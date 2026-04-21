Дипломаты сообщили о проверке данных о ранении российского туриста в Мексике

Федоров сообщил, что соответствующая информация проверяется, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во время стрельбы на территории древнего комплекса Теотиуакан погибла канадская туристка.
Дипломат Федоров: Сообщения о ранении россиянина в Мексике проверяются
По его словам, многие из фронтовиков пользуются авторитетом и доверием среди жителей своих городов и сел.
Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» будет поддерживать новых депутатов, а участие ветеранов спецоперации в местном самоуправлении может стать для некоторых стартом длинной политической карьеры. Он отметил, что для участников СВО существуют федеральные и региональные программы, а также образовательные проекты партии, однако важно, чтобы и на уровне муниципалитетов появлялись собственные инициативы.
Медведев напомнил, что в рамках народной программы «Единой России» удалось реализовать множество важных проектов: жители теперь имеют доступ к цифровым сервисам, расширились возможности в образовании, медицине и сфере досуга.
За пять лет в стране благоустроено примерно 50 тыс. общественных и дворовых территорий, а свыше 1,5 тыс. проектов малых городов и исторических поселений получили гранты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
С 2019 года в России создано более миллиона новых мест в школах и свыше 250 тыс. мест в детских садах, отремонтировано 6,5 тыс. школ, половина из которых в сельской местности. Проведена модернизация 900 детских школ искусств и ремонт 1,5 тыс. культурных учреждений на селе.
По словам Медведева, большинство партийных проектов направлены на развитие современной инфраструктуры муниципалитетов: создаются общественные пространства, спортивные залы, музеи, библиотеки, школы и детские сады.
Он также отметил, что партия продолжит программу социальной газификации, которая уже позволила подключить к газу более 1,2 млн домовладений. Медведев подчеркнул значимость этой программы и пообещал расширить ее охват, чтобы повысить комфорт жизни еще большего числа людей.
Медведев поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих, которые своими добросовестными действиями приносят пользу регионам. Он отметил, что местная власть всегда ближе к людям и ежедневно сталкивается с большими ожиданиями и запросами общества, поэтому государство должно предпринять шаги по их поддержке и защите.
Форум, в рамках которого выступил Медведев, проводится ежегодно по поручению президента Владимира Путина и организуется Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента России. В этом году мероприятие объединило 7 тыс. представителей муниципальных органов и власти из разных регионов страны.
В списке участников значатся также делегации из Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и ряда других стран. На форуме обсуждаются гуманитарная миссия, роль партии как «моста» между обществом и государством, а также задачи депутатов в обеспечении защиты интересов граждан на местах.
На арене находились три тигра и два дрессировщика. Манеж был отделен от зрительного зала специальной сеткой, натянутой на круглую конструкцию под куполом. Неожиданно защитное ограждение рухнуло вниз.
Падение конструкции сильно напугало животных. Тигры начали метаться по манежу, после чего один из них перепрыгнул через барьер и бросился прямо в ряды со зрителями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция организовала проверку после прыжка тигра к зрителям в ростовском цирке.
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о глубоком потрясении из-за инцидента с повреждением статуи Иисуса Христа, об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Политик подчеркнул, что разделяет чувства большинства граждан страны.
«Вчера, как и подавляющее большинство израильтян, я был потрясен и опечален, узнав, что солдат ЦАХАЛа повредил католическую религиозную икону на юге Ливана. Я самым решительным образом осуждаю этот поступок», – написал премьер-министр.
Политик сообщил о начале расследования действий военнослужащих израильскими профильными ведомствами. По его словам, к виновным в вандализме будут применены суровые дисциплинарные меры. Глава кабмина также напомнил, что Израиль остается единственным государством на Ближнем Востоке, обеспечивающим свободу вероисповедания для всех конфессий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский солдат повредил статую Иисуса Христа на юге Ливана. Военные власти начали расследование этого инцидента.
Румен Радев обеспечил своей партии 135 из 240 мест в парламенте, передает Bloomberg.
Политик выступает против антироссийских санкций и военной помощи Киеву.
Он покинул пост президента в январе ради участия в избирательной кампании.
«Прогрессивная Болгария побеждает безоговорочно. Это победа надежды над недоверием, свободы над страхом и, наконец, морали», – заявил 62-летний Румен Радев журналистам.
Конкуренты победителя значительно отстали. Проевропейский альянс занял второе место с 14 процентами голосов, а партия бывшего премьера Бойко Борисова оказалась третьей. Явка составила около 50%, что заметно превышает показатели прошлых выборов, при этом социалисты впервые покинули парламент.
Новый лидер планирует сосредоточиться на повышении конкурентоспособности европейской промышленности и обеспечении поставок дешевых энергоносителей. Радев также отметил, что Европе сейчас необходимо критическое мышление и прагматичные действия. Для реализации инициативы по обновлению судебного совета новому премьеру потребуется поддержка 160 депутатов.
Матвиенко: Проблема обезлюживания территорий – стратегическая угроза для России
Она подчеркнула, что Россия исторически не является страной агломераций и мегаполисов, передает РИА «Новости».
«Обезлюживание территорий – для нас стратегическая угроза, мы не можем этого допустить – ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономики», – сказала Матвиенко во время панельной дискуссии на форуме «Малая родина – сила России».
По ее мнению, стране необходимо добиваться равномерного расселения – чтобы люди строили просторные дома по всей стране, а не ютились в квартирах в крупных городах вдали от родных мест. Матвиенко считает, что это позволит создавать большие семьи, что важно для будущего России.
Политик отметила, что подобные тенденции уже проявляются в стране, однако требуется поддержка на всех уровнях власти – от муниципального до федерального.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в России на начало 2024 года насчитывается 16 городов с численностью населения более миллиона человек, в которых проживает почти четверть всего населения страны. Лидерами остаются Москва и Петербург, а третье место по-прежнему удерживает Новосибирск.
Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на возвращение средств «Ощадбанка», которые были заблокированы Венгрией при Викторе Орбане, передает РИА «Новости».
По его словам, Киев намерен обсудить этот вопрос с главой победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петером Мадьяром. Зеленский подчеркнул: «Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали. Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть».
Напомним, 6 марта на территории Венгрии были задержаны семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег. По информации властей, они пытались провести через границу крупную сумму – 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. В числе задержанных оказался бывший генерал украинских спецслужб.
Все участники группы были депортированы на Украину в тот же день. Виктор Орбан сообщил, что судьба этих средств будет определена после выяснения их принадлежности, а пока деньги останутся заблокированными. Он также высказал мнение, что эти средства могли использоваться для поддержки венгерской оппозиции накануне выборов.
Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт, который планировался киевским режимом на объекте правоохранительных органов Ставропольского края при участии гражданки Германии, передает РИА «Новости».
Женщина 1969 года рождения была задержана возле одного из силовых объектов в Пятигорске, где специалисты ФСБ при осмотре ее рюкзака обнаружили самодельное взрывное устройство.
В ЦОС ФСБ сообщили, что мощность бомбы составляла 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, устройство было снабжено поражающими элементами. Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать работу взрывного устройства до его активации.
По информации ФСБ, дистанционный подрыв должен был осуществить гражданин одной из республик Центральной Азии 1997 года рождения, сторонник радикальной идеологии. Его действия координировали сотрудники украинских спецслужб под видом членов международной террористической организации, запрещенной в России. Женщина должна была погибнуть на месте взрыва.
Кроме того, выяснилось, что задержанная гражданка Германии была вовлечена в преступную деятельность как дроппер и участвовала в мошеннических схемах против российских граждан на протяжении длительного времени.
Вооруженные силы Ирана заявили об атаке БПЛА на американские военные корабли
Указывается, что американские военные нарушили режим прекращения огня и обстреляли иранский корабль, вывели из строя его навигационную систему, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.
В ответ на захват судна, которое направлялось из Китая в Оманский залив, Иран атаковал корабли США дронами. Иранская сторона обвинила США в «пиратстве» и пригрозила продолжать отвечать на подобные американские атаки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о захвате военнослужащими грузового судна под флагом Ирана в Оманском заливе. Американские военные подтвердили, что взяли под контроль иранский грузовой корабль Touska после обстрела его машинного отделения.
«Министром иностранных дел правительства »Тисы« будет Анита Орбан, которая приняла предложение», – заявил Мадьяр, передает РИА «Новости».
Орбан является советником «Тисы» по внешней политике, а в 2010-2015 годах работала в МИД, где занималась вопросами энергетической безопасности. Ожидается, что сменив на посту главу МИД Петера Сийярто, она будет противодействовать поставкам в Венгрию российских нефти и газа.
51-летняя Орбан родом из небольшого города Береттьюйфалу, где проживает около 14 тысяч человек. В одном из недавних выступлений она охарактеризовала себя как «типичную девушку из глубинки».
После окончания Университета Корвина в Будапеште она продолжила обучение и работала в США, затем заняла должность посла по особым поручениям в венгерском МИД, а позже трудилась в лондонском офисе телекоммуникационного гиганта Vodafone. В дипломатическом ведомстве Орбан курировала вопросы энергетической безопасности, уделяя особое внимание снижению зависимости Венгрии от российских нефти и газа.
Напомним, на прошедших выборах в венгерский парламент оппозиционная партия уверенно обошла правящий альянс, получив подавляющее большинство мандатов. Лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр анонсировал формирование нового правительства.
ФСБ и МВД выявили и пресекли противоправную деятельность должностного лица из числа руководящего состава регионального ГУ МЧС, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
По версии следствия, он причастен к превышению должностных полномочий в интересах коммерческой структуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Краснодарском крае силовики задержали главу регионального министерства ГО и ЧС Сергея Штрикова по делу о превышении полномочий.
Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен в ближайшее время созвать Национальный совет безопасности для обсуждения ситуации с топливом, включая авиакеросин, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.
На открытии ярмарки в Ганновере Мерц подчеркнул: «В ближайшее время мы созовем заседание Национального совета безопасности, посвященное вопросам обеспечения снабжения топливом».
Отдельно он остановился на вопросе поставок в Германию авиакеросина, заявив, что ситуация остается напряженной, однако гарантировал наличие поставок. По словам канцлера, власти страны готовы принять меры в случае дальнейшего обострения.
Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль ранее заявил, что у Европы осталось около шести недель запасов авиационного топлива. Бироль отметил, что если экспорт нефти через Ормузский пролив, который вновь заблокирован из-за конфликта, не будет восстановлен, авиакомпании будут вынуждены отменять рейсы.
Ишмуратова заявила, что спортсменам и болельщикам на Украине годами прививали негативное отношение к россиянам, передает РИА «Новости». По ее словам, раньше между народами были прекрасные отношения, а конкуренция оставалась исключительно на спортивной трассе.
«Мы все выросли в СССР, нам нечего было делить, была одна страна. А сейчас у них что-то произошло в мозгах. Я думаю, что это результат ментальной войны, когда без единого выстрела озлоблена вся страна», – подчеркнула спортсменка.
Чемпионка добавила, что процесс начался с изменения системы образования и превращения в национальный символ Степана Бандеры, которого она назвала настоящим садистом. Ишмуратова отметила глубокое укоренение подобных взглядов в подсознании людей, которым внушили вину русских во всех бедах.
Бандера являлся лидером запрещенной в России экстремистской организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России как экстремистская). Ее боевое крыло в годы Великой Отечественной войны сотрудничало с гитлеровцами и участвовало в массовом уничтожении мирного населения, включая Волынскую резню.
Глава новосибирского Минсельхоза Шинделов лишился поста
«Поводом для этого стали накопившиеся сигналы и претензии по различным направлениям работы, неоперативность доведения мер господдержки для сельхозпроизводителей, срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, недостаточный уровень ветеринарной безопасности», – заявил губернатор, передает РИА «Новости».
Травников подчеркнул, что впервые за многие десятилетия власти допустили проникновение в область опасных болезней животных. Кандидатуру преемника уволенного министра должны согласовать в ближайший четверг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине февраля власти Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения бешенства и пастереллеза. Позже специалисты завершили изъятие больного скота в очагах инфекции.
Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева после публикации Министерством обороны РФ данных о европейских производителях беспилотников для нужд Киева, передает ТАСС. Заявление немецкого дипломатического ведомства было размещено в социальной сети X.
«Прямые угрозы России против целей в Германии являются попыткой ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченность», – подчеркнули в немецком министерстве. В ведомстве добавили, что не позволят себя запугать, назвав подобные заявления и любую шпионскую деятельность в стране абсолютно неприемлемыми.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало список адресов европейских производителей беспилотников. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти предприятия потенциальными целями для российских военных. Российское военное ведомство расценило действия европейских стран как намеренный шаг к эскалации обстановки.
Румыния готовится к новым политическим потрясениям, поскольку премьер-министр Илие Боложан намерен проигнорировать призыв крупнейшей правящей партии уйти в отставку, передает Bloomberg.
Социал-демократы планируют лишить его поддержки из-за политики жесткой экономии и плохой координации в коалиции.
Боложан, возглавляющий младшую Либеральную партию, заявил о намерении остаться на посту. В ответ социал-демократы могут инициировать вотум недоверия в ближайшие недели. Это грозит распадом проевропейской коалиции, сформированной десять месяцев назад после отмены президентских выборов.
Политическая нестабильность вызывает тревогу у инвесторов и рейтинговых агентств. Они предупреждают, что стабильность необходима для сокращения рекордного бюджетного дефицита и сохранения кредитного рейтинга страны.
«С понедельника у нас будет новая политическая реальность», – заявил лидер социал-демократов Сорин Гриндяну. Он добавил, что партия сама определит свой дальнейший путь, даже если это будет означать переход в оппозицию.
Потеря поддержки социал-демократов оставит Боложана без парламентского большинства. В случае отставки министров от СДП у премьера будет 45 дней на получение вотума доверия. Боложан отметил, что готов возглавить правительство меньшинства, хотя и признал сложность формирования большинства в парламенте.
