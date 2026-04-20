Проевропейская правящая коалиция в Румынии оказалась на грани развала

Румыния готовится к новым политическим потрясениям, поскольку премьер-министр Илие Боложан намерен проигнорировать призыв крупнейшей правящей партии уйти в отставку, передает Bloomberg.

Социал-демократы планируют лишить его поддержки из-за политики жесткой экономии и плохой координации в коалиции.

Боложан, возглавляющий младшую Либеральную партию, заявил о намерении остаться на посту. В ответ социал-демократы могут инициировать вотум недоверия в ближайшие недели. Это грозит распадом проевропейской коалиции, сформированной десять месяцев назад после отмены президентских выборов.

Политическая нестабильность вызывает тревогу у инвесторов и рейтинговых агентств. Они предупреждают, что стабильность необходима для сокращения рекордного бюджетного дефицита и сохранения кредитного рейтинга страны.

«С понедельника у нас будет новая политическая реальность», – заявил лидер социал-демократов Сорин Гриндяну. Он добавил, что партия сама определит свой дальнейший путь, даже если это будет означать переход в оппозицию.

Потеря поддержки социал-демократов оставит Боложана без парламентского большинства. В случае отставки министров от СДП у премьера будет 45 дней на получение вотума доверия. Боложан отметил, что готов возглавить правительство меньшинства, хотя и признал сложность формирования большинства в парламенте.

Предыдущий премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил о своей отставке из-за выхода социал-демократов из коалиции.

Впоследствии мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента страны.