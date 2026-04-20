ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта в Пятигорске

Tекст: Вера Басилая

Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт, который планировался киевским режимом на объекте правоохранительных органов Ставропольского края при участии гражданки Германии, передает РИА «Новости».

Женщина 1969 года рождения была задержана возле одного из силовых объектов в Пятигорске, где специалисты ФСБ при осмотре ее рюкзака обнаружили самодельное взрывное устройство.

В ЦОС ФСБ сообщили, что мощность бомбы составляла 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, устройство было снабжено поражающими элементами. Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать работу взрывного устройства до его активации.

По информации ФСБ, дистанционный подрыв должен был осуществить гражданин одной из республик Центральной Азии 1997 года рождения, сторонник радикальной идеологии. Его действия координировали сотрудники украинских спецслужб под видом членов международной террористической организации, запрещенной в России. Женщина должна была погибнуть на месте взрыва.

Кроме того, выяснилось, что задержанная гражданка Германии была вовлечена в преступную деятельность как дроппер и участвовала в мошеннических схемах против российских граждан на протяжении длительного времени.

Суд арестовал граждан Украины и Молдавии по делу о подготовке теракта в Москве.

ФСБ задержала жителя Запорожской области за передачу данных спецслужбам Украины.

В Крыму задержали пособников украинских телефонных мошенников.

