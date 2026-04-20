Российские муниципалитеты заключили 130 соглашений с зарубежными странами

Tекст: Валерия Городецкая

Эти данные были озвучены в ходе первого дня III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», который проходит в Москве на площадке Национального центра «Россия», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мероприятие проводится по поручению президента Российской Федерации. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. В работе форума принимают участие около семи тысяч представителей муниципального сообщества, органов власти, а также более 60 делегатов из зарубежных городов.

С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, подчеркнувший роль муниципального уровня власти в достижении национальных целей развития страны. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем выступлении отметил необходимость усиления правовой защиты муниципальных служащих и вовлечения местных инициатив в формирование новой народной программы. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула значимость местного самоуправления как основы государственности и отметила вклад женщин в работу муниципальных органов.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут обратила внимание на роль муниципалитетов в развитии сельских территорий и повышении качества жизни на местах.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил важность комплексного развития территорий, заявив: «Главный капитал в нашей стране — это человек. Где он живет, там есть развитие инфраструктуры, бизнеса, услуг. Если нет комфортных условий — здравоохранения, образования, дорог и работы, человек не будет жить в своем населенном пункте. Поэтому надо развивать все регионы страны в комплексе».

Отдельный акцент был сделан на международном и межрегиональном сотрудничестве. Вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что экономическое развитие начинается на местах, подчеркнув необходимость более тесной связки муниципалитетов с межправительственными комиссиями и расширения кооперации регионов с зарубежными партнерами.

«На уровне российской части межправительственных комиссий, мы готовы продвигать и отстаивать перед зарубежными партнерами интересы наших муниципальных образований, выступающих с конкретными предложениями, проектами и проблемами. Ключевыми иностранными партнерами, с которыми в 2025 взаимодействовали российские муниципалитеты, стали Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Китай, Турция. В прошлом году по линии муниципалитета было заключено 130 соглашений с зарубежными странами», – заявил он.

По итогам первого дня форума было подписано соглашение между фондом «Защитники Отечества» и ВАРМСУ о создании муниципальных филиалов фонда в регионах, что позволит выстроить единую систему поддержки ветеранов СВО и их семей на местах. В рамках программы также прошел форум городов-побратимов с участием более 60 делегатов из зарубежных стран, а также фестиваль культур «Сердце Родины», посвященный Году единства народов России.

Работа форума продолжится 21 апреля, в этот же день состоится церемония вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».