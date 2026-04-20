Евросоюз подготовил меры борьбы с дефицитом авиатоплива

Bloomberg: Евросоюз оптимизирует распределение авиатоплива

Tекст: Елизавета Шишкова

Европейский союз намерен предложить шаги по оптимизации распределения авиационного топлива между странами-членами, передает Bloomberg. Инициатива также направлена на содействие в поиске альтернативных источников снабжения, поскольку энергетические потоки через Ормузский пролив по-прежнему остаются заблокированными.

Еврокомиссия объявит о планах внедрения этих мер уже в следующем месяце. Об этом свидетельствует проект документа, с которым ознакомились журналисты агентства.

Около 40% всего авиационного топлива, используемого в Евросоюзе, импортируется. При этом половина от этого объема поступает именно через Ормузский пролив, что делает регион критически важным для энергетической безопасности Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер заявил, что стоимость энергоносителей для промышленности в Европейском союзе остается существенно выше, чем в Соединенных Штатах. Стоимость энергоносителей на мировых рынках увеличилась после блокировки движения танкеров через Ормузский пролив на фоне конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 500 долларам.