но его одобрения не потребуется.

Сейчас Япония уже договорилась о продаже ракетных фрегатов Австралии, интерес проявляет и Новая Зеландия, а с Индонезией и Филиппинами обсуждаются поставки подержанных боевых кораблей. Также рассматривается экспорт систем ПВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что Токио запланировал отмену введенного после Второй мировой войны запрета на экспорт оружия. Японский премьер-министр Санаэ Такаити пообещала значительно усилить оборонные возможности государства. МИД России пригрозил жесткими ответными мерами в случае поставок японской военной техники Киеву.