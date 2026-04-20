Премьер Канады признал связи с США экономической слабостью страны

Карни заявил о необходимости пересмотра экономических отношений Канады и США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кирни заявил, что экономические связи Канады с Соединенными Штатами, которые ранее считались преимуществом, теперь стали слабостью, требующей исправления, передает РИА «Новости».

В видеообращении он отметил: «США коренным образом изменили свой подход к торговле, повысив свои тарифы до уровня, который в последний раз наблюдался во времена Великой депрессии. Многие из наших прежних сильных сторон, основанных на наших тесных связях с Америкой, стали нашими слабостями, которые мы должны исправить».

Карни подчеркнул, что Канада должна перестроить свою экономическую стратегию в ответ на изменения в политике США. По его словам, основной задачей станет развитие страны силами самих канадцев и для канадцев, привлечение новых инвестиций и поиск новых зарубежных партнеров для выхода на другие рынки. Премьер также отметил важность укрепления контроля над безопасностью, границами и будущим Канады.

В феврале 2025 года, как уточняет агентство, президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы неэффективной борьбы Канады с трансграничной наркоторговлей, в частности с фентанилом, и ввел 25-процентные пошлины на большинство канадских товаров. Однако 20 февраля Верховный суд США постановил, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту право устанавливать такие пошлины – эти полномочия принадлежат Конгрессу.

Несмотря на это решение, Трамп назвал его «позором» и заявил о наличии запасного плана. Позднее он повысил ранее установленные импортные пошлины по всему миру с 10% до 15%, демонстрируя намерение продолжать давление на внешних партнеров, несмотря на судебные ограничения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады исключили возможность введения контртарифов в ответ на действия США во время переговоров о торговой сделке.

Ранее правительство страны выразило разочарование по поводу решения Дональда Трампа о повышении торговых пошлин с 25% до 35%.

Из-за действий Вашингтона Оттава решила пересмотреть свою экономическую стратегию для сокращения зависимости от американского рынка.