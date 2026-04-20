Автоэксперт Ерицян раскрыл опасность долгого прогрева двигателя

Tекст: Алексей Дегтярёв

Долгий прогрев машины не дает оптимальной нагрузки на агрегаты, из-за чего топливо сгорает не полностью, пояснил Ерицян «Газете.Ru»

Это провоцирует появление нагара в камере сгорания и на свечах зажигания. «Кроме того, увеличивается расход топлива и общее время работы двигателя, что влияет на его ресурс», – добавил он.

Специалист отметил, что большинству современных машин достаточно от одной до трех минут работы после запуска даже в холодный сезон. За этот короткий срок масло успевает распределиться по системе, после чего можно начинать аккуратное движение. Дальнейший прогрев гораздо эффективнее происходит на ходу без резких ускорений.

Регулярное использование автозапуска на 10–15 минут грозит водителям серьезным перерасходом горючего за зиму. Также возрастает нагрузка на выхлопную систему, что может приблизить сроки технического обслуживания и потребовать дополнительных финансовых затрат, подчеркнул собеседник издания.

Длительная стоянка с заведенным мотором оправдана лишь при экстремальных морозах для минимизации нагрузки на узлы. Однако даже в таких суровых условиях не стоит держать машину на холостом ходу 15–20 минут, заключил Ерицян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, автомобильный эксперт Максим Ракитин посоветовал тщательно отмывать кузов машины от зимних реагентов. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов предупредил об опасности пробуксовки в сугробах для автоматической коробки передач.