Мишель обвинил фон дер Ляйен в суперавторитарном стиле правления

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший глава Евросовета Шарль Мишель обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в суперавторитарном стиле правления, передает РИА «Новости».

В интервью газете Brussels Times он заявил: «Речь о суперавторитарном стиле правления... Комиссары не играют больше никакой роли».

Мишель отметил, что с самого начала их совместной работы понял, насколько сложно выстроить с фон дер Ляйен нормальные рабочие отношения. По его словам, его предложения о регулярных очных координационных совещаниях по внешней политике систематически отклонялись фон дер Ляйен.

«Скажу вам одно, никогда раньше я не сталкивался с такой сложностью в плане сотрудничества с коллегой. Никогда. Дело не в личных качествах. Дело в сути европейского проекта», – подчеркнул Мишель.

Он считает, что фон дер Ляйен неправильно понимает свои рабочие обязанности, не предпринимая шагов по защите единого рынка и развитию финансовых рынков. Мишель добавил, что высказывается столь резко, потому что имел возможность наблюдать работу руководства Евросоюза изнутри.

Европейские чиновники обвинили главу Еврокомиссии в жесткой централизации власти.

Бывший переговорщик по Brexit Мишель Барнье в своей книге выразил недовольство ее авторитарным стилем управления.