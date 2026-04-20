Tекст: Мария Иванова

Канцлер Фридрих Мерц принимает в Ганновере президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, однако внимание немцев приковано к Балтийскому морю, передает Bloomberg.

Там пытаются спасти 12-метрового горбатого кита, который с марта раз за разом застревает на песчаной отмели. Издание отмечает: «Канцлер, оказавшийся в трудном положении, похоже, никак не может получить передышку».

Спустя неполный год правления Мерца около 80% немцев недовольны его работой. Обещания оживить экономику не выполнены, а меры по борьбе с ростом цен на нефть сочли нерабочими. Идея добровольной выплаты сотрудникам по тысяче евро провалилась, так как от участия отказалось даже федеральное правительство.

Правящая коалиция погрязла во внутренних конфликтах, уступая лидерство в опросах правой партии «Альтернатива для Германии». Избиратели видят, что Берлин почти не влияет на войну с Ираном. При этом Мерц не способен контролировать глобальный политический хаос, вызванный действиями президента США Дональда Трампа.

Как заключает агентство, на Балтике продолжается операция по спасению кита, но шансы вернуть его в Северное море невелики. Подобно этому животному, Мерц стремительно теряет время на спасение своей должности. Уже в сентябре на выборах в восточных землях «Альтернатива для Германии» может впервые прийти к региональной власти.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине заявил о непричастности НАТО и Германии к конфликту вокруг Ирана. По данным опросов только чуть более одной пятой немцев выразили удовлетворение работой правительства во главе с Фридрихом Мерцем.