ВШЭ: Мужчины в России стали позже становиться отцами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мужчины в России становятся отцами в среднем в 32,2 года, а женщины – в 29 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики (ВШЭ).

Эксперты подчеркивают, что с 2000 года возраст, когда россияне становятся родителями, вырос более чем на три года.

В докладе отмечается, что по сравнению с западными странами российские мужчины становятся отцами в более молодом возрасте. В 2000 году средний возраст отцов составлял 28,6 года, а матерей – 25,8 года. К 2023 году эти показатели увеличились на 3,6 и 3,2 года соответственно.

По данным исследования, в 2023 году в России средний возраст родителей был самым низким среди рассмотренных стран. Кроме того, разница между возрастом отцов и матерей одна из крупнейших и составляет 3,2 года – больше только в Италии (3,6 года). В Австралии этот показатель не превышает двух лет.

Наименьшие изменения в среднем возрасте родителей зафиксированы в Австралии и Нидерландах. Там мужчины становятся отцами в 33,8 и 34,2 года, а женщины – в 31,9 и 31,8 года соответственно.

