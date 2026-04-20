  • Новость часаИран заявил о нападении и нарушении перемирия с США
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия сгладит мировой продовольственный шок
    Трамп заявил о захвате иранского судна в Оманском заливе
    Лукашенко назвал Путина и Трампа императорами
    Опубликовано видео прыжка тигра к зрителям цирка в Ростове-на-Дону
    ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта в Пятигорске
    Глава новосибирского минсельхоза лишился поста
    Цены на нефть взлетели после нарушения перемирия на Ближнем Востоке
    Мерц созвал совбез из-за топливного кризиса в Германии
    Противник военной помощи Киеву одержал сокрушительную победу в Болгарии
    20 апреля 2026, 11:19 • Новости дня

    Последний круизный лайнер покинул Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Последний круизный лайнер вышел из Ормузского пролива и движется по Оманскому заливу на юг, следует из данных о движении судов.

    Последний круизный лайнер покинул акваторию Ормузского пролива, передает ТАСС.

    По данным агентства, речь идет о судне Aroya, принадлежащем компании Aroya Cruises из Саудовской Аравии. Сейчас лайнер движется по Оманскому заливу на юг и проходит мимо порта Маскат в Омане.

    До этого Aroya находился в порту Даммам на территории Саудовской Аравии. Таким образом, в акватории Персидского залива больше не осталось ни одного круизного лайнера.

    По подсчетам агентства, из-за обострения конфликта в регионе с начала марта в Персидском заливе находились шесть круизных судов. В их числе – MSC Euribia от MSC Cruises, два судна Mein Schiff 4 и Mein Schiff 5 компании TUI Cruises, а также два лайнера Celestyal Cruises и судно Aroya.

    Первым регион покинул Celestyal Discovery, который пересек Ормузский пролив 17 апреля около 18.00 мск. Остальные лайнеры, среди них Mein Schiff 4, Mein Schiff 5, MSC Euribia и Celestyal Journey, вышли из акватории сутками позже, между 14.00 и 16.00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 апреля круизный лайнер Mein Schiff 4 покинул Персидский залив.

    Во время прохода через пролив экипаж одного из пассажирских кораблей зафиксировал необъяснимый всплеск воды.

    Первые коммерческие суда пересекли эту акваторию 8 апреля после объявления о временном перемирии.

    19 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран

    Эксперт Перенджиев: Паника Трампа показывает правильность выбранной Ираном оборонительной тактики

    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп осознает, что наземная операция в Иране и попытка захвата острова Харк обернутся для США куда большими потерями, чем сейчас. Это останавливает его от продолжения войны и указывает на правильность выбранной Тегераном тактики, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее сообщалось о скандале в Белом доме из-за инцидента с истребителем F-15E.

    «Скандал, устроенный главой Белого дома Дональдом Трампом из-за сбитого F-15E над Ираном, а также отказ от захвата острова Харк иллюстрируют панический страх политика перед сколько-нибудь существенными потерями ВС США при продолжении боевой операции», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    Спикер напомнил, что в целом любые потери в военных кампаниях, особенно в таких непопулярных, как нынешняя, бьют по популярности политика. «В случае с Трампом ситуация осложняется рядом факторов. Во-первых, по неофициальным оценкам, количество жертв перевалило за несколько сотен. Во-вторых, часть проблем глава Белого дома создал себе сам заявлениями о «разгроме» над Ираном, о якобы запросах Тегерана о мирных переговорах», – продолжил аналитик.

    «Помимо всего прочего, внутриполитические позиции Трампа и его популярность среди электората подкосил отказ европейских членов НАТО от участия в войне против Ирана. Глава Белого дома хотел использовать евроатлантических союзников как прокси, а на деле сам стал израильским прокси в этой кампании», – детализировал собеседник.

    «Все это, вне всяких сомнений, внушает Трампу страх, который останавливает его от наземного вторжения в Иран. Очевидно, например, посягательство на остров Харк привело бы США к еще большим потерям. Иранцы могли бы организовать ловушку американским военным – выселить все мирное население и устроить бойню с масштабными пожарами», – спрогнозировал он.

    «Все это дает право говорить о том, что Тегеран выбрал правильную оборонительную тактику в нынешнем противостоянии с США и Израилем. Это относится как к военной составляющей конфликта, так и к дипломатическому треку», – резюмировал Перенджиев.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленного спасения американских пилотов сбитого в Иране истребителя F-15E, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года.

    Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряженность в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

    Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

    Кроме того, Трамп отверг предложение американских военных по захвату стратегического острова Харк в Иране, опасаясь, что наземная операция приведет к недопустимо большим потерям среди личного состава. Он счел, что военные могут стать легкой мишенью для иранских сил.

    Харк считается ключевым для нефтяной инфраструктуры Исламской республики, поскольку на нем находятся основные терминалы для экспорта сырья. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за счет чего Иран выдержал натиск США и Израиля.

    Комментарии (2)
    20 апреля 2026, 01:30 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на американские военные корабли

    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран применил беспилотники против флота США после обстрела и перехвата американцами иранского судна, сообщил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил.

    Указывается, что американские военные нарушили режим прекращения огня и обстреляли иранский корабль, вывели из строя его навигационную систему, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    В ответ на захват судна, которое направлялось из Китая в Оманский залив, Иран атаковал корабли США дронами. Иранская сторона обвинила США в «пиратстве» и пригрозила продолжать отвечать на подобные американские атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о захвате военнослужащими грузового судна под флагом Ирана в Оманском заливе. Американские военные подтвердили, что взяли под контроль иранский грузовой корабль Touska после обстрела его машинного отделения.

    Комментарии (5)
    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    Комментарии (0)
    19 апреля 2026, 20:23 • Новости дня
    Иран отказался от второго раунда переговоров с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран принял решение не продолжать диалог с Вашингтоном, несмотря на заявления американской стороны о скором возобновлении встреч делегаций в Исламабаде, передает агентство IRNA.

    Исламская республика не планирует продолжать контакты с американской стороной, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA. «Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами», – говорится в публикации иранского СМИ в социальной сети X.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил об отправке своих представителей в Исламабад. Целью поездки были заявлены новые переговоры по иранской проблематике.

    Кроме того, постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц сообщал, что диалог между двумя государствами возобновится в ближайшие 24 часа. Однако эти ожидания не оправдались.

    Комментарии (17)
    20 апреля 2026, 09:42 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели после нарушения перемирия в Ормузском проливе
    Цены на нефть взлетели после нарушения перемирия в Ормузском проливе
    @ Damian Dovarganes/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость энергоносителей на мировых рынках резко увеличилась после блокировки движения танкеров через Ормузский пролив на фоне обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

    Котировки американской нефти подскочили на 6,4%, достигнув 87,88 доллара за баррель, передает Associated Press. Стоимость эталонной марки Brent также показала уверенный рост, увеличившись на 6,5% – до 96,25 доллара за баррель.

    Ситуация на рынке обострилась после того, как Тегеран отказался от планов открыть пролив для коммерческого судоходства. Это произошло в ответ на заявление главы Белого дома о сохранении блокады иранских портов силами ВМС США.

    В выходные Корпус стражей исламской революции обстрелял несколько судов, а американская сторона сообщила о захвате иранского сухогруза.

    Продолжающийся уже восемь недель конфликт спровоцировал один из самых серьезных энергетических кризисов за последние десятилетия. Больше всего пострадали страны Азии и Европы, зависящие от ближневосточной нефти. «Но цены, вероятно, достигли пика, и они начнут снижаться», – заявил министр энергетики США Крис Райт.

    Эксперты предупреждают, что длительное закрытие пролива может привести к дальнейшему росту цен. Даже в случае достижения соглашения на восстановление нормальных объемов поставок и снижение стоимости топлива могут уйти месяцы из-за скопления танкеров и поврежденной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные запланировали полную морскую блокаду Ирана. Президент США пригрозил возобновлением боевых действий.

    Комментарии (28)
    19 апреля 2026, 17:30 • Новости дня
    Иран отказался от переговоров с США до снятия морской блокады
    @ Petty Officer 3rd Class Kenneth/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Исламской республики не планируют направлять переговорщиков для диалога с Вашингтоном, пока действует американская морская блокада страны, передает иранское агентство Tasnim.

    Тегеран согласится на прямые контакты с Вашингтоном только после полного снятия ограничений на море, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    «Иран пока не принимал решения об отправке переговорной делегации. Переговоров не будет, пока сохраняется морская блокада», – подчеркивается в заявлении.

    В настоящее время стороны продолжают обмениваться сообщениями при помощи пакистанского посредника. Иранские представители уточнили, что диалог невозможен, пока продолжает действовать указ президента США Дональда Трампа о морской блокаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран получил новые предложения от США через пакистанского посредника.

    Тегеран пригрозил перекрыть Ормузский пролив из-за американской морской блокады.

    Президент США пообещал прекратить блокаду портов после заключения договоренностей.

    Комментарии (9)
    19 апреля 2026, 15:37 • Новости дня
    Tasnim сообщило о задержании четырех шпионов США и Израиля в Иране
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы правопорядка Ирана задержали четырех человек, обвиняемых в разведывательном сотрудничестве с США и Израилем, сообщает агентство Tasnim.

    Силы правопорядка в Иране задержали четверых человек, подозреваемых в разведывательном сотрудничестве с Соединенными Штатами и Израилем, передает РИА «Новости». Агентство Tasnim сообщает, что задержания произошли в районе Джульфы.

    Среди обвиняемых двое иностранцев, которых подозревают во ввозе на территорию страны устройств спутниковой связи Starlink. Еще одного человека обвиняют в передаче информации враждебным по отношению к исламской республике спутниковым сетям, а другого – в участии в разведывательной деятельности в интернете.

    Иранские власти ранее признали использование сервисов спутникового интернета Starlink от компании SpaceX Илона Маска незаконным. Это решение было принято в июне 2025 года на фоне конфликта с Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские спецслужбы задержали 39 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля и США.

    В разных регионах страны силовики выявили еще более 30 связанных с иностранными разведками лиц.

    В провинции Кум правоохранители изъяли у злоумышленников три терминала спутниковой связи Starlink.

    Комментарии (2)
    19 апреля 2026, 22:42 • Новости дня
    США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе

    Трамп заявил о захвате военными США судна под флагом Ирана в Оманском заливе

    @ Graeme Sloan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие США захватили грузовое судно под флагом Ирана в Оманском заливе, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Сегодня грузовой корабль под названием Touska, шедший под иранским флагом, длиной почти 900 футов и весящий почти как авианосец, попытался прорвать нашу военно-морскую блокаду ... Ракетный эсминец ВМС США Spruance перехватил Touska в Оманском заливе», – заявил Трамп.

    Эсминец потребовал от грузового корабля остановиться. После того как экипаж проигнорировал приказ, американские военные пробили дыру в машинном отделении судна. В настоящее время корабль находится под контролем морской пехоты США. Трамп добавил, что Touska числится в санкционных списках американского министерства финансов за предыдущую незаконную деятельность, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидавших прохода судов развернулись в сторону Омана.

    Комментарии (3)
    20 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Иран заявил о нападении и нарушении перемирия с США

    МИД Ирана назвал захват судна нарушением перемирия с США

    @ Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран считает захват военными США иранского грузового судна нападением и нарушением режима прекращения огня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи заявил, что действия США, приведшие к захвату иранского грузового судна, Тегеран рассматривает как нападение и прямое нарушение режима прекращения огня, передает РИА «Новости».

    По его словам, инцидент произошел в районе Оманского залива, где судно пыталось прорвать морскую блокаду, установленную американскими военными.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) ранее подтвердило факт захвата, добавив, что судно пыталось нарушить американскую блокаду в Ормузском проливе. Багаи подчеркнул: «Мы столкнулись с тем, что они называют морской блокадой в Ормузском проливе. Несколькими часами ранее было нападение на иранское торговое судно, все это Тегеран считает нарушением режима прекращения огня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о захвате иранского грузового судна в Оманском заливе.

    Центральное командование американских вооруженных сил опубликовало видеозапись обстрела этого корабля.

    В ответ иранские военные атаковали флот Соединенных Штатов беспилотниками.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 00:50 • Новости дня
    Эсминец США открыл огонь по иранскому торговому судну
    @ CENTCOM/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные взяли под контроль иранский грузовой корабль Touska после обстрела его машинного отделения, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Американские силы, действующие в Аравийском море, провели мероприятия по поддержанию морской блокады в отношении грузового судна под иранским флагом, пытавшегося проследовать в иранский порт», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

    Экипаж сухогруза Touska проигнорировал несколько предупреждений. Моряки шесть часов отказывались подчиниться требованиям американской стороны, после чего эсминец Spruance приказал покинуть машинное отделение и открыл по нему огонь. Затем на борт высадился десант, взявший судно под полный контроль.

    В военном ведомстве добавили, что с начала действия блокады американские корабли заставили 25 коммерческих рейсов изменить маршрут или вернуться в порты отправления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сообщил о захвате американскими военнослужащими иранского грузового судна в Оманском заливе. Пентагон объявил о готовности применять боевые меры против нарушителей блокады иранских портов.

    Комментарии (3)
    20 апреля 2026, 09:47 • Новости дня
    Трамп заявил о захвате иранского судна в Оманском заливе
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Оманском заливе американский ракетный эсминец перехватил иранский сухогруз, пробив корпус в районе машинного отделения за игнорирование приказа об остановке.

    Глава Белого дома подтвердил факт проведения операции в Оманском заливе, передает Bloomberg.

    Политик опубликовал сообщение в соцсетях, где раскрыл подробности перехвата грузового судна Touska

    «Иранский экипаж отказался слушать, поэтому наш корабль ВМС остановил их прямо на ходу, пробив дыру в машинном отделении», – написал американский лидер.

    Он добавил, что в настоящий момент судно находится под контролем морской пехоты США. Захваченный сухогруз ранее попал под санкции министерства финансов Соединенных Штатов.

    Ограничения были введены из-за регулярного участия корабля в незаконной деятельности.

    Накануне сообщалось, что американские военные взяли под контроль сухогруз Touska после обстрела его машинного отделения. В ответ вооруженные силы Ирана атаковали флот США беспилотниками.

    Комментарии (0)
    19 апреля 2026, 14:58 • Новости дня
    ВС Ирана не позволили двум танкерам пройти Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Ирана предотвратили проход двух танкеров под флагами Анголы и Ботсваны через Ормузский пролив, сообщает агентство Tasnim.

    Вооруженные силы Ирана предотвратили проход двух нефтяных танкеров под флагами Анголы и Ботсваны через Ормузский пролив, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

    По заявлению иранской стороны, танкеры были вынуждены развернуться из-за действий военных. В сообщении подчеркивается: «По причине продолжения морской блокады Ирана вооруженные силы Ирана сегодня не позволили еще двум нефтяным танкерам пройти через Ормузский пролив».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады.

    Корпус стражей исламской революции объявил о закрытии этого стратегического маршрута до полного снятия ограничений.

    Около 20 ожидавших прохода судов развернулись в сторону Омана.

    Комментарии (0)
    19 апреля 2026, 23:58 • Новости дня
    Французское судно попало под обстрел в Ормузском проливе

    Судно французской компании CMA CGM попало под обстрел в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Следовавший через Ормузский пролив контейнеровоз французской компании CMA CGM Everglade получил повреждения в результате предупредительного огня, сообщают компания и Международная морская организация (ИМО).

    Инцидент зафиксировали 18 апреля, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Представители владельца корабля подтвердили, что экипаж находится в полной безопасности и не получил никаких травм.

    Ситуацию также прокомментировали в Международной морской организации. В ведомстве уточнили, что коммерческое судно CMA CGM Everglade получило повреждения в субботу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в рамках прекращения огня между Ираном и США судно французской компании CMA CGM стало первым западноевропейским судном, прошедшим через пролив после введения ограничений.

    В субботу Тегеран объявил, что вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады.


    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 01:46 • Новости дня
    Цены на газ в Европе выросли на 9,6%

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне сообщений о срыве переговоров США и Ирана биржевые цены на газ в Европе подскочили на 9,6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Стоимость майских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах ночью достигла 518 долларов за тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Тегеран отказался от участия во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами. Ранее постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявлял, что диалог между двумя государствами возобновится в ближайшие 24 часа.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 09:05 • Новости дня
    Иран назвал условия отправки делегации на переговоры с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран отправит переговорную группу в Исламабад для участия в новом раунде переговоров перед окончанием перемирия с США при условии позитивного сигнала от американцев, сообщил каналу Al Jazeera глава комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Азизи.

    Азизи сообщил, что Иран готов направить делегацию в Исламабад для участия в новом раунде переговоров перед окончанием перемирия с США, передает РИА «Новости».

    «Мы никогда не боялись принципа переговоров. Возможно, сегодня или завтра, после дальнейшей оценки, мы сочтем это вероятным, при условии, что американская переговорная группа и сообщения, которые они получили от Ирана, дадут позитивный сигнал», – заявил Азизи.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил о направлении своих представителей в Исламабад для участия в переговорах по Ирану. Американский постпред при ООН Майк Уолтц утверждал, что переговоры между США и Ираном возобновятся в ближайшие 24 часа. Однако агентство IRNA сообщило, что Иран отказался участвовать во втором раунде переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана обратились к США с требованием смягчить санкции.

    Ранее Тегеран отказался от участия во втором раунде переговоров.

    Американский президент Дональд Трамп анонсировал продолжение диалога в Исламабаде.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 06:29 • Новости дня
    Траты США на военную операцию против Ирана превысили 55 млрд долларов

    Iran War Cost Tracker оценил траты США на войну с Ираном в 55 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    За 50 дней военной операции США против Ирана американская казна потеряла более 55 млрд долларов на содержание переброшенных сил и другие расходы, сообщает портал Iran War Cost Tracker.

    Финансовые потери Вашингтона достигли 55,9 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Iran War Cost Tracker ведет подсчет трат в режиме реального времени, учитывая обеспечение военного персонала и кораблей в регионе, а также для покрытия других сопутствующих расходов

    В основе применяемой методики лежат данные из официального доклада Пентагона американскому Конгрессу. Согласно документу, первые шесть дней кампании обошлись бюджету в 11,3 млрд долларов. В дальнейшем ежедневные издержки оценивались в 1 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что за 46 дней конфликта американская сторона потратила на ведение боевых действий более 51 млрд долларов. Соединенные Штаты полностью израсходовали годовой запас дорогостоящих крылатых ракет JASSM. Для продолжения войны Пентагон запросил у Конгресса дополнительное финансирование в размере 200 млрд долларов.

    Комментарии (0)
