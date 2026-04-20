    20 апреля 2026, 09:51 • Новости дня

    Колонна израильской техники подорвалась на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская бронетехника подорвалась на заранее установленных взрывных устройствах на юге Ливана, в результате чего несколько танков выведены из строя, сообщила пресс-служба движения «Хезболла».

    Колонна израильской военной техники подорвалась на заранее установленных взрывных устройствах на юге Ливана, передает РИА «Новости». В результате инцидента четыре танка «Меркава» выведены из строя.

    «Колонна из восьми бронемашин, двигавшаяся в воскресенье из населенного пункта Тайба в сторону бывшей позиции Салъа в районе Дейр-Сиръян, подорвалась на связке взрывных устройств, заранее заложенных бойцами исламского сопротивления», – заявили в пресс-службе движения «Хезболла».

    Два мощных взрыва произошли с интервалом в один час. Израильские эвакуационные группы смогли забрать поврежденную технику лишь спустя два часа после подрыва.

    Представители шиитского движения подчеркнули, что передвижение техники на территории Ливана является очередным нарушением со стороны израильских сил.

    Отмечается, что за три дня с момента вступления в силу режима прекращения огня зафиксирована серия явных нарушений, включая артиллерийские обстрелы и применение беспилотников в небе над Южным Ливаном и Бейрутом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ливанского движения отразили наступление израильских войск у границы. Шиитская милиция подбила два танка «Меркава» на юге страны.

    Ранее израильская бронегруппа попала в организованную засаду с потерей десятков единиц техники.

    19 апреля 2026, 18:43 • Новости дня
    Постпред США при ООН допустил досмотры идущих в Китай судов
    

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон не исключает проведение досмотров торговых судов, направляющихся в Китай, в рамках противодействия поставкам иранской нефти.

    Соединенные Штаты могут начать досматривать суда, идущие в Китай, для борьбы с экспортом нефти из Ирана, передает РИА «Новости». Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что американская сторона рассматривает различные варианты действий.

    «Я не собираюсь обсуждать сроки и последовательность операций, но скажу так: все варианты остаются на столе», – сказал американский дипломат в интервью телеканалу CBS.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщало о планах вооруженных сил США по захвату связанных с Ираном танкеров и торговых судов в международных водах. С 13 апреля американские ВМС начали блокаду морского трафика из иранских портов в районе Ормузского пролива.

    Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. В Вашингтоне подчеркивают, что суда, не связанные с Ираном и не платившие Тегерану за проход, могут свободно следовать через пролив. Иранские власти официально не объявляли о введении платы за проход, однако ранее упоминали о подобных намерениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана пригрозили перекрыть Ормузский пролив в случае продолжения американской морской блокады.

    Тегеран восстановил военный контроль над этой стратегической водной артерией.

    Вооруженные силы США планируют задерживать связанные с Исламской республикой коммерческие суда в международных водах.

    19 апреля 2026, 20:23 • Новости дня
    Иран отказался от второго раунда переговоров с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран принял решение не продолжать диалог с Вашингтоном, несмотря на заявления американской стороны о скором возобновлении встреч делегаций в Исламабаде, передает агентство IRNA.

    Исламская республика не планирует продолжать контакты с американской стороной, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA. «Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами», – говорится в публикации иранского СМИ в социальной сети X.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил об отправке своих представителей в Исламабад. Целью поездки были заявлены новые переговоры по иранской проблематике.

    Кроме того, постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц сообщал, что диалог между двумя государствами возобновится в ближайшие 24 часа. Однако эти ожидания не оправдались.

    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    20 апреля 2026, 01:30 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на американские военные корабли

    

    Tекст: Антон Антонов

    Иран применил беспилотники против флота США после обстрела и перехвата американцами иранского судна, сообщил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил.

    Указывается, что американские военные нарушили режим прекращения огня и обстреляли иранский корабль, вывели из строя его навигационную систему, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    В ответ на захват судна, которое направлялось из Китая в Оманский залив, Иран атаковал корабли США дронами. Иранская сторона обвинила США в «пиратстве» и пригрозила продолжать отвечать на подобные американские атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о захвате военнослужащими грузового судна под флагом Ирана в Оманском заливе. Американские военные подтвердили, что взяли под контроль иранский грузовой корабль Touska после обстрела его машинного отделения.

    19 апреля 2026, 17:30 • Новости дня
    Иран отказался от переговоров с США до снятия морской блокады
    

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Исламской республики не планируют направлять переговорщиков для диалога с Вашингтоном, пока действует американская морская блокада страны, передает иранское агентство Tasnim.

    Тегеран согласится на прямые контакты с Вашингтоном только после полного снятия ограничений на море, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    «Иран пока не принимал решения об отправке переговорной делегации. Переговоров не будет, пока сохраняется морская блокада», – подчеркивается в заявлении.

    В настоящее время стороны продолжают обмениваться сообщениями при помощи пакистанского посредника. Иранские представители уточнили, что диалог невозможен, пока продолжает действовать указ президента США Дональда Трампа о морской блокаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран получил новые предложения от США через пакистанского посредника.

    Тегеран пригрозил перекрыть Ормузский пролив из-за американской морской блокады.

    Президент США пообещал прекратить блокаду портов после заключения договоренностей.

    19 апреля 2026, 22:42 • Новости дня
    США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе

    Трамп заявил о захвате военными США судна под флагом Ирана в Оманском заливе

    

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие США захватили грузовое судно под флагом Ирана в Оманском заливе, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Сегодня грузовой корабль под названием Touska, шедший под иранским флагом, длиной почти 900 футов и весящий почти как авианосец, попытался прорвать нашу военно-морскую блокаду ... Ракетный эсминец ВМС США Spruance перехватил Touska в Оманском заливе», – заявил Трамп.

    Эсминец потребовал от грузового корабля остановиться. После того как экипаж проигнорировал приказ, американские военные пробили дыру в машинном отделении судна. В настоящее время корабль находится под контролем морской пехоты США. Трамп добавил, что Touska числится в санкционных списках американского министерства финансов за предыдущую незаконную деятельность, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидавших прохода судов развернулись в сторону Омана.

    20 апреля 2026, 00:50 • Новости дня
    Эсминец США открыл огонь по иранскому торговому судну
    

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные взяли под контроль иранский грузовой корабль Touska после обстрела его машинного отделения, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Американские силы, действующие в Аравийском море, провели мероприятия по поддержанию морской блокады в отношении грузового судна под иранским флагом, пытавшегося проследовать в иранский порт», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

    Экипаж сухогруза Touska проигнорировал несколько предупреждений. Моряки шесть часов отказывались подчиниться требованиям американской стороны, после чего эсминец Spruance приказал покинуть машинное отделение и открыл по нему огонь. Затем на борт высадился десант, взявший судно под полный контроль.

    В военном ведомстве добавили, что с начала действия блокады американские корабли заставили 25 коммерческих рейсов изменить маршрут или вернуться в порты отправления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сообщил о захвате американскими военнослужащими иранского грузового судна в Оманском заливе. Пентагон объявил о готовности применять боевые меры против нарушителей блокады иранских портов.

    20 апреля 2026, 09:42 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели после нарушения перемирия в Ормузском проливе
    

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость энергоносителей на мировых рынках резко увеличилась после блокировки движения танкеров через Ормузский пролив на фоне обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

    Котировки американской нефти подскочили на 6,4%, достигнув 87,88 доллара за баррель, передает Associated Press. Стоимость эталонной марки Brent также показала уверенный рост, увеличившись на 6,5% – до 96,25 доллара за баррель.

    Ситуация на рынке обострилась после того, как Тегеран отказался от планов открыть пролив для коммерческого судоходства. Это произошло в ответ на заявление главы Белого дома о сохранении блокады иранских портов силами ВМС США.

    В выходные Корпус стражей исламской революции обстрелял несколько судов, а американская сторона сообщила о захвате иранского сухогруза.

    Продолжающийся уже восемь недель конфликт спровоцировал один из самых серьезных энергетических кризисов за последние десятилетия. Больше всего пострадали страны Азии и Европы, зависящие от ближневосточной нефти. «Но цены, вероятно, достигли пика, и они начнут снижаться», – заявил министр энергетики США Крис Райт.

    Эксперты предупреждают, что длительное закрытие пролива может привести к дальнейшему росту цен. Даже в случае достижения соглашения на восстановление нормальных объемов поставок и снижение стоимости топлива могут уйти месяцы из-за скопления танкеров и поврежденной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные запланировали полную морскую блокаду Ирана. Президент США пригрозил возобновлением боевых действий.

    19 апреля 2026, 19:31 • Новости дня
    WSJ: США используют дроны для расчистки Ормузского пролива от мин

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные задействовали беспилотные аппараты для поиска и уничтожения взрывных устройств на стратегически важном морском маршруте, пытаясь восстановить судоходство, пишет издание Wall Street Journal.

    Военно-морские силы Соединенных Штатов применяют надводные и подводные беспилотники для очистки акватории Ормузского пролива от мин, передает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal. Аппараты оснащены гидролокаторами, позволяющими обнаруживать опасные объекты на морском дне. Для выполнения задачи используется комбинация дронов и техники под управлением экипажа.

    «Армия США использует морские дроны для помощи в расчистке Ормузского пролива от мин, которые могут находиться в нем, в попытке ослабить хватку Ирана на морском пути и начать восстановление коммерческого судоходства», – отмечают журналисты The Wall Street Journal. Ранее телеканал CBS сообщал о наличии в проливе как минимум 12 подводных зарядов.

    Американские чиновники утверждают, что Иран разместил там мины собственного производства марок «Махам-3» и «Махам-7». Разминирование рассматривается как подготовка к проходу военных конвоев США, которые будут защищать танкеры. Накануне Вашингтон начал блокаду трафика из иранских портов в районе пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидавших прохода судов развернулись в сторону Омана.


    19 апреля 2026, 14:38 • Новости дня
    Израильские военные взорвали дома на границе с Ливаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные взрывают дома путем минирования целых улиц в ливанских поселениях, расположенных вдоль границы на юге страны, сообщил ливанский военно-полевой источник.

    Израильские военные минируют и подрывают дома в ливанских поселениях, расположенных вдоль южной границы страны, передает РИА «Новости». Ливанский военно-полевой источник сообщил, что армия Израиля использует режим прекращения огня для подрыва целых улиц с жилыми домами. По его словам, такие случаи произошли в воскресенье в поселениях Байда, Накура и на северных окраинах Бинт-Джбейля.

    Собеседник агентства заявил: «Армия противника пользуется десятидневным режимом прекращения огня и, нарушая его, минирует, а затем взрывает дома жителей деревень, расположенных вдоль южной границы».

    После вступления в силу режима прекращения огня в четверг израильская армия распространила предупреждение жителям ливанских приграничных поселений о недопустимости приближения к их деревням. Власти Ливана рекомендовали жителям южных регионов не спешить с возвращением в свои дома из соображений безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллерия армии Израиля открыла огонь по ливанской территории спустя полчаса после начала действия перемирия.

    Командование ЦАХАЛ подтвердило факт проведения атак на юге соседней страны.

    До этого израильская боевая авиация нанесла массированные удары по семи населенным пунктам на юге Ливана.

    19 апреля 2026, 16:26 • Новости дня
    Глава Минэнерго США: Вэнс возглавит переговоры с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс станет руководителем американской делегации на запланированных переговорах с представителями Ирана в Исламабаде, заявил глава американского Минэнерго Крис Райт.

    О предстоящем назначении рассказал министр энергетики США Крис Райт, передает РИА «Новости». По его словам, именно вице-президент будет представлять американскую сторону на встрече в столице Пакистана.

    «Вице-президент возглавляет делегацию», – подчеркнул Райт в беседе с журналистами телеканала CNN, отвечая на вопрос о руководстве американской группы переговорщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта через пакистанского посредника.

    Президент США допустил свой визит в Исламабад для подписания мирного соглашения.

    Ранее представители двух государств завершили первый этап прямых переговоров.

    20 апреля 2026, 03:45 • Новости дня
    Израильский солдат разбил статую Христа в Ливане

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля официально подтвердила, что в поселении Дибель в Ливане израильский солдат разбил статую Иисуса Христа.

    Об инциденте со статуей Христа на юге страны сообщил ливанский информационный портал Lebanon Debate.

    «После завершения первоначального расследования по поводу опубликованной фотографии, на которой изображен солдат ЦАХАЛ, повреждающий христианский символ, было установлено, что на фотографии изображен солдат ЦАХАЛ, действующий на юге Ливана... Инцидент расследуется Северным командованием», – приводит РИА «Новости» текст сообщения армии.

    Командование подчеркнуло, что относится к случившемуся с максимальной серьезностью. Поведение военнослужащего полностью противоречит базовым ценностям израильской армии. По итогам тщательного разбирательства к причастным лицам будут приняты соответствующие меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу 17 апреля. Однако позднее сообщалось, что  артиллерия армии Израиля открыла огонь по ливанской территории спустя полчаса после начала действия перемирия.

    19 апреля 2026, 18:00 • Новости дня
    Постпред при ООН анонсировал скорое возобновление переговоров США и Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Диалог между Вашингтоном и Тегераном продолжится в течение ближайших суток на фоне требований американской администрации о передаче запасов обогащенного урана, сообщил американский постпред при ООН Майк Уолтц.

    Представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц подтвердил скорое продолжение контактов между странами, передает РИА «Новости». Дипломат выступил с соответствующим заявлением в эфире телеканала NBC.

    «Я не буду вдаваться в детали текущих переговоров, которые возобновятся в течение ближайших 24 часов», – сообщил он журналистам, комментируя ход обсуждений между сторонами.

    При этом Уолтц уклонился от ответа на вопрос о том, согласилась ли иранская сторона передать свои запасы обогащенного урана. Выполнение этого условия является одним из ключевых требований администрации США в рамках текущего диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пообещал предоставить новую информацию о ходе американо-иранских переговоров.

    Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся для обсуждения ситуации в Пакистан.

    Власти Ирана наотрез отказались передавать Вашингтону свои запасы обогащенного урана.

    19 апреля 2026, 19:47 • Новости дня
    Застрявшее в Ормузском проливе таиландское судно покинуло акваторию

    Tекст: Ольга Иванова

    После успешных переговоров Бангкока с властями Омана и Ирана грузовой корабль таиландской компании Siam Cement Group благополучно вышел из Ормузского пролива.

    Внешнеполитическое ведомство азиатского королевства выпустило специальный пресс-релиз о разрешении ситуации с морским транспортом, передает РИА «Новости». Дипломаты подтвердили успешное освобождение грузового корабля.

    «Министерство иностранных дел хотело бы сообщить СМИ, что руководство Siam Cement Group проинформировало министерство о том, что одно из двух судов компании, для которых министерство ранее запросило помощь для безопасного прохода из Ирана, покинуло пролив», – говорится в документе.

    Ранее Бангкок официально запрашивал помощь для безопасного прохода своих кораблей. В середине апреля заместитель премьер-министра Таиланда Сихасак Пхуангкеткео посетил Оман, где попросил оказать содействие в координации действий с иранской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Таиланда подтвердили гибель трех моряков при мартовской атаке на грузовое судно Mayuree Naree в Ормузском проливе. Позже этот тайский сухогруз сел на мель у побережья иранского острова Кешм.

    Вооруженные силы Ирана предотвратили проход двух других иностранных танкеров через данную акваторию.

    19 апреля 2026, 23:58 • Новости дня
    Французское судно попало под обстрел в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Следовавший через Ормузский пролив контейнеровоз французской компании CMA CGM Everglade получил повреждения в результате предупредительного огня, сообщают компания и Международная морская организация (ИМО).

    Инцидент зафиксировали 18 апреля, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Представители владельца корабля подтвердили, что экипаж находится в полной безопасности и не получил никаких травм.

    Ситуацию также прокомментировали в Международной морской организации. В ведомстве уточнили, что коммерческое судно CMA CGM Everglade получило повреждения в субботу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в рамках прекращения огня между Ираном и США судно французской компании CMA CGM стало первым западноевропейским судном, прошедшим через пролив после введения ограничений.

    В субботу Тегеран объявил, что вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады.


    19 апреля 2026, 21:41 • Новости дня
    Глава Минэнерго США предрек скорое возобновление судоходства в Ормузе

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение судов в стратегически важном Ормузском проливе возобновится в ближайшее время, считает глава американского минэнерго Крис Райт.

    Глава американского министерства энергетики Крис Райт заявил, что восстановление судоходства в Ормузском проливе не потребует много времени, передает РИА «Новости». По его словам, процесс нормализации ситуации уже запущен и показывает позитивную динамику.

    «Да, на это потребуется время, но, вероятно, не слишком много. С иранцами идут переговоры... мне кажется, что они продвигаются хорошо», – сказал Райт в интервью телеканалу Fox News. Американский чиновник выразил уверенность в успешном разрешении ситуации вокруг одной из главных мировых транспортных артерий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США и Ирана обсуждают соглашение о прекращении огня ради открытия Ормузского пролива.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи объявил о допуске судов в эту акваторию на две недели.

    Американские военные применяют морские беспилотники для очистки данного маршрута от мин.

