В «Сенеже» наградили победителей премии «Лидеры России.Признание»

Tекст: Елизавета Шишкова

В Мастерской управления «Сенеж» состоялось вручение премии «Лидеры России.Признание». Более 200 выпускников конкурса «Лидеры России» подали заявки на участие в премии, учрежденной клубом «Эльбрус» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Премия проводится второй раз и направлена на развитие лидерского сообщества, объединяющего управленцев вокруг общих ценностей и целей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», депутат Госдумы Татьяна Дьяконова подчеркнула, что участники сообщества должны быть ролевой моделью и вдохновлять примером служения стране. По ее словам, премия позволяет отметить управленцев, которые делают жизнь людей лучше, а признание их достижений становится продолжением работы по развитию управленческого потенциала.

Премия проходила в трех номинациях: «Прорыв года», «Хранители ценностей» и «Событие роста». В номинации «Прорыв года» победителями стали Олег Воронов из Москвы, Федор Крошин и Эдуард Соснин. Лауреатом «События роста» стала Анна Меньшова, а также отмечены Владимир Массаковский, Олеся Савельева и Владислав Васильев. В «Хранителях ценностей» победил Алексей Кубрак, а в числе лауреатов оказались Юрий Зобов и Михаил Гузенко.

Особенностью премии стало то, что в одной из номинаций победителя выбирали члены клуба путем голосования. Лучшим региональным сообществом признано сообщество Кемеровской области-Кузбасса.

Эксперт премии «Лидеры России. Признание» Михаил Палей отметил масштаб работ клуба «Эльбрус» и высокую оценку инициативы. Организатор премии Алена Гейдт отметила, что клуб поддерживает энергию действия и что все номинанты достойны признания. Отмечается, что участники все чаще номинируют коллег, а не себя.

Победители премии на торжественной церемонии получили дипломы и памятные статуэтки.