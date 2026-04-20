Доноры из ОП России сдали 37 литров крови

В ОП доноры сдали 37 литров крови в рамках акции «Донорский рекорд России»

Tекст: Вера Басилая

В акции, приуроченной к Национальному дню донора, приняли участие более 120 человек, из которых 82 сдали кровь. Мероприятие прошло на площадке Общественной палаты России и стало частью самой продолжительной донорской акции, проходившей по всей стране – от Калининграда до Владивостока – в течение одного дня.

В акции участвовали представители 80 регионов России, в том числе члены ОП России, московских департаментов, волонтеры и активисты. Участники снимали видеоролики с мест событий, передавая эстафету дальше. Организаторы сделали акцент на народном единении в Год единства народов России.

Первый заместитель председателя комиссии ОП по здравоохранению Николай Дайхес отметил, что донорский день в палате – давняя традиция.

«Общественная палата РФ всегда принимает активное участие в популяризации донорства – через реализацию общественно важных проектов, продвижение законодательных инициатив и, конечно, через личный пример. Участие в донорских акциях – это проявление ответственности и активной гражданской позиции», – заявил Дайхес.

На площадке работали сотрудники выездной бригады центра крови ФМБА России, а также волонтеры отряда доноров «Надежда» профкома Российского университета медицины. В ходе акции семь человек вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга. Инициатор мероприятия Елена Стефанюк рассказала, что акция стартовала на Камчатке, а затем к ней присоединились регионы Дальнего Востока и остальная страна.

Стефанюк отметила, что донорские акции могут быть не только полезными, но и объединяющими: «Это событие, на которое можно приходить с друзьями, компанией, семьей. В последние годы интерес к донорству возрастает. Все больше людей понимают, что сдать кровь несложно и это посильная помощь».

Праздничную атмосферу на площадке создавали творческие коллективы и представители народностей страны. Артисты этнопроекта «Москва» исполнили народные песни на разных языках, а мастера народных промыслов провели мастер-классы и представили работы на ярмарке, подчеркивая культурное разнообразие участников.