Грушко: ЕС дискредитировал себя как защитника прав и свобод человека

Tекст: Антон Антонов

«Ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам многократных шенгенских виз является очередным проявлением дискриминации по национальному признаку, элементом продвигаемой Брюсселем культуры отмены всего русского, демонстрацией есовского лицемерия и двойных стандартов», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

Он подчеркнул, что от подобных действий европейских чиновников страдают прежде всего обычные граждане. По словам Грушко, заявления представителей европейских институтов о передовом характере их цивилизации на практике расходятся с реальными делами. Замглавы МИД России отметил, что Евросоюз окончательно «дискредитировал себя как защитника прав и свобод человека».

Как писала газета ВЗГЛЯД, количество выданных многократных шенгенских виз для туристов из России снизилось на 90% по сравнению с прошлым годом. Председатель координационного совета при Общественной палате России по развитию туризма Андрей Максимов назвал страны Прибалтики, Скандинавии, Бенилюкса, Польшу и Чехию государствами с наиболее жесткими ограничениями на въезд для граждан России.

В дипмиссии России в Гааге сообщили, что теперь российские дипломаты и консульские сотрудники должны заблаговременно уведомлять власти страны Шенгенской зоны, границу которой они собираются пересечь, даже если речь идет о транзитном проезде.