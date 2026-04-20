Немецкий концерн Rheinmetall начал серийный выпуск морских боевых дронов

Rheinmetall и Kraken Technology запустили производство БЭК в Гамбурге

Tекст: Мария Иванова

Крупнейшее оборонное предприятие Германии совместно с британскими партнерами организовало выпуск инновационной техники, передает ТАСС.

Производственная линия развернута на мощностях судостроительного завода Blohm+Voss.

Выпускаемые аппараты длиной около восьми с половиной метров могут разгоняться до 55 узлов. В зависимости от оснащения они предназначены для патрулирования акваторий, защиты критической инфраструктуры или нанесения ударов в ходе военных операций.

Стороны объединили усилия для реализации проекта еще в прошлом году. Для этого было создано совместное предприятие, получившее название Rheinmetall Kraken GmbH.

Как писала газета ВЗГЛЯД, германский оборонный концерн запланировал масштабную сборку боевых морских беспилотников на гамбургской верфи.

Для выхода на рынок военного судостроения компания договорилась о покупке профильного подразделения группы Lurssen.

Между тем глава предприятия Армин Паппергер высмеял кустарный способ производства украинских дронов.