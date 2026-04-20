Глава Березовского округа на Урале ушел в отставку после выборов

Глава Березовского округа на Урале Писцов ушел в отставку после выборов

Tекст: Вера Басилая

Глава Березовского муниципального округа Евгений Писцов подал заявление об отставке, которое было принято депутатами местной думы, передает ТАСС. В администрации округа подтвердили эту информацию.

«Да», – ответили в пресс-службе на вопрос о том, действительно ли Писцов решил уйти, а дума округа утвердила его отставку.

В начале января 2025 года Писцов уступил на выборах Юлии Маслаковой. Перед голосованием Маслакова пыталась снять свою кандидатуру, однако ее решение не было принято, и она продолжила участие в выборах.

Вступление Маслаковой в должность главы города планировалось на 17 февраля прошлого года, но она не пришла на церемонию. Позже она подала иск к думе с требованием об освобождении от новой должности.

Второй иск был подан депутатом думы Березовского Михаилом Киндрасем, который считал, что решение нарушает его избирательные права. Суд объединил иски и признал избрание Маслаковой незаконным. Адвокат Дмитрий Короташ пояснил, что юридическая коллизия возникла из-за отсутствия в уставе права на самоотвод. В результате в июле прошлого года главой округа вновь избрали Евгения Писцова.

