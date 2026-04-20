  • Новость часаПартия экс-президента Радева одержала победу на выборах в Болгарии
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как единственная авиакомпания Прибалтики стала финансовой катастрофой
    Матвиенко: Люди должны быть равномерно расселены по России
    Нетаньяху потрясло разрушение статуи Иисуса Христа в Ливане израильским солдатом
    Чемпионка ОИ Ишмуратова: Украинцам внушили вину русских во всех их бедах
    Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран
    Американист: У Трампа с Ираном есть три сценария действий
    Пашинян объявил об отказе Армении возобновлять работу в ОДКБ
    Зеленский потребовал от Мадьяра вернуть деньги «Ощадбанка»
    «Радиостанция Судного дня» дала в эфир сигнал «Принуждение»
    20 апреля 2026, 12:24 • Новости дня

    Операторы начали проверку работу АЭС Японии после сильного землетрясения

    Tекст: Вера Басилая

    Проверку состояния атомных электростанций и объектов ядерной инфраструктуры в Японии проводят энергетические компании после землетрясения магнитудой 7,5, сообщает телеканал NHK.

    Проверку состояния атомных электростанций и объектов ядерной инфраструктуры в Японии проводят энергетические компании после землетрясения магнитудой 7,5, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщению, на АЭС «Онагава» в префектуре Мияги специалисты проверяют оборудование на наличие возможных отклонений.

    Оператор TEPCO сообщил о проверке на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» в префектуре Фукусима, где оцениваются возможные новые аномалии. Аналогичные меры принимаются и на станции «Хигасидори» в префектуре Аомори, о чем заявили представители компании Tohoku Electric Power.

    Кроме того, проводятся проверки в хранилище отработанного ядерного топлива города Муцу и на заводе по переработке топлива в деревне Роккасе.

    Агентство Киодо со ссылкой на оператора станции компанию ТЕРСО сообщило об отсутствии нештатных ситуаций на АЭС«Фукусима-1» и «Фукусима-2» после землетрясения. Обе атомные станции расположены в префектуре Фукусима в регионе Тохоку, где также находится префектура Аомори, пострадавшая от подземных толчков.

    Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане и затронуло префектуры Аомори и Иватэ. В результате были объявлены предупреждения о возможном цунами. На данный момент максимальная высота волны цунами составила 80 сантиметров у побережья префектуры Иватэ.

    Максимальная сила подземных толчков достигла 5+ баллов по японской семибалльной шкале. Власти также объявили опасность цунами для тихоокеанского побережья от острова Хоккайдо до севера Хонсю, а в префектуре Иватэ началась эвакуация по меньшей мере для 20 тыс. человек.

    Ранее 18 апреля в Тихом океане у побережья южных Курил и в японской префектуре Нагано были зарегистрированы землетрясения магнитудой 5,7 и 5,0 соответственно.

    20 апреля 2026, 03:57 • Новости дня
    Опубликовано видео прыжка тигра к зрителям цирка в Ростове-на-Дону
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как во время представления в ростовском Цирке Династии Довгалюк один из тигров выпрыгнул в зал к зрителям.

    Видео опубликовано изданием 161.ru.

    На арене находились три тигра и два дрессировщика. Манеж был отделен от зрительного зала специальной сеткой, натянутой на круглую конструкцию под куполом. Неожиданно защитное ограждение рухнуло вниз.

    Падение конструкции сильно напугало животных. Тигры начали метаться по манежу, после чего один из них перепрыгнул через барьер и бросился прямо в ряды со зрителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция организовала проверку после прыжка тигра к зрителям в ростовском цирке.

    Комментарии (12)
    20 апреля 2026, 14:23 • Новости дня
    Медведев: За три года 1,5 тыс. фронтовиков стали депутатами «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние три года почти полторы тысячи участников спецоперации на Украине были избраны депутатами от «Единой России», рассказал председатель партии Дмитрий Медведев на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России».

    По его словам, многие из фронтовиков пользуются авторитетом и доверием среди жителей своих городов и сел.

    Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» будет поддерживать новых депутатов, а участие ветеранов спецоперации в местном самоуправлении может стать для некоторых стартом длинной политической карьеры. Он отметил, что для участников СВО существуют федеральные и региональные программы, а также образовательные проекты партии, однако важно, чтобы и на уровне муниципалитетов появлялись собственные инициативы.

    Медведев напомнил, что в рамках народной программы «Единой России» удалось реализовать множество важных проектов: жители теперь имеют доступ к цифровым сервисам, расширились возможности в образовании, медицине и сфере досуга.

    За пять лет в стране благоустроено примерно 50 тыс. общественных и дворовых территорий, а свыше 1,5 тыс. проектов малых городов и исторических поселений получили гранты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    С 2019 года в России создано более миллиона новых мест в школах и свыше 250 тыс. мест в детских садах, отремонтировано 6,5 тыс. школ, половина из которых в сельской местности. Проведена модернизация 900 детских школ искусств и ремонт 1,5 тыс. культурных учреждений на селе.

    По словам Медведева, большинство партийных проектов направлены на развитие современной инфраструктуры муниципалитетов: создаются общественные пространства, спортивные залы, музеи, библиотеки, школы и детские сады.

    Он также отметил, что партия продолжит программу социальной газификации, которая уже позволила подключить к газу более 1,2 млн домовладений. Медведев подчеркнул значимость этой программы и пообещал расширить ее охват, чтобы повысить комфорт жизни еще большего числа людей.

    Медведев поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих, которые своими добросовестными действиями приносят пользу регионам. Он отметил, что местная власть всегда ближе к людям и ежедневно сталкивается с большими ожиданиями и запросами общества, поэтому государство должно предпринять шаги по их поддержке и защите.

    Форум, в рамках которого выступил Медведев, проводится ежегодно по поручению президента Владимира Путина и организуется Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента России. В этом году мероприятие объединило 7 тыс. представителей муниципальных органов и власти из разных регионов страны.

    В списке участников значатся также делегации из Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и ряда других стран. На форуме обсуждаются гуманитарная миссия, роль партии как «моста» между обществом и государством, а также задачи депутатов в обеспечении защиты интересов граждан на местах.

    Комментарии (4)
    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    Комментарии (0)
    19 апреля 2026, 17:33 • Новости дня
    Россия заняла третье место в медальном зачете на чемпионате Европы по дзюдо

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы по дзюдо, который проходил в Тбилиси.

    Российские спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Золото команде принесли Мурад Чопанов (до 66 кг) и Тимур Арбузов (до 81 кг), серебро – Сабина Гилязова, а бронзовыми призерами стали Арман Адамян (до 100 кг), Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг), Марина Воробьева (до 48 кг) и Мадина Таймазова (до 70 кг), передает РИА «Новости».

    Первое место в медальном зачете заняла сборная Грузии, на счету которой четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая медали. Второе место досталось команде Франции, которая завоевала две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

    Ранее сообщалось, что российский спортсмен Арман Адамян впервые в карьере занял третье место на европейском первенстве по дзюдо, одолев в решающей схватке своего соотечественника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский дзюдоист Тимур Арбузов стал победителем чемпионата Европы в Тбилиси.

    Напомним, грузинское телевидение прервало прямую трансляцию турнира перед исполнением гимна России.

    Мурад Чопанов завоевал золотую медаль европейского первенства в весовой категории до 66 кг.

    Комментарии (0)
    19 апреля 2026, 20:53 • Новости дня
    Российский истребитель подбил украинский самолет над Сумской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    В небе над Сумской областью российский истребитель атаковал два военных самолета противника, в результате чего один из них получил повреждения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Воздушный бой произошел над территорией Сумской области, где российская авиация перехватила самолеты Вооруженных сил Украины, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

    По информации подпольщика, после атаки российского истребителя украинские воздушные суда попытались скрыться, разлетевшись в разные стороны. В результате боестолкновения один из самолетов противника оказался подбит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили взлетные площадки украинских беспилотников в Сумской области. В этом же регионе армия России поразила позиции противовоздушной обороны противника. Позже Вооруженные силы нанесли точный удар по складу дронов в самих Сумах.

    Комментарии (3)
    20 апреля 2026, 09:52 • Новости дня
    Bloomberg: Противник военной помощи Киеву одержал сокрушительную победу на выборах в Болгарии
    @ Valentina Petrova/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Политическое объединение «Прогрессивная Болгария» уверенно выигрывает восьмые с 2021 года парламентские выборы, набирая 44% голосов избирателей.

    Румен Радев обеспечил своей партии 135 из 240 мест в парламенте, передает Bloomberg.

    Политик выступает против антироссийских санкций и военной помощи Киеву.

    Он покинул пост президента в январе ради участия в избирательной кампании.

    «Прогрессивная Болгария побеждает безоговорочно. Это победа надежды над недоверием, свободы над страхом и, наконец, морали», – заявил 62-летний Румен Радев журналистам.

    Конкуренты победителя значительно отстали. Проевропейский альянс занял второе место с 14 процентами голосов, а партия бывшего премьера Бойко Борисова оказалась третьей. Явка составила около 50%, что заметно превышает показатели прошлых выборов, при этом социалисты впервые покинули парламент.

    Новый лидер планирует сосредоточиться на повышении конкурентоспособности европейской промышленности и обеспечении поставок дешевых энергоносителей. Радев также отметил, что Европе сейчас необходимо критическое мышление и прагматичные действия. Для реализации инициативы по обновлению судебного совета новому премьеру потребуется поддержка 160 депутатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Румен Радев объявил об уходе с поста президента ради участия в парламентских выборах.

    Политическое объединение бывшего главы государства уверенно опередило конкурентов по итогам голосования.

    Президент Сербии Александр Вучич поздравил политика с успехом на выборах.

    Комментарии (16)
    19 апреля 2026, 21:15 • Новости дня
    Участница подрыва «Северных потоков» оказалась моделью эротических журналов

    Tекст: Ольга Иванова

    Единственная женщина в группе украинских диверсантов, причастных к атаке на газопроводы, в молодости позировала для обложек мужских журналов.

    Украинка, участвовавшая в диверсии на газопроводах «Северный поток», ранее снималась для эротических изданий, передает РИА «Новости». Об этом стало известно из вышедшей в Германии книги журналиста Wall Street Journal Бояна Панчевски, посвященной расследованию резонансного инцидента.

    По данным автора, девушка под псевдонимом «Фрейя» была единственной женщиной в составе группы. В молодости она активно посещала киевские ночные клубы. «На одной откровенной фотографии, украсившей обложку эротического журнала, на ней был капитанский китель», – говорится в книге.

    После подрыва трубопроводов диверсантку зачислили в штат украинской спецслужбы. Там она занялась подготовкой тактических водолазов для проведения скрытых операций против судов, которые якобы связаны с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие политики потребовали прекратить финансовую поддержку Украины из-за выхода книги Бояна Панчевски о диверсиях на трубопроводах.

    Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный специально проинформировал Владимира Зеленского о готовящейся операции для снятия с себя юридической ответственности.

    Предполагаемая украинская сообщница подрывников Светлана Успенская запланировала подать в суд на немецкие СМИ из-за обвинений в причастности к теракту.

    Комментарии (10)
    19 апреля 2026, 18:43 • Новости дня
    Постпред США при ООН допустил досмотры идущих в Китай судов
    @ Yu Fangping/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон не исключает проведение досмотров торговых судов, направляющихся в Китай, в рамках противодействия поставкам иранской нефти.

    Соединенные Штаты могут начать досматривать суда, идущие в Китай, для борьбы с экспортом нефти из Ирана, передает РИА «Новости». Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что американская сторона рассматривает различные варианты действий.

    «Я не собираюсь обсуждать сроки и последовательность операций, но скажу так: все варианты остаются на столе», – сказал американский дипломат в интервью телеканалу CBS.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщало о планах вооруженных сил США по захвату связанных с Ираном танкеров и торговых судов в международных водах. С 13 апреля американские ВМС начали блокаду морского трафика из иранских портов в районе Ормузского пролива.

    Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. В Вашингтоне подчеркивают, что суда, не связанные с Ираном и не платившие Тегерану за проход, могут свободно следовать через пролив. Иранские власти официально не объявляли о введении платы за проход, однако ранее упоминали о подобных намерениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана пригрозили перекрыть Ормузский пролив в случае продолжения американской морской блокады.

    Тегеран восстановил военный контроль над этой стратегической водной артерией.

    Вооруженные силы США планируют задерживать связанные с Исламской республикой коммерческие суда в международных водах.

    Комментарии (27)
    20 апреля 2026, 10:10 • Новости дня
    ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта в Пятигорске
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Пятигорске сотрудники ФСБ задержали гражданку Германии с самодельной бомбой в рюкзаке, которую планировали дистанционно подорвать возле силового ведомства, сообщили в ведомстве.

    Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт, который планировался киевским режимом на объекте правоохранительных органов Ставропольского края при участии гражданки Германии, передает РИА «Новости».

    Женщина 1969 года рождения была задержана возле одного из силовых объектов в Пятигорске, где специалисты ФСБ при осмотре ее рюкзака обнаружили самодельное взрывное устройство.

    В ЦОС ФСБ сообщили, что мощность бомбы составляла 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, устройство было снабжено поражающими элементами. Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать работу взрывного устройства до его активации.

    По информации ФСБ, дистанционный подрыв должен был осуществить гражданин одной из республик Центральной Азии 1997 года рождения, сторонник радикальной идеологии. Его действия координировали сотрудники украинских спецслужб под видом членов международной террористической организации, запрещенной в России. Женщина должна была погибнуть на месте взрыва.

    Кроме того, выяснилось, что задержанная гражданка Германии была вовлечена в преступную деятельность как дроппер и участвовала в мошеннических схемах против российских граждан на протяжении длительного времени.

    Суд арестовал граждан Украины и Молдавии по делу о подготовке теракта в Москве. 

    ФСБ задержала жителя Запорожской области за передачу данных спецслужбам Украины.

    В Крыму задержали пособников украинских телефонных мошенников.

    Комментарии (6)
    20 апреля 2026, 01:30 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на американские военные корабли

    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран применил беспилотники против флота США после обстрела и перехвата американцами иранского судна, сообщил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил.

    Указывается, что американские военные нарушили режим прекращения огня и обстреляли иранский корабль, вывели из строя его навигационную систему, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    В ответ на захват судна, которое направлялось из Китая в Оманский залив, Иран атаковал корабли США дронами. Иранская сторона обвинила США в «пиратстве» и пригрозила продолжать отвечать на подобные американские атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о захвате военнослужащими грузового судна под флагом Ирана в Оманском заливе. Американские военные подтвердили, что взяли под контроль иранский грузовой корабль Touska после обстрела его машинного отделения.

    Комментарии (5)
    19 апреля 2026, 20:23 • Новости дня
    Иран отказался от второго раунда переговоров с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран принял решение не продолжать диалог с Вашингтоном, несмотря на заявления американской стороны о скором возобновлении встреч делегаций в Исламабаде, передает агентство IRNA.

    Исламская республика не планирует продолжать контакты с американской стороной, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA. «Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами», – говорится в публикации иранского СМИ в социальной сети X.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил об отправке своих представителей в Исламабад. Целью поездки были заявлены новые переговоры по иранской проблематике.

    Кроме того, постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц сообщал, что диалог между двумя государствами возобновится в ближайшие 24 часа. Однако эти ожидания не оправдались.

    Комментарии (17)
    20 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Мадьяра вернуть деньги «Ощадбанка»
    @ @kormanyzat

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина хочет, чтобы глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр вернул средства «Ощадбанка», заблокированные при Викторе Орбане, заявил Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на возвращение средств «Ощадбанка», которые были заблокированы Венгрией при Викторе Орбане, передает РИА «Новости».

    По его словам, Киев намерен обсудить этот вопрос с главой победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петером Мадьяром. Зеленский подчеркнул: «Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали. Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть».

    Напомним, 6 марта на территории Венгрии были задержаны семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег. По информации властей, они пытались провести через границу крупную сумму – 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. В числе задержанных оказался бывший генерал украинских спецслужб.

    Все участники группы были депортированы на Украину в тот же день. Виктор Орбан сообщил, что судьба этих средств будет определена после выяснения их принадлежности, а пока деньги останутся заблокированными. Он также высказал мнение, что эти средства могли использоваться для поддержки венгерской оппозиции накануне выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр одержал победу на парламентских выборах в Венгрии.

    Орбан подписал указ о заморозке средств украинского «Ощадбанка».

    Сама финансовая организация потребовала от Будапешта вернуть конфискованные ценности.

    Комментарии (9)
    20 апреля 2026, 08:50 • Новости дня
    Мерц решил созвать совбез для обсуждения топливного кризиса в Германии
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен созвать в ближайшее время Национальный совет безопасности для обсуждения ситуации с топливом в Германии, включая авиакеросин, из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен в ближайшее время созвать Национальный совет безопасности для обсуждения ситуации с топливом, включая авиакеросин, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    На открытии ярмарки в Ганновере Мерц подчеркнул: «В ближайшее время мы созовем заседание Национального совета безопасности, посвященное вопросам обеспечения снабжения топливом».

    Отдельно он остановился на вопросе поставок в Германию авиакеросина, заявив, что ситуация остается напряженной, однако гарантировал наличие поставок. По словам канцлера, власти страны готовы принять меры в случае дальнейшего обострения.

    Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль ранее заявил, что у Европы осталось около шести недель запасов авиационного топлива. Бироль отметил, что если экспорт нефти через Ормузский пролив, который вновь заблокирован из-за конфликта, не будет восстановлен, авиакомпании будут вынуждены отменять рейсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о риске массовой отмены рейсов в Европе из-за истощения запасов горючего.

    Европейские авиакомпании начали отказываться от ряда маршрутов на фоне блокировки Ормузского пролива.

    Немецкие автовладельцы массово устремились на заправочные станции из-за ожиданий скачка цен на бензин.

    Комментарии (8)
    19 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    Борящаяся с онкологией Симоньян обратилась к больным раком женщинам
    Борящаяся с онкологией Симоньян обратилась к больным раком женщинам
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, проходящая лечение от рака груди, выразила слова поддержки пациенткам с аналогичным диагнозом и призвала строго следовать рекомендациям врачей.

    Медиаменеджер борется с тяжелым заболеванием с сентября 2025 года, передает РИА «Новости». Выступая в телевизионном эфире, телеведущая решила публично поддержать столкнувшихся с онкологией россиянок.

    «Я хочу подбодрить женщин, которые через это проходят», – заявила Симоньян в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

    Журналистка призвала пациенток перестать винить себя в случившемся и продолжить упорную борьбу. Главный редактор посоветовала тщательно выполнять предписания врачей и прислушиваться к собственному организму.

    По словам руководителя медиагруппы, у больных сохраняются огромные шансы на долгую жизнь. Дальнейшее развитие событий зависит исключительно от высших сил и находится вне человеческой власти, резюмировала спикер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Симоньян сообщила о начале прохождения курса химиотерапии. Позже она рассказала об ухудшении течения болезни и необходимости продолжения серьезного лечения.

    Комментарии (6)
    20 апреля 2026, 08:22 • Новости дня
    Глава новосибирского Минсельхоза лишился поста

    @ Минсельхоз Новосибирской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отправил в отставку министра сельского хозяйства Андрея Шинделова из-за провалов в работе ведомства, включая проникновение на территорию региона опасных заболеваний животных.

    «Поводом для этого стали накопившиеся сигналы и претензии по различным направлениям работы, неоперативность доведения мер господдержки для сельхозпроизводителей, срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, недостаточный уровень ветеринарной безопасности», – заявил губернатор, передает РИА «Новости».

    Травников подчеркнул, что впервые за многие десятилетия власти допустили проникновение в область опасных болезней животных. Кандидатуру преемника уволенного министра должны согласовать в ближайший четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине февраля власти Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения бешенства и пастереллеза. Позже специалисты завершили изъятие больного скота в очагах инфекции.

    Комментарии (19)
    20 апреля 2026, 10:21 • Новости дня
    Проевропейская правящая коалиция в Румынии оказалась на грани развала
    @ Andreas Gora/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Румынии Илие Боложан намерен проигнорировать призыв крупнейшей правящей партии уйти в отставку, что может привести к распаду правящего альянса, сообщает Bloomberg.

    Румыния готовится к новым политическим потрясениям, поскольку премьер-министр Илие Боложан намерен проигнорировать призыв крупнейшей правящей партии уйти в отставку, передает Bloomberg.

    Социал-демократы планируют лишить его поддержки из-за политики жесткой экономии и плохой координации в коалиции.

    Боложан, возглавляющий младшую Либеральную партию, заявил о намерении остаться на посту. В ответ социал-демократы могут инициировать вотум недоверия в ближайшие недели. Это грозит распадом проевропейской коалиции, сформированной десять месяцев назад после отмены президентских выборов.

    Политическая нестабильность вызывает тревогу у инвесторов и рейтинговых агентств. Они предупреждают, что стабильность необходима для сокращения рекордного бюджетного дефицита и сохранения кредитного рейтинга страны.

    «С понедельника у нас будет новая политическая реальность», – заявил лидер социал-демократов Сорин Гриндяну. Он добавил, что партия сама определит свой дальнейший путь, даже если это будет означать переход в оппозицию.

    Потеря поддержки социал-демократов оставит Боложана без парламентского большинства. В случае отставки министров от СДП у премьера будет 45 дней на получение вотума доверия. Боложан отметил, что готов возглавить правительство меньшинства, хотя и признал сложность формирования большинства в парламенте.

    Предыдущий премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил о своей отставке из-за выхода социал-демократов из коалиции.

    Впоследствии мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента страны.

    Комментарии (0)
