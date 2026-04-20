  • Новость часаФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта в Пятигорске
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия сгладит мировой продовольственный шок
    Трамп заявил о захвате иранского судна в Оманском заливе
    Лукашенко назвал Путина и Трампа императорами
    Опубликовано видео прыжка тигра к зрителям цирка в Ростове-на-Дону
    Иран заявил об атаке на американские военные корабли
    Глава новосибирского минсельхоза лишился поста
    Цены на нефть взлетели после нарушения перемирия на Ближнем Востоке
    Мерц созвал совбез из-за топливного кризиса в Германии
    Противник военной помощи Киеву одержал сокрушительную победу в Болгарии
    20 апреля 2026, 10:17 • Новости дня

    Глава МИД Израиля осудил разбившего статую Христа солдата ЦАХАЛа

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко осудил акт вандализма со стороны солдата ЦАХАЛа, уничтожившего христианскую святыню в одном из южноливанских поселений.

    Глава внешнеполитического ведомства еврейского государства Гидеон Саар подверг жесткой критике действия военнослужащего, осквернившего христианскую святыню на территории соседней страны, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что подобное поведение категорически не соответствует государственным ценностям.

    «Я уверен, что в отношении виновных в этом гнусном поступке будут приняты необходимые строгие меры. Этот позорный поступок полностью противоречит нашим ценностям», – заявил министр. Он добавил, что страна уважительно относится ко всем религиям и их символам.

    Ранее ливанские СМИ распространили кадры, на которых израильский военный ломает статую Христа в южноливанском поселении Дибель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля официально подтвердила факт разрушения статуи Иисуса Христа своим солдатом в ливанском поселении Дибель.

    Ранее израильский МИД выразил глубокое сожаление из-за ущерба церкви Святого Семейства в секторе Газа.

    Власти Ливана обвинили Израиль в нарушении международного гуманитарного права.

    17 апреля 2026, 20:46 • Новости дня
    Назначение русскоязычного генерала во главе Моссада вызвало критику в Израиле
    @ Пресс-секретариат Армии обороны Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские специалисты по безопасности выразили недовольство выбором нового руководителя разведки, указав на отсутствие у кандидата профильного опыта работы в спецслужбах.

    Кадровый выбор израильского премьера Биньямина Нетаньяху вызвал серьезные споры в профессиональном сообществе, пишет Lenta.Ru со ссылкой на The Times. Аналитики видят в этом продолжение политики назначения преданных людей на высокие посты. Главная претензия заключается в том, что генерал-майор Роман Гофман ранее работал советником главы правительства по безопасности, однако никогда не служил в разведке.

    «Нетаньяху играет в игры с безопасностью Израиля. Гофман – талантливый офицер, но ни один из его талантов не имеет значения на той должности, которую он принимает», – заявил эксперт Йоав Лимор.

    Новый руководитель официально вступит в должность 2 июня. Уроженец Белоруссии переехал в Израиль в 1990 году в возрасте 14 лет и свободно говорит по-русски. Военный сделал впечатляющую карьеру в бронетанковых войсках ЦАХАЛ, где дослужился до командира дивизии.

    Во время нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года офицер лично участвовал в отражении атаки. В ходе перестрелки на границе с сектором Газа он получил тяжелые ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия главы правительства Израиля утвердила Романа Гофмана новым директором разведслужбы «Моссад».

    В декабре 2025 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о решении назначить этого генерала на высокий пост.

    При этом у уроженца Белоруссии полностью отсутствует опыт разведывательной работы.

    Комментарии (18)
    20 апреля 2026, 09:51 • Новости дня
    Колонна израильской техники подорвалась на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская бронетехника подорвалась на заранее установленных взрывных устройствах на юге Ливана, в результате чего несколько танков выведены из строя, сообщила пресс-служба движения «Хезболла».

    Колонна израильской военной техники подорвалась на заранее установленных взрывных устройствах на юге Ливана, передает РИА «Новости». В результате инцидента четыре танка «Меркава» выведены из строя.

    «Колонна из восьми бронемашин, двигавшаяся в воскресенье из населенного пункта Тайба в сторону бывшей позиции Салъа в районе Дейр-Сиръян, подорвалась на связке взрывных устройств, заранее заложенных бойцами исламского сопротивления», – заявили в пресс-службе движения «Хезболла».

    Два мощных взрыва произошли с интервалом в один час. Израильские эвакуационные группы смогли забрать поврежденную технику лишь спустя два часа после подрыва.

    Представители шиитского движения подчеркнули, что передвижение техники на территории Ливана является очередным нарушением со стороны израильских сил.

    Отмечается, что за три дня с момента вступления в силу режима прекращения огня зафиксирована серия явных нарушений, включая артиллерийские обстрелы и применение беспилотников в небе над Южным Ливаном и Бейрутом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ливанского движения отразили наступление израильских войск у границы. Шиитская милиция подбила два танка «Меркава» на юге страны.

    Ранее израильская бронегруппа попала в организованную засаду с потерей десятков единиц техники.

    Комментарии (2)
    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 20:07 • Новости дня
    Российские авиакомпании возобновили полеты в Израиль
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В пятницу российский пассажирский лайнер Ту-204 вылетел в Тель-Авив в рамках первого после отмены ограничений рейса в Израиль.

    Борт российской авиакомпании вылетел в Израиль впервые после отмены ограничений на выполнение полетов. Информация об отправлении рейса появилась на онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, передает ТАСС.

    Маршрут в Тель-Авив выполняет компания Red Wings. Рейс выполняется на пассажирском самолете Ту-204. По предварительным данным перевозчика, время в пути до пункта назначения составит пять часов 45 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль только в дневное и вечернее время.

    Комментарии (3)
    18 апреля 2026, 01:10 • Новости дня
    Axios: Нетаньяху встревожили слова Трампа о запрете Израилю атаковать Ливан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался ошеломлен словами американского лидера Дональда Трампа о том, что Вашингтон запретил еврейскому государству наносить удары по территории Ливана.

    Нетаньяху был неприятно удивлен сообщением президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    В своей публикации американский лидер заявил, что Израиль прекратит атаки на Ливан, поскольку Соединенные Штаты наложили на это запрет.

    «Нетаньяху был ошеломлен и встревожен, когда он узнал о публикации», – отмечает издание со ссылкой на собственные источники. Израильские официальные лица оперативно обратились к администрации Белого дома за разъяснениями по поводу этого высказывания.

    Слова Трампа якобы идут вразрез с достигнутыми ранее договоренностями. Согласно действующему соглашению, за Израилем сохраняется безоговорочное право на самооборону, включая возможность нанесения ответных ударов даже в период действия режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о договоренности Израиля и Ливана начать десятидневное перемирие. После этого вооруженные силы еврейского государства нанесли артиллерийский удар по ливанскому городу Хиям вопреки режиму тишины. Израильские военные атаковали машины скорой помощи во время эвакуации раненых.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 22:54 • Новости дня
    Израильская армия сообщила о гибели солдата на юге Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий ЦАХАЛ скончался от ранений, полученных в ходе столкновений на юге Ливана, еще трое солдат были ранены различной степени тяжести.

    Армия обороны Израиля подтвердила гибель одного своего военнослужащего и ранение еще троих в результате боевых действий на юге Ливана, передает ТАСС.

    В официальном заявлении отмечается, что солдат умер от ран, полученных 17 апреля. В том же инциденте двое израильских военных получили ранения средней тяжести, еще один – легкие ранения.

    По данным агентства, 16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан достигли договоренности о 10-дневном прекращении огня.

    Соглашение вступило в силу в 00:00 мск 17 апреля, однако уже вскоре ливанские СМИ зафиксировали продолжение израильских артиллерийских обстрелов на юге Ливана несмотря на перемирие.

    Генеральный секретарь «Хезболлах» Наим Касем заявил, что бойцы движения останутся на позициях и будут реагировать на любые нарушения перемирия со стороны Израиля.

    По его словам, «режим прекращения огня должен быть взаимным», а «Хезболлах» открыт для всестороннего сотрудничества с ливанскими властями на пути к обеспечению суверенитета страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль направил жалобу в Совет Безопасности ООН из-за взрыва на военном складе группировки «Хезболла» на юге Ливана.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 21:00 • Новости дня
    Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Тель-Авива состоялась массовая антиправительственная демонстрация, участники которой потребовали прекращения вооруженного конфликта и проведения досрочных выборов.

    Многотысячная акция протеста прошла в субботу вечером в центре Тель-Авива, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось на фоне временного прекращения боевых действий в регионе и снятия ограничений в сфере гражданской обороны.

    Демонстранты собрались на театральной площади. В основном это сторонники левых политических взглядов, традиционно выступающие против курса правого правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

    Участники митинга держали плакаты, призывающие власти остановить вооруженную конфронтацию. Протестующие также требовали проведения досрочных выборов и защиты демократических ценностей. Кроме того, собравшиеся выразили несогласие со строительством еврейских поселений на палестинских территориях и планами аннексии Западного берега реки Иордан.

    На месте проведения акции дежурили усиленные наряды полиции. Правоохранители не вмешивались в происходящее, поскольку митинг был согласован с городскими властями и прошел без нарушений общественного порядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни человек провели в центре Тель-Авива марш против возможного помилования премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 14:48 • Новости дня
    Песков выразил надежду на предотвращение боевых столкновений Израиля и Ливана

    Tекст: Вера Басилая

    Россия выразила одобрение перемирию между Израилем и Ливаном, отметив важность дальнейших договоренностей для предотвращения новых столкновений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия приветствует перемирие между Израилем и Ливаном и выражает надежду, что сторонам удастся избежать повторения боевых столкновений, передает ТАСС.

    По словам Пескова, Россия рассчитывает, что перемирие приведет к долгосрочной стабилизации в регионе.

    NNA сообщило, что Израиль нарушил перемирие на юге Ливана.

    Соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 15:10 • Новости дня
    Армия Израиля нанесла удары по Ливану после начала перемирия

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские вооруженные силы атаковали позиции боевиков на южной границе соседнего государства в ответ на зафиксированные нарушения недавно объявленного режима тишины, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Командование Армии обороны Израиля подтвердило факт проведения атак на юге соседней страны, передает РИА «Новости». Военные объяснили свои действия необходимостью нейтрализации прямой опасности для своих подразделений.

    «С момента вступления в силу режима прекращения огня солдаты ЦАХАЛ к югу от «Желтой линии» на юге Ливана выявили несколько случаев нарушения террористами соглашений о прекращении огня путем приближения к солдатам ЦАХАЛ с севера от «Желтой линии», что представляло непосредственную угрозу. После их обнаружения и для устранения угрозы ВВС Израиля совместно с наземными войсками нанесли точечные удары по террористам», – говорится в сообщении пресс-службы армии.

    Ранее глава Белого дома сообщил о достижении договоренности о прекращении огня на десять дней. Режим тишины официально начал действовать 17 апреля. Однако ливанское агентство NNA заявило об ударах по мирным поселениям уже после его введения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневном перемирии между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Спустя полчаса артиллерия израильской армии открыла интенсивный огонь по ливанской территории. Атаке подвергся южный пограничный город Хиям.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 12:15 • Новости дня
    NNA сообщило о нарушении Израилем перемирия на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы еврейского государства нанесли артиллерийский удар по пограничному населенному пункту, проигнорировав вступившее в полночь десятидневное соглашение о прекращении огня с движением «Хезболла», сообщило ливанское национальное агентство NNA.

    Атаке подвергся южный пограничный город Хиям, передает РИА «Новости» со ссылкой на ливанское национальное агентство NNA.

    «Вражеская артиллерия открыла огонь по городу Хиям, несмотря на перемирие, объявленное прошлой ночью, что является новым нарушением соглашения о прекращении огня: зафиксировано падение пяти снарядов», – подчеркивается в сообщении агентства.

    Накануне вечером израильская сторона и представители движения «Хезболла» договорились о десятидневном перемирии.

    Режим тишины официально начал действовать в пятницу ровно в полночь по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу.

    Перед этим вооруженные формирования «Хезболлы» атаковали приграничные израильские населенные пункты.

    В марте Армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции на ливанской территории.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 12:06 • Новости дня
    Guardian: Израиль нанес три удара по каретам скорой помощи в Ливане

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильские военные нанесли три удара подряд по группам ливанских медиков, когда те пытались эвакуировать раненых, в результате чего погибли четыре человека, сообщили СМИ.

    Как пишет The Guardian, атаки произошли 15 апреля и были направлены против машин скорой помощи и медицинских работников.

    В сообщении говорится: «Спасательная операция превратилась в кошмар, когда Израиль нанес три последовательных удара по трем машинам скорой помощи и медицинским работникам».

    Издание уточняет, что удары пришлись на тот момент, когда медики пытались эвакуировать пострадавших коллег и оказывать первую помощь. В результате атаки погибли четыре медика, еще шестеро получили ранения.

    По данным газеты, с 2 марта в Ливане убит 91 медработник, еще 214 получили ранения.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильская армия сохранит под контролем десятикилометровую полосу безопасности на юге Ливана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Нетаньяху распорядился расширить зону оккупации на юге Ливана. Позже глава правительства посетил израильские военные позиции на ливанской территории.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 03:45 • Новости дня
    Израильский солдат разбил статую Христа в Ливане

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля официально подтвердила, что в поселении Дибель в Ливане израильский солдат разбил статую Иисуса Христа.

    Об инциденте со статуей Христа на юге страны сообщил ливанский информационный портал Lebanon Debate.

    «После завершения первоначального расследования по поводу опубликованной фотографии, на которой изображен солдат ЦАХАЛ, повреждающий христианский символ, было установлено, что на фотографии изображен солдат ЦАХАЛ, действующий на юге Ливана... Инцидент расследуется Северным командованием», – приводит РИА «Новости» текст сообщения армии.

    Командование подчеркнуло, что относится к случившемуся с максимальной серьезностью. Поведение военнослужащего полностью противоречит базовым ценностям израильской армии. По итогам тщательного разбирательства к причастным лицам будут приняты соответствующие меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу 17 апреля. Однако позднее сообщалось, что  артиллерия армии Израиля открыла огонь по ливанской территории спустя полчаса после начала действия перемирия.

    Комментарии (0)
    19 апреля 2026, 15:34 • Новости дня
    Папа римский назвал перемирие в Ливане поводом для надежды

    Tекст: Ольга Иванова

    Прекращение огня между Израилем и Ливаном представляет собой проблеск облегчения для всего Леванта и дает повод для надежды на мир, заявил папа римский Лев XIV в ходе апостольского визита в Анголу.

    Соглашение о перемирии между Израилем и Ливаном вселяет надежду, заявил папа римский Лев XIV во время своего апостольского визита в Анголу, передает РИА «Новости».

    «Объявленное в Ливане прекращение огня дает повод для надежды, оно представляет собой проблеск облегчения для ливанского народа и для всего Леванта. Я призываю тех, кто работает над дипломатическим решением, продолжать мирные переговоры, чтобы прекращение боевых действий на Ближнем Востоке стало постоянным», – сказал понтифик после воскресной проповеди в пригороде Луанды.

    В ходе мессы в Анголе глава католической церкви также обратился к гражданам страны с призывом преодолеть старые противоречия, оставшиеся после десятилетий кровавого конфликта. Он подчеркнул важность построения общества без ненависти и насилия, где коррупция будет искоренена через культуру справедливости и солидарности, что позволит молодежи с надеждой смотреть в будущее.

    Соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу.


    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 05:56 • Новости дня
    Нетаньяху заявил, что война с Ираном еще не окончена

    Tекст: Антон Антонов

    В войне с Ираном, которая еще не завершена, «могут произойти новые события», заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    Глава правительства Израиля сделал соответствующее заявление в рамках официального визита президента Аргентины Хавьера Милея в Иерусалим, передает РИА «Новости».

    По словам Нетаньяху, сейчас наступили «времена больших испытаний и огромных последствий». «Вместе с Соединенными Штатами мы ведем борьбу против... Ирана... Мы достигли огромных успехов. Но это еще не конец, и в любой момент могут произойти новые события», – подчеркнул Нетаньяху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном, которого требовал Иран, официально вступило в силу 17 апреля. Однако позднее сообщалось, что  артиллерия армии Израиля открыла огонь по ливанской территории спустя полчаса после начала действия перемирия.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 08:47 • Новости дня
    В Иране казнили двух шпионов израильской разведки

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран привел в исполнение смертный приговор в отношении двух местных жителей, уличенных в сотрудничестве с «Моссадом» и подготовке террористических актов.

    Высшая мера наказания применена к Мохаммаду Масуму Шахи и Хамеду Валиди, передает ТАСС. По данным пресс-службы судебной власти Ирана, в понедельник мужчин казнили за участие в шпионской сети.

    Злоумышленники связывались с израильской разведкой через интернет и во время поездок в Иракский Курдистан. За рубежом они прошли подготовку для проведения терактов и диверсий, после чего вернулись в Исламскую республику.

    Агенты успели совершить несколько преступлений, включая поджоги военных и гражданских объектов. Все свои действия диверсанты снимали на фотокамеру для отчета перед кураторами из «Моссада».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана казнили мужчину за передачу секретных данных израильской разведке.

    Ранее суд назначил высшую меру наказания агенту «Моссада» за выдачу местонахождения физика-ядерщика.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 09:11 • Новости дня
    Израиль уничтожил готовую к удару ракетную установку в Ливане

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские военные ликвидировали заряженную систему залпового огня на южноливанской территории для защиты своих северных населенных пунктов, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла превентивный удар по южной части Ливана, уничтожив подготовленную к стрельбе ракетную установку, передает ТАСС. Операция прошла в ночное время.

    «Ночью ЦАХАЛ нанес удар по заряженной и готовой к стрельбе ракетной установке на юге Ливана, <…> чтобы предотвратить прямую угрозу населенным пунктам на севере Израиля. Заряженная ракетная установка представляла непосредственную угрозу для солдат и израильских гражданских лиц, и удар был нанесен для устранения этой угрозы», – сообщили в армейской пресс-службе.

    В военном ведомстве подчеркнули, что израильские войска продолжат делать все необходимое для защиты мирного населения и своих солдат от возможных атак.

    Ранее Армия обороны Израиля также сообщала, что уничтожила готовую к запуску ракетную установку на территории Ливана.

    Израильские военные провели дополнительную серию ударов по вражеским пусковым системам. В ответ отряды ливанского движения «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по позициям ЦАХАЛ.

    Комментарии (0)
