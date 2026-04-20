Италия допустила возобновление работы законсервированных угольных электростанций

Министр Италии Пикетто-Фратин сообщил о возможном запуске угольных станций

Tекст: Дарья Григоренко

По словам министра, чрезвычайной ситуацией будет считаться рост цен на газ выше 70 евро за мегаватт-час. «В этом случае может потребоваться возобновление работы угольных электростанций. Это высокая цифра, сегодня она составляет 40 евро, 70 евро – это критическая отметка», – подчеркнул Пикетто-Фратин на мероприятии газеты Giornale, передает РИА «Новости».

В начале марта министр уже отмечал, что угольные электростанции сохраняются в качестве резервного источника электроэнергии на фоне нестабильности в регионе Ближнего Востока. Ранее Италия планировала полностью отказаться от использования угля к 2025 году.

На данный момент в Италии работают четыре угольные электростанции, а их суммарная мощность составляет 4,7 гигаватт. Из них две станции законсервированы и могут быть вновь введены в эксплуатацию при необходимости.

В конце марта власти страны перенесли сроки полного отказа от угольных электростанций на 2038 год, что на 13 лет позже первоначального плана. Это решение стало частью законопроекта «О счетах за энергию», нацеленного на регулирование тарифов на коммунальные услуги.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил против энергетического локдауна Европы и предложил последовать примеру США, временно снявших санкции на торговлю российской нефтью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони в апреле назвала преждевременным пересмотр поставок российского газа.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила закупки энергоносителей из РФ даже при угрозе отключения электричества.