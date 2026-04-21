    21 апреля 2026, 04:25 • Новости дня

    Грушко: ЕС дискредитировал себя как защитника прав и свобод человека

    Tекст: Антон Антонов

    Ужесточение Евросоюзом требований к оформлению многократных шенгенских виз для россиян является примером дискриминации по национальному признаку, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

    «Ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам многократных шенгенских виз является очередным проявлением дискриминации по национальному признаку, элементом продвигаемой Брюсселем культуры отмены всего русского, демонстрацией есовского лицемерия и двойных стандартов», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что от подобных действий европейских чиновников страдают прежде всего обычные граждане. По словам Грушко, заявления представителей европейских институтов о передовом характере их цивилизации на практике расходятся с реальными делами. Замглавы МИД России отметил, что Евросоюз окончательно «дискредитировал себя как защитника прав и свобод человека».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество выданных многократных шенгенских виз для туристов из России снизилось на 90% по сравнению с прошлым годом. Председатель координационного совета при Общественной палате России по развитию туризма Андрей Максимов назвал страны Прибалтики, Скандинавии, Бенилюкса, Польшу и Чехию государствами с наиболее жесткими ограничениями на въезд для граждан России.

    В дипмиссии России в Гааге сообщили, что теперь российские дипломаты и консульские сотрудники должны заблаговременно уведомлять власти страны Шенгенской зоны, границу которой они собираются пересечь, даже если речь идет о транзитном проезде.

    20 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС

    Кубилюс: Россия превосходит страны ЕС в производстве вооружений

    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС
    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте заявил, что Россия значительно опережает Евросоюз по производству ключевых видов вооружений.

    По его словам, в прошлом году Россия произвела 1 100 крылатых ракет, тогда как страны ЕС – только 300, передает ТАСС. Кроме того, Россия выпустила 900 баллистических ракет, а Евросоюз не произвел ни одной.

    Кубилюс также сообщил, что Россия изготовила 4 млн артиллерийских снарядов, тогда как совокупное производство стран ЕС составило 2 млн. Он подчеркнул, что эти данные были получены «в открытом доступе».

    Еврокомиссар назвал ситуацию «серьезным вызовом» для Евросоюза. Он заявил, что ЕС должен производить больше вооружений, чем Россия, если хочет «эффективно сдерживать» страну в военном отношении.

    Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России.

    Ранее «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    19 апреля 2026, 11:56 • Новости дня
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал вершиной лицемерия заявления дипломатов Евросоюза о необходимости соблюдать международное право.

    Он раскритиковал риторику ЕС, назвав ее «вершиной лицемерия», и отметил, что Европа «хронически неспособна поступать так, как сама проповедует», передает ТАСС.

    Багаи заявил: «О, это то самое международное право, с которого ЕС сдувает пыль, когда нужно поучать других, параллельно втихую давая добро на агрессивную войну США и Израиля [против Ирана] и отводя взгляд от зверств, направленных против иранцев? Оставьте проповеди при себе». По его словам, европейские заявления о международном праве не соответствуют реальным действиям.

    Дипломат также напомнил, что ни один принцип международного права не запрещает Ирану как прибрежному государству принимать меры для предотвращения использования Ормузского пролива в военных целях против страны. По его мнению, требования ЕС необоснованны.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее выступила с призывом обеспечить свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив и заявила о готовности переориентировать миссию Aspides, сейчас действующую в Красном море, для этих целей.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы.

    Во вторник Каллас сообщила, что ЕС не поддерживает никаких действий, ограничивающих свободу судоходства через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о недопустимости платы Ирану за проход через Ормузский пролив. Иран подтвердил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию пролива.

    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    18 апреля 2026, 17:11 • Новости дня
    МИД заявил о готовности Москвы ответить на сокращение дипприсутствия в ЕС

    Грушко: Россия даст ответ на сокращение дипмиссий в ЕС

    МИД заявил о готовности Москвы ответить на сокращение дипприсутствия в ЕС
    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал действия Евросоюза нарушением Венской конвенции и пообещал ответные меры на сокращение числа дипломатов.

    Грушко заявил, что Москва намерена отреагировать на сокращение российского дипломатического присутствия в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    По его словам, политика Брюсселя по сокращению числа российских дипломатов в странах ЕС трактуется российской стороной как дискриминационная мера.

    Грушко подчеркнул, что такие действия «представляют собой прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях». Он добавил, что подобные действия не остаются без должной реакции с нашей стороны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ответные меры на ограничения передвижения российских дипломатов по странам Евросоюза.

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников назвал подобные действия откровенно конфронтационным шагом.

    20 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    Партия экс-президента Радева одержала победу на выборах в Болгарии
    Партия экс-президента Радева одержала победу на выборах в Болгарии
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избирательный блок «Прогрессивная Болгария» под руководством бывшего главы государства Румена Радева выиграл парламентские выборы, получив почти половину голосов избирателей.

    Политическое объединение завершило подсчет со значительным отрывом. По итогам обработки 100% бюллетеней партия набрала 44,5% голосов, передает РИА «Новости».

    Голосование за новый состав парламента состоялось 19 апреля. Фаворитом гонки стала коалиция, которую возглавляет бывший президент страны.

    Румен Радев известен своей позицией по украинскому кризису. Политик неоднократно выступал против поставок вооружений Киеву, призывая Европу пересмотреть отношение к спецоперации на Украине и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 апреля в Болгарии прошли парламентские выборы. Президент Сербии Александр Вучич поздравил Румена Радева с успехом партии «Прогрессивная Болгария».

    20 апреля 2026, 06:25 • Новости дня
    Словакия заявила о бегстве промышленности из Европы
    Словакия заявила о бегстве промышленности из Европы
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отказ от стабильных поставок энергии с Востока вынуждает европейские предприятия переносить производство за пределы Евросоюза, заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

    Европейская промышленность была построена на стабильных поставках энергии с Востока, и без них происходит перенос производств за пределы ЕС, заявил Гашпар РИА «Новости».

    По его словам, сохранение поставок из России позволило бы сберечь рабочие места и предприятия внутри Европы.

    «Российские ресурсы долгое время были дешевле альтернатив. Их возвращение снизило бы давление на промышленность, инфляцию и домохозяйства... Европейская промышленность (особенно Германия и Центральная Европа) была построена на стабильных поставках энергии с Востока. Без них происходит перенос производства за пределы ЕС. Возвращение помогло бы сохранить рабочие места и производство внутри Европы», – подчеркнул парламентарий.

    Гашпар добавил, что сильная экономика нуждается в доступной энергии для сохранения конкурентоспособности. Диверсификация, по его мнению, означает наличие множества вариантов, среди которых Россия может быть одним из поставщиков, а не единственным или запрещенным.

    Вице-спикер также отметил, что отказ от односторонней зависимости от сжиженного природного газа из США позволил бы Европе сохранить переговорную силу. Он заключил, что возвращение к российской нефти стало бы шагом к реалистичной энергетической политике, так как идеология не должна преобладать над экономической стабильностью граждан.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал вернуть поставки российской нефти и газа. Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар анонсировал судебное оспаривание запрета Евросоюза на импорт топлива из России.

    20 апреля 2026, 21:50 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз

    Еврокомиссар Кубилюс заявил о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз

    Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз
    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует выделить на оборону не менее 131 млрд евро в новом семилетнем бюджете, что в десять раз больше прежних расходов, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

    По словам Кубилюса, Еврокомиссия планирует увеличить военный бюджет Евросоюза в 10 раз – до 131 млрд евро, передают «Вести».

    Еврокомиссар заявил, что Евросоюз должен отстаивать свои позиции в вопросах обороны и космоса.

    Кубилюс также призвал депутатов не идти ни на какие компромиссы при обсуждении нового семилетнего бюджета. Предполагается, что увеличение расходов на оборону произойдет в период с 2028 по 2034 годы. Для сравнения, в предыдущем бюджетном цикле ЕС на эти цели было выделено 13 млрд евро.

    Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в НАТО писала, что ряд государств выражали недовольство некоторыми оборонными инициативами Евросоюза. По мнению собеседников издания, определённые действия воспринимаются как попытка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен укрепить свое политическое наследие.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что расходы стран Евросоюза на оборону выросли до рекордных значений.

    Еврокомиссия запустила программу AGILE с бюджетом 115 млн евро для поддержки малых и средних предприятий, занимающихся военными технологиями.

    Кубилюс анонсировал рост ежегодных военных расходов до 700 млрд евро.

    Также политик призвал сделать восточные границы объединения готовыми к обороне.

    18 апреля 2026, 18:19 • Новости дня
    Посол России встретился с похищенной в Мексике россиянкой

    Посол России встретился с похищенной в Мексике несовершеннолетней россиянкой

    Tекст: Вера Басилая

    В Мексике российский дипломат провел встречу с 17-летней девушкой, которая ранее могла быть похищена картелями, сообщили СМИ.

    Посол России смог провести встречу с семнадцатилетней гражданкой России, которую, как предполагается, похитили мексиканские картели, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    Девушка отказалась говорить на русском языке и опровергла свои прежние слова о желании вернуться к родителям, объяснив их давлением.

    Она также заявила, что больше не хочет встречаться с представителями российского дипкорпуса. Она подчеркнула, что будет требовать присутствия консула, юриста, медиков, а также обязательного медицинского обследования и записи разговора на следующей встрече с матерью.

    Мать подростка, известная пианистка из Петербурга, настаивает на личной встрече с дочерью. По словам родителей, дочь была похищена в Мексике более двух лет назад людьми, которые использовали автомобиль с символикой органов опеки.

    Мексиканские СМИ сообщали, что Кристина Романова с 2023 года проживала в приюте системы комплексного развития семьи штата Мехико и пропала без вести 28 сентября 2024 года. В октябре 2024 года девушку обнаружили в Тихуане и передали под опеку государственных органов.

    Министерство иностранных дел России вызвало посла Мексики из-за бездействия властей в ситуации с несовершеннолетней россиянкой.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о непонимании мексиканской стороной серьезности происходящего с  россиянкой

    Ранее власти Мексики отказались вернуть Кристину Романову на родину.

    19 апреля 2026, 17:20 • Новости дня
    Орбан заявил о сохранении вето Венгрии на кредит Украине

    Орбан: Венгрия не снимет вето с кредита Украине без запуска «Дружбы»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна по-прежнему не готова снимать вето с кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.

    «Через Брюссель мы получили от Украины информацию о готовности возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» уже в понедельник, при условии, что Венгрия перестанет блокировать кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти – нет денег», – подчеркнул Орбан, передает РИА «Новости».

    Премьер также отметил, что Венгрия готова снять вето сразу после возобновления поставок нефти. Он подчеркнул, что страна не участвует в обеспечении этого кредита и не будет мешать его одобрению, как только начнется транзит топлива.

    Ранее глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил согласие с ранее принятым Советом ЕС решением об исключении Венгрии из схемы кредитования Украины на 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

    Венгрия не планирует представлять интересы Украины на переговорах с Россией.

    19 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    Песков: Евросоюз все равно нашел бы способ разблокировать кредит для Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Так или иначе они бы нашли способ, как эти деньги разблокировать, с Орбаном или без Орбана. Послушайте, тут не нужно питать каких-то иллюзий на этот счет», – заявил представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости».

    Ранее представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари сообщил, что в Брюсселе признали неточность в заявлении о времени выделения Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз и Киев до сих пор не подписали обязательные документы для выплаты 90 млрд евро. Еврокомиссия предложила выделить из этой суммы 45 млрд евро на развитие беспилотных технологий. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в любом случае согласовать данный кредит.

    18 апреля 2026, 14:05 • Новости дня
    Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии и Финляндии

    Лавров: Философия нацизма откровенно возрождается в Германии и Финляндии

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об откровенном возрождении нацистской философии в ряде стран Европы, включая Германию и Финляндию.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в Анталье обратил внимание на тревожные тенденции в некоторых европейских государствах, передает РИА «Новости». По его словам, идеи, близкие к нацистским, вновь набирают популярность на Западе.

    «Не зря так активно сейчас поддерживают Украину именно те европейские страны, в которых нацизм откровенно возрождается. В том числе, к огромному сожалению, такие страны как Германия, Финляндия. Ну и британцы никогда не были далеки от философии нацизма», – подчеркнул руководитель дипломатического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская беженка Салли Райски рассказала о повседневном присутствии нацистской символики в своей стране.

    Глава российского внешнеполитического ведомства ранее указал на наличие явных признаков ренацификации в современной Германии. Министр также констатировал ослабление иммунитета к нацистскому вирусу в целом ряде западных государств.

    18 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В Финляндии раскритиковали Стубба за отказ посетить Москву

    Профессор Малинен призвал Стубба посетить Россию вместо Ближнего Востока

    Tекст: Вера Басилая

    Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен подверг критике президента Финляндии Александра Стубба за планы поехать на Ближний Восток вместо Москвы на фоне роста напряженности с Россией.

    Президент Финляндии Александр Стубб подвергся резкой критике со стороны профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена, передает РИА «Новости».

    Малинен заявил в соцсети, что Стубб должен отправиться в Москву, а не на Ближний Восток, из-за обострения отношений с Россией.

    «Какого черта ты там будешь делать? В Финляндии начинается война, потому что ты не исполняешь свои обязанности. Вышвырните этого неудачника оттуда, а еще лучше – отправьте его в Москву, чтобы он выполнял свою настоящую работу», – обратился профессор с вопросом к Стуббу.

    В ближайшие дни Стубб планирует посетить Иорданию и Египет, чтобы провести переговоры с лидерами этих стран по ситуации на Ближнем Востоке.

    Малинен раскритиковал русофобскую политику финского президента.

    Ранее Александр Стубб призвал оказывать военное давление на Россию ради завершения украинского конфликта.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об откровенном возрождении нацистской философии в ряде стран Европы, включая Германию и Финляндию.

    18 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Лавров предсказал воздаяние от народов Европы лидерам типа Каллас

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность в том, что европейские народы со временем дадут свою оценку политикам вроде Каи Каллас, напомнив о её спорных заявлениях о России.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме заявил, что наличие в Европе политиков вроде главы евросоюзной дипломатии Каи Каллас вызывает у него спокойствие и уверенность в том, что народы Европы узнают истинную цену таким лидерам, передает ТАСС.

    Лавров напомнил о высказывании Каллас, которая заявляла, что за последние 100 лет Россия 19 раз нападала на разные страны, не считая, по ее словам, стран Африки. Министр назвал это заявление «вызывающе невежественным и нелепым».

    «Лично я спокоен. Пока такие люди в «стране европской» есть, у нас есть надежда, что все-таки народы европейских стран – исторически цивилизованные, образованные, умные люди – будут знать цену такого рода лидерам», – заявил министр.

    Глава МИД России также отметил, что стремление жить в мире является врожденным качеством россиян. Он подчеркнул, что для нации, пережившей множество войн и трагедию Второй мировой войны, приоритетом всегда остается сохранение жизней людей и недопущение угроз их безопасности.

    Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас обвинила Россию в агрессии против африканских стран.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал подобные исторические суждения противоречащими здравому смыслу.

    Лавров заявил, что молодые иностранные дипломаты склонны игнорировать даже официальные поздравительные телеграммы.

    Ранее Лавров сравнил европейских политиков, избегающих контактов, с детьми.

    19 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    FT сообщила о рекомендации ЕК странам ЕС ввести обязательную удаленку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская комиссия на фоне энергетического кризиса порекомендует странам-членам Евросоюза задействовать ряд мер поддержки, в числе которых введение обязательной удаленной работы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ в ее распоряжении.

    Европейская комиссия предложит странам Евросоюза ввести ряд мер для поддержки экономики на фоне энергетического кризиса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. В черновом варианте документа отмечается, что предприятиям рекомендуется по возможности установить минимум один день обязательной удаленной работы в неделю. Также советуют субсидировать общественный транспорт и снизить НДС на тепловые насосы, бойлеры и солнечные панели.

    ЕК дополнительно планирует объявить о поддержке программ по развитию социальной аренды для внедрения «зеленых» технологий, включая электромобили и тепловые насосы. Среди рекомендаций также значится снижение потребления газа и нефти. Большинство предложенных мер носят необязательный характер и будут представлены главам государств ЕС на следующей неделе.

    Издание напоминает, что аналогичные рекомендации Брюссель уже выпускал в 2022 году.

    Тем временем военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции Ирана объявили о перекрытии Ормузского пролива с вечера субботы. Решение связано с требованием снятия морской блокады, установленной США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз рассмотрел возможность введения стимулирования удаленной работы для предотвращения энергетического кризиса.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала негативное влияние иранского конфликта на европейскую экономику.

    В ответ на американскую блокаду Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом.

    18 апреля 2026, 20:55 • Новости дня
    Вице-премьер Италии призвал возобновить закупки российского газа

    Вице-премьер Италии Сальвини призвал возобновить закупки российского газа

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил против энергетического локдауна Европы и предложил последовать примеру США, временно снявших санкции на торговлю российской нефтью.

    Министр инфраструктуры и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини выступил на митинге в Милане, передает ТАСС. Он предупредил об угрозе масштабного кризиса из-за отказа от энергоносителей.

    «Даже президент (ассоциации промышленников) Confindustria Эмануэле Орсини сказал: нам нужно сменить того, кто управляет этой Европой. Блестящее предложение Урсулы фон дер Ляйен – это новый локдаун», – заявил вице-премьер.

    Политик подчеркнул, что вместо закрытия заводов и школ европейским странам следует приобретать топливо по всему миру. Он особо отметил необходимость сотрудничества с Москвой, поскольку Италия не находится в состоянии конфликта с ней.

    Сальвини напомнил, что Соединенные Штаты приостановили действие санкций против российской нефти до 16 мая. По его мнению, Брюсселю необходимо принимать аналогичные прагматичные решения вслед за Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони в апреле назвала преждевременным пересмотр поставок российского газа.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила закупки энергоносителей из РФ даже при угрозе отключения электричества.

    Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного газа с 2027 года.

    20 апреля 2026, 03:35 • Новости дня
    Евродепутат Мариани назвал фарсом условия возврата Киевом займа Евросоюзу

    Tекст: Антон Антонов

    Попытка выдать за кредит «дар» Киеву в размере 90 млрд евро является подтасовкой, заявил евродепутат Тьерри Мариани.

    «Вы смотрели условия возврата займа? Нужно, чтобы Россия заплатила военные репарации. Значит, это – в лучшем случае фарс, в худшем – это презрение к избирателям. Не нужно называть это займом, это дар в 90 млрд Украине», – приводит слова Мариани РИА «Новости».

    Мариани добавил, что из этой суммы 16 млрд евро будут оплачены французскими налогоплательщиками. Евродепутат охарактеризовал затею с выделением средств как фальсификацию, мошенничество и трусость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент утвердил выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро. Еврокомиссия назвала получение российских репараций главным условием возврата этих средств. Глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил согласие с ранее принятым Советом ЕС решением об исключении Венгрии из схемы кредитования Украины на 90 млрд евро.

