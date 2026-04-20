Суд Бухареста одобрил экстрадицию Балана в Молдавию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Апелляционный суд Бухареста одобрил экстрадицию бывшего замглавы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Балана в Кишинев, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Digi 24.

Решение принято после обращения молдавских судебных органов, а сам Балан дал согласие на экстрадицию. В решении суда отмечается, что Балан должен быть арестован сроком на 30 дней для его выдачи, начиная с 18 апреля 2026 года.

Молдавская прокуратура ранее сообщала, что Балан был заочно приговорен в Молдавии к полутора годам лишения свободы за разглашение государственной тайны. Приговор вынесли после первого слушания, на котором Балан участвовал онлайн, находясь под домашним арестом в Румынии.

Бывший замдиректора СИБ был задержан 8 сентября в аэропорту города Тимишоары, спустя два дня его поместили под стражу на 30 дней. Следствие утверждает, что с 2024 года Балан встречался в Будапеште с представителями белорусского Комитета государственной безопасности, передавая им секретные сведения.

Расследование ведется при координации с агентством EUROJUST и поддержке спецслужб Венгрии, Чехии и Молдавии. Балан имеет двойное гражданство – Молдавии и Румынии.

