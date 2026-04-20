Россельхознадзор выявил опасное вещество в твороге «Савушкин продукт»

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что в связи с этим в отношении продукции компаний «Савушкин продукт» и «Смолевичи молоко», которые входят в группы компаний Белоруссии «Серволюкс» и «Санта», введен режим усиленного лабораторного контроля, передает ТАСС.

Ведомство уточняет, что нарушение обнаружено по итогам мониторинговых исследований белорусской молочной продукции, поступающей на российский рынок. Россельхознадзор сообщил, что уведомил ветеринарную службу Белоруссии о необходимости принятия мер, чтобы впредь такие инциденты не повторялись.

Альбендазол сульфон является продуктом распада альбендазола – антигельминтного препарата, используемого в ветеринарии. В Россельхознадзоре пояснили: «Накопление альбендазола и его метаболитов (включая сульфон) в молоке может вызывать побочные эффекты у людей, такие как проблемы с ЖКТ, аллергические реакции, а в редких случаях – влияние на состав крови».

Кроме того, специалисты подчеркнули, что альбендазол сульфон способен сохраняться в молоке, и после дегельминтизации животных его использование в продуктах запрещено в течение определенного срока, чтобы избежать риска для здоровья потребителей.

Ранее сообщалось, что доля фальсифицированной молочной продукции на российских прилавках в 2025 году выросла до максимума за последние годы – Роспотребнадзор выявил рекордные 17,68% поддельной молочной продукции в России.

