  • Новость часаИран заявил о нападении и нарушении перемирия с США
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия сгладит мировой продовольственный шок
    Трамп заявил о захвате иранского судна в Оманском заливе
    Лукашенко назвал Путина и Трампа императорами
    Опубликовано видео прыжка тигра к зрителям цирка в Ростове-на-Дону
    ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта в Пятигорске
    Глава новосибирского минсельхоза лишился поста
    Цены на нефть взлетели после нарушения перемирия на Ближнем Востоке
    Мерц созвал совбез из-за топливного кризиса в Германии
    Противник военной помощи Киеву одержал сокрушительную победу в Болгарии
    20 апреля 2026, 10:37 • Новости дня

    Politico: Поражение Орбана лишило Израиль самого надежного союзника в Европе

    Tекст: Ольга Иванова

    Смена власти в Венгрии грозит Израилю потерей надежного защитника в Евросоюзе на фоне растущей критики действий еврейского государства со стороны европейских стран, пишет Politico.

    Поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии лишило Израиль одного из самых надежных союзников в Европейском союзе, который неоднократно использовал право вето для защиты правительства Биньямина Нетаньяху от давления, пишет Politico. Уход венгерского лидера происходит на фоне ужесточения критики Израиля по всей Европе.

    Это повышает вероятность введения новых санкций ЕС против агрессивно настроенных поселенцев на Западном берегу реки Иордан и придает импульс усилиям по понижению уровня отношений между Евросоюзом и Израилем. Сдвиг заметен даже среди лидеров, которые ранее считались лояльными к еврейскому государству.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность ситуацией: «Я глубоко обеспокоен событиями на палестинских территориях». На прошлой неделе Италия приостановила действие соглашения об обороне и технологиях с Израилем после того, как глава МИД Антонио Таяни осудил израильские атаки в Ливане.

    Орбан, правивший 16 лет, в феврале заблокировал предложение о санкциях против поселенцев на Западном берегу, которое поддержали 26 из 27 стран ЕС. Как только Петер Мадьяр, победивший Орбана 12 апреля, вступит в должность премьера, эти санкции, скорее всего, будут продвигаться, считают дипломаты ЕС.

    Еще одним потенциальным шагом со стороны Евросоюза является приостановка Соглашения об ассоциации ЕС-Израиль, предложенная Европейской комиссией. Эта мера пока не получила квалифицированного большинства, необходимого для одобрения, но ситуация может измениться, если Италия снимет свои возражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение партии «Фидес» на парламентских выборах.

    Триумф оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром вызвал воодушевление в Евросоюзе.

    Победивший политик сразу призвал президента страны уйти в отставку.

    17 апреля 2026, 20:46 • Новости дня
    Назначение русскоязычного генерала во главе Моссада вызвало критику в Израиле
    @ Пресс-секретариат Армии обороны Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские специалисты по безопасности выразили недовольство выбором нового руководителя разведки, указав на отсутствие у кандидата профильного опыта работы в спецслужбах.

    Кадровый выбор израильского премьера Биньямина Нетаньяху вызвал серьезные споры в профессиональном сообществе, пишет Lenta.Ru со ссылкой на The Times. Аналитики видят в этом продолжение политики назначения преданных людей на высокие посты. Главная претензия заключается в том, что генерал-майор Роман Гофман ранее работал советником главы правительства по безопасности, однако никогда не служил в разведке.

    «Нетаньяху играет в игры с безопасностью Израиля. Гофман – талантливый офицер, но ни один из его талантов не имеет значения на той должности, которую он принимает», – заявил эксперт Йоав Лимор.

    Новый руководитель официально вступит в должность 2 июня. Уроженец Белоруссии переехал в Израиль в 1990 году в возрасте 14 лет и свободно говорит по-русски. Военный сделал впечатляющую карьеру в бронетанковых войсках ЦАХАЛ, где дослужился до командира дивизии.

    Во время нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года офицер лично участвовал в отражении атаки. В ходе перестрелки на границе с сектором Газа он получил тяжелые ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия главы правительства Израиля утвердила Романа Гофмана новым директором разведслужбы «Моссад».

    В декабре 2025 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о решении назначить этого генерала на высокий пост.

    При этом у уроженца Белоруссии полностью отсутствует опыт разведывательной работы.

    Комментарии (18)
    19 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Мадьяр анонсировал соглашение с ЕС для разморозки средств
    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр намерен заключить соглашение с ЕС для получения замороженных миллиардов евро.

    Будущий премьер-министр после встречи с делегацией Еврокомиссии анонсировал подписание всеобъемлющего договора с Брюсселем, передает РИА «Новости». Полноценное соглашение будет заключено вскоре после официального прихода новой партии к власти.

    «В течение последних двух дней мы провели в Будапеште переговоры на высоком уровне... Я твердо заявил, что миллиарды евро из фондов ЕС по праву принадлежат Венгрии и венгерскому народу», – написал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

    Политик подчеркнул, что эти деньги являются не благотворительностью, а справедливой отдачей за вклад граждан в развитие Европы. Свой третий зарубежный визит после принесения присяги он планирует совершить именно в столицу Евросоюза для решения финансового вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам парламентских выборов оппозиционная партия «Тиса» получила 141 место в законодательном органе страны.

    Будущий премьер-министр Петер Мадьяр пообещал выполнить антикоррупционные требования для разблокировки европейского финансирования.

    Ранее Брюссель выдвинул Будапешту перечень из 27 обязательных условий.

    Комментарии (6)
    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 09:51 • Новости дня
    Колонна израильской техники подорвалась на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская бронетехника подорвалась на заранее установленных взрывных устройствах на юге Ливана, в результате чего несколько танков выведены из строя, сообщила пресс-служба движения «Хезболла».

    Колонна израильской военной техники подорвалась на заранее установленных взрывных устройствах на юге Ливана, передает РИА «Новости». В результате инцидента четыре танка «Меркава» выведены из строя.

    «Колонна из восьми бронемашин, двигавшаяся в воскресенье из населенного пункта Тайба в сторону бывшей позиции Салъа в районе Дейр-Сиръян, подорвалась на связке взрывных устройств, заранее заложенных бойцами исламского сопротивления», – заявили в пресс-службе движения «Хезболла».

    Два мощных взрыва произошли с интервалом в один час. Израильские эвакуационные группы смогли забрать поврежденную технику лишь спустя два часа после подрыва.

    Представители шиитского движения подчеркнули, что передвижение техники на территории Ливана является очередным нарушением со стороны израильских сил.

    Отмечается, что за три дня с момента вступления в силу режима прекращения огня зафиксирована серия явных нарушений, включая артиллерийские обстрелы и применение беспилотников в небе над Южным Ливаном и Бейрутом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ливанского движения отразили наступление израильских войск у границы. Шиитская милиция подбила два танка «Меркава» на юге страны.

    Ранее израильская бронегруппа попала в организованную засаду с потерей десятков единиц техники.

    Комментарии (3)
    17 апреля 2026, 18:30 • Новости дня
    Качиньский извинился за слова о зажаренной Мадьяром собаке
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский принес публичные извинения за распространение недостоверной информации о будущем премьере Венгрии Петере Мадьяре.

    Глава польской оппозиции признал ошибочными свои недавние заявления в адрес лидера победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса», передает РИА «Новости». Несколько дней назад политик отказался поздравлять Петера Мадьяра с победой, обвинив его в недостойном поведении, в частности, в том, что он якобы зажарил собаку в микроволновой печи.

    Источником скандального заявления, как предполагается, стала книга «16 лет с чудовищем». В период венгерской предвыборной кампании ряд средств массовой информации тиражировали цитаты из этого произведения, авторство которого приписывали бывшей жене Мадьяра Юдит Варге. Впоследствии выяснилось, что такой книги не существует в природе.

    «Это была информация, которая очень интенсивно функционировала в общественном пространстве. Она оказалась неправдой», – признался Качиньский журналистам. Политик также обратился к соотечественникам со словами извинения за то, что транслировал не соответствующие действительности сведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах. В Кремле отказались поздравлять Петера Мадьяра с победой. Победивший политик выразил готовность сохранить поставки нефти и газа из России.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 10:23 • Новости дня
    Bloomberg: Орбан разблокирует кредит ЕС Украине в 90 млрд евро на этой неделе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уходящее правительство Венгрии выразило готовность снять вето с предоставления Украине европейского кредита на 90 млрд евро при условии возобновления поставок российской нефти, пишет Bloomberg.

    Будапешт может разблокировать помощь Киеву на заседании послов стран Евросоюза уже на этой неделе, передает Bloomberg.

    По словам премьер-министра Виктора Орбана, венгерская сторона получила информацию о возможном возобновлении прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в ближайшие дни.

    «Позиция Венгрии не изменилась. Если есть нефть, есть деньги», – подчеркнул политик. Поставки сырья по магистрали были прерваны в конце января из-за повреждений инфраструктуры.

    Представитель Еврокомиссии подтвердил факт переговоров о содействии в восстановлении транзита. В Брюсселе напомнили, что все государства ЕС должны выполнять обязательства по кредиту, согласованному на декабрьском саммите.

    Новый лидер Венгрии Петер Мадьяр также сообщил о вероятном возобновлении поставок на этой неделе. По его словам, глава нефтяной компании Mol Nyrt Жолт Хернади планирует визит в Москву для обсуждения деталей транзита после запуска трубопровода.

    Снятие блокировки с кредита для Украины может способствовать улучшению отношений между Будапештом и Брюсселем. Ранее Евросоюз заморозил финансирование Венгрии на сумму более 20 млрд долларов из-за претензий к соблюдению принципов верховенства закона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался снимать вето с европейского кредита для Украины без запуска нефтепровода «Дружба».

    Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок этой магистрали.

    Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш пригрозил заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций до возобновления транзита нефти.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 20:39 • Новости дня
    На Западе отреагировали на позицию Мадьяра по Украине

    L'AntiDiplomatico: Мадьяр не является сторонником помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр не является сторонником помощи Украине, сообщает L'AntiDiplomatico.

    «Мадьяр не спешит передавать Украине средства, необходимые его собственной стране. Еврокомиссия вынуждена оказывать на него давление, в то время как сам Будапешт требует скорейшей разблокировки более 17 млрд евро из фондов ЕС, в которой ранее было отказано Виктору Орбану», – отмечается в статье.

    Аналитики считают, что оптимизм украинских властей относительно смены власти в Венгрии является преждевременным.

    Ранее лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр поддержал исключение Венгрии из участников предоставления кредита Евросоюза для Украины.

    Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии.

    Также венгерский политик наотрез отверг идею ускоренного вступления Киева в ЕС.


    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 20:07 • Новости дня
    Российские авиакомпании возобновили полеты в Израиль
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В пятницу российский пассажирский лайнер Ту-204 вылетел в Тель-Авив в рамках первого после отмены ограничений рейса в Израиль.

    Борт российской авиакомпании вылетел в Израиль впервые после отмены ограничений на выполнение полетов. Информация об отправлении рейса появилась на онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, передает ТАСС.

    Маршрут в Тель-Авив выполняет компания Red Wings. Рейс выполняется на пассажирском самолете Ту-204. По предварительным данным перевозчика, время в пути до пункта назначения составит пять часов 45 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль только в дневное и вечернее время.

    Комментарии (3)
    18 апреля 2026, 01:10 • Новости дня
    Axios: Нетаньяху встревожили слова Трампа о запрете Израилю атаковать Ливан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался ошеломлен словами американского лидера Дональда Трампа о том, что Вашингтон запретил еврейскому государству наносить удары по территории Ливана.

    Нетаньяху был неприятно удивлен сообщением президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    В своей публикации американский лидер заявил, что Израиль прекратит атаки на Ливан, поскольку Соединенные Штаты наложили на это запрет.

    «Нетаньяху был ошеломлен и встревожен, когда он узнал о публикации», – отмечает издание со ссылкой на собственные источники. Израильские официальные лица оперативно обратились к администрации Белого дома за разъяснениями по поводу этого высказывания.

    Слова Трампа якобы идут вразрез с достигнутыми ранее договоренностями. Согласно действующему соглашению, за Израилем сохраняется безоговорочное право на самооборону, включая возможность нанесения ответных ударов даже в период действия режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о договоренности Израиля и Ливана начать десятидневное перемирие. После этого вооруженные силы еврейского государства нанесли артиллерийский удар по ливанскому городу Хиям вопреки режиму тишины. Израильские военные атаковали машины скорой помощи во время эвакуации раненых.

    Комментарии (0)
    19 апреля 2026, 17:20 • Новости дня
    Орбан заявил о сохранении вето Венгрии на кредит Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна по-прежнему не готова снимать вето с кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.

    «Через Брюссель мы получили от Украины информацию о готовности возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» уже в понедельник, при условии, что Венгрия перестанет блокировать кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти – нет денег», – подчеркнул Орбан, передает РИА «Новости».

    Премьер также отметил, что Венгрия готова снять вето сразу после возобновления поставок нефти. Он подчеркнул, что страна не участвует в обеспечении этого кредита и не будет мешать его одобрению, как только начнется транзит топлива.

    Ранее глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил согласие с ранее принятым Советом ЕС решением об исключении Венгрии из схемы кредитования Украины на 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

    Венгрия не планирует представлять интересы Украины на переговорах с Россией.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 21:04 • Новости дня
    Партия «Тиса» получила 141 место по итогам выборов в Венгрии

    Tекст: Мария Иванова

    Политической сенсацией завершились выборы в венгерский парламент, где оппозиционная партия уверенно обошла правящий альянс, получив подавляющее большинство мандатов.

    По итогам парламентских выборов в Венгрии победу одержала партия «Тиса», обеспечив себе 141 место в законодательном органе страны.

    Правящий альянс «Фидес-Христианско-демократическая народная партия» получил 52 мандата, сообщил Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% бюллетеней, передает РИА Новости.

    В одномандатных округах представители «Тисы» одержали победу в 96 случаях, тогда как кандидаты от «Фидес» выиграли лишь в десяти округах. По партийным спискам «Тиса» завоевала 45 мест, а правящий альянс – 42.

    Оставшиеся шесть мест в парламенте, распределяемые по партийным спискам, достались крайне правой политической силе «Наша Родина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на прошедших парламентских выборах достигла рекордных 79,56%.

    Действующий премьер-министр Виктор Орбан признал поражение своей партии.

    Лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр анонсировал формирование нового правительства.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 03:45 • Новости дня
    Израильский солдат разбил статую Христа в Ливане

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля официально подтвердила, что в поселении Дибель в Ливане израильский солдат разбил статую Иисуса Христа.

    Об инциденте со статуей Христа на юге страны сообщил ливанский информационный портал Lebanon Debate.

    «После завершения первоначального расследования по поводу опубликованной фотографии, на которой изображен солдат ЦАХАЛ, повреждающий христианский символ, было установлено, что на фотографии изображен солдат ЦАХАЛ, действующий на юге Ливана... Инцидент расследуется Северным командованием», – приводит РИА «Новости» текст сообщения армии.

    Командование подчеркнуло, что относится к случившемуся с максимальной серьезностью. Поведение военнослужащего полностью противоречит базовым ценностям израильской армии. По итогам тщательного разбирательства к причастным лицам будут приняты соответствующие меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу 17 апреля. Однако позднее сообщалось, что  артиллерия армии Израиля открыла огонь по ливанской территории спустя полчаса после начала действия перемирия.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 22:54 • Новости дня
    Израильская армия сообщила о гибели солдата на юге Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий ЦАХАЛ скончался от ранений, полученных в ходе столкновений на юге Ливана, еще трое солдат были ранены различной степени тяжести.

    Армия обороны Израиля подтвердила гибель одного своего военнослужащего и ранение еще троих в результате боевых действий на юге Ливана, передает ТАСС.

    В официальном заявлении отмечается, что солдат умер от ран, полученных 17 апреля. В том же инциденте двое израильских военных получили ранения средней тяжести, еще один – легкие ранения.

    По данным агентства, 16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан достигли договоренности о 10-дневном прекращении огня.

    Соглашение вступило в силу в 00:00 мск 17 апреля, однако уже вскоре ливанские СМИ зафиксировали продолжение израильских артиллерийских обстрелов на юге Ливана несмотря на перемирие.

    Генеральный секретарь «Хезболлах» Наим Касем заявил, что бойцы движения останутся на позициях и будут реагировать на любые нарушения перемирия со стороны Израиля.

    По его словам, «режим прекращения огня должен быть взаимным», а «Хезболлах» открыт для всестороннего сотрудничества с ливанскими властями на пути к обеспечению суверенитета страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль направил жалобу в Совет Безопасности ООН из-за взрыва на военном складе группировки «Хезболла» на юге Ливана.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 21:00 • Новости дня
    Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Тель-Авива состоялась массовая антиправительственная демонстрация, участники которой потребовали прекращения вооруженного конфликта и проведения досрочных выборов.

    Многотысячная акция протеста прошла в субботу вечером в центре Тель-Авива, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось на фоне временного прекращения боевых действий в регионе и снятия ограничений в сфере гражданской обороны.

    Демонстранты собрались на театральной площади. В основном это сторонники левых политических взглядов, традиционно выступающие против курса правого правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

    Участники митинга держали плакаты, призывающие власти остановить вооруженную конфронтацию. Протестующие также требовали проведения досрочных выборов и защиты демократических ценностей. Кроме того, собравшиеся выразили несогласие со строительством еврейских поселений на палестинских территориях и планами аннексии Западного берега реки Иордан.

    На месте проведения акции дежурили усиленные наряды полиции. Правоохранители не вмешивались в происходящее, поскольку митинг был согласован с городскими властями и прошел без нарушений общественного порядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни человек провели в центре Тель-Авива марш против возможного помилования премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 14:48 • Новости дня
    Песков выразил надежду на предотвращение боевых столкновений Израиля и Ливана

    Tекст: Вера Басилая

    Россия выразила одобрение перемирию между Израилем и Ливаном, отметив важность дальнейших договоренностей для предотвращения новых столкновений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия приветствует перемирие между Израилем и Ливаном и выражает надежду, что сторонам удастся избежать повторения боевых столкновений, передает ТАСС.

    По словам Пескова, Россия рассчитывает, что перемирие приведет к долгосрочной стабилизации в регионе.

    NNA сообщило, что Израиль нарушил перемирие на юге Ливана.

    Соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 15:10 • Новости дня
    Армия Израиля нанесла удары по Ливану после начала перемирия

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские вооруженные силы атаковали позиции боевиков на южной границе соседнего государства в ответ на зафиксированные нарушения недавно объявленного режима тишины, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Командование Армии обороны Израиля подтвердило факт проведения атак на юге соседней страны, передает РИА «Новости». Военные объяснили свои действия необходимостью нейтрализации прямой опасности для своих подразделений.

    «С момента вступления в силу режима прекращения огня солдаты ЦАХАЛ к югу от «Желтой линии» на юге Ливана выявили несколько случаев нарушения террористами соглашений о прекращении огня путем приближения к солдатам ЦАХАЛ с севера от «Желтой линии», что представляло непосредственную угрозу. После их обнаружения и для устранения угрозы ВВС Израиля совместно с наземными войсками нанесли точечные удары по террористам», – говорится в сообщении пресс-службы армии.

    Ранее глава Белого дома сообщил о достижении договоренности о прекращении огня на десять дней. Режим тишины официально начал действовать 17 апреля. Однако ливанское агентство NNA заявило об ударах по мирным поселениям уже после его введения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневном перемирии между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Спустя полчаса артиллерия израильской армии открыла интенсивный огонь по ливанской территории. Атаке подвергся южный пограничный город Хиям.

    Комментарии (0)
