Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз

Еврокомиссар Кубилюс заявил о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз

Tекст: Вера Басилая

По словам Кубилюса, Еврокомиссия планирует увеличить военный бюджет Евросоюза в 10 раз – до 131 млрд евро, передают «Вести».

Еврокомиссар заявил, что Евросоюз должен отстаивать свои позиции в вопросах обороны и космоса.

Кубилюс также призвал депутатов не идти ни на какие компромиссы при обсуждении нового семилетнего бюджета. Предполагается, что увеличение расходов на оборону произойдет в период с 2028 по 2034 годы. Для сравнения, в предыдущем бюджетном цикле ЕС на эти цели было выделено 13 млрд евро.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в НАТО писала, что ряд государств выражали недовольство некоторыми оборонными инициативами Евросоюза. По мнению собеседников издания, определённые действия воспринимаются как попытка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен укрепить свое политическое наследие.

