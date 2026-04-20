Вандалы устроили пожар на нижегородском кладбище

Ольга Иванова

О происшествии сообщил глава города Юрий Шалабаев. «Никогда еще не доводилось писать о таком, и был бы рад, если бы не представился столь гнусный и подлый повод. Накануне на одном из городских кладбищ случился пожар, в котором пострадали захоронения», – написал мэр в Telegram-канале.

Он добавил, что оперативная реакция работников и спасателей помогла избежать более серьезного ущерба.

По словам градоначальника, причиной возгорания стало сознательное вредительство. В отдаленных кварталах некрополя смотрители неоднократно замечали катающуюся на мопедах молодежь, которая намеренно поджигала мусорные баки. В этот раз огонь от контейнеров перекинулся на сухую землю и достиг памятников.

Шалабаев охарактеризовал хулиганов как людей, лишенных ума и сострадания, у которых не осталось ничего святого. Городская администрация уже готовит соответствующее заявление в полицию. Для предотвращения подобных инцидентов в ближайшее время на территории установят новые камеры видеонаблюдения.

