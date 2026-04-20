    Россия сгладит мировой продовольственный шок
    Лукашенко назвал Путина и Трампа императорами
    Опубликовано видео прыжка тигра к зрителям цирка в Ростове-на-Дону
    Иран заявил об атаке на американские военные корабли
    Глава новосибирского минсельхоза лишился поста
    Цены на нефть взлетели после нарушения перемирия на Ближнем Востоке
    Мерц созвал совбез из-за топливного кризиса в Германии
    Противник военной помощи Киеву одержал сокрушительную победу в Болгарии
    20 апреля 2026, 09:47 • Новости дня

    Трамп заявил о захвате иранского судна в Оманском заливе

    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Оманском заливе американский ракетный эсминец перехватил иранский сухогруз, пробив корпус в районе машинного отделения за игнорирование приказа об остановке.

    Глава Белого дома подтвердил факт проведения операции в Оманском заливе, передает Bloomberg.

    Политик опубликовал сообщение в соцсетях, где раскрыл подробности перехвата грузового судна Touska

    «Иранский экипаж отказался слушать, поэтому наш корабль ВМС остановил их прямо на ходу, пробив дыру в машинном отделении», – написал американский лидер.

    Он добавил, что в настоящий момент судно находится под контролем морской пехоты США. Захваченный сухогруз ранее попал под санкции министерства финансов Соединенных Штатов.

    Ограничения были введены из-за регулярного участия корабля в незаконной деятельности.

    Накануне сообщалось, что американские военные взяли под контроль сухогруз Touska после обстрела его машинного отделения. В ответ вооруженные силы Ирана атаковали флот США беспилотниками.

    19 апреля 2026, 18:43 • Новости дня
    Постпред США при ООН допустил досмотры идущих в Китай судов
    @ Yu Fangping/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон не исключает проведение досмотров торговых судов, направляющихся в Китай, в рамках противодействия поставкам иранской нефти.

    Соединенные Штаты могут начать досматривать суда, идущие в Китай, для борьбы с экспортом нефти из Ирана, передает РИА «Новости». Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что американская сторона рассматривает различные варианты действий.

    «Я не собираюсь обсуждать сроки и последовательность операций, но скажу так: все варианты остаются на столе», – сказал американский дипломат в интервью телеканалу CBS.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщало о планах вооруженных сил США по захвату связанных с Ираном танкеров и торговых судов в международных водах. С 13 апреля американские ВМС начали блокаду морского трафика из иранских портов в районе Ормузского пролива.

    Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. В Вашингтоне подчеркивают, что суда, не связанные с Ираном и не платившие Тегерану за проход, могут свободно следовать через пролив. Иранские власти официально не объявляли о введении платы за проход, однако ранее упоминали о подобных намерениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана пригрозили перекрыть Ормузский пролив в случае продолжения американской морской блокады.

    Тегеран восстановил военный контроль над этой стратегической водной артерией.

    Вооруженные силы США планируют задерживать связанные с Исламской республикой коммерческие суда в международных водах.

    19 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран

    Эксперт Перенджиев: Паника Трампа показывает правильность выбранной Ираном оборонительной тактики

    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп осознает, что наземная операция в Иране и попытка захвата острова Харк обернутся для США куда большими потерями, чем сейчас. Это останавливает его от продолжения войны и указывает на правильность выбранной Тегераном тактики, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее сообщалось о скандале в Белом доме из-за инцидента с истребителем F-15E.

    «Скандал, устроенный главой Белого дома Дональдом Трампом из-за сбитого F-15E над Ираном, а также отказ от захвата острова Харк иллюстрируют панический страх политика перед сколько-нибудь существенными потерями ВС США при продолжении боевой операции», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    Спикер напомнил, что в целом любые потери в военных кампаниях, особенно в таких непопулярных, как нынешняя, бьют по популярности политика. «В случае с Трампом ситуация осложняется рядом факторов. Во-первых, по неофициальным оценкам, количество жертв перевалило за несколько сотен. Во-вторых, часть проблем глава Белого дома создал себе сам заявлениями о «разгроме» над Ираном, о якобы запросах Тегерана о мирных переговорах», – продолжил аналитик.

    «Помимо всего прочего, внутриполитические позиции Трампа и его популярность среди электората подкосил отказ европейских членов НАТО от участия в войне против Ирана. Глава Белого дома хотел использовать евроатлантических союзников как прокси, а на деле сам стал израильским прокси в этой кампании», – детализировал собеседник.

    «Все это, вне всяких сомнений, внушает Трампу страх, который останавливает его от наземного вторжения в Иран. Очевидно, например, посягательство на остров Харк привело бы США к еще большим потерям. Иранцы могли бы организовать ловушку американским военным – выселить все мирное население и устроить бойню с масштабными пожарами», – спрогнозировал он.

    «Все это дает право говорить о том, что Тегеран выбрал правильную оборонительную тактику в нынешнем противостоянии с США и Израилем. Это относится как к военной составляющей конфликта, так и к дипломатическому треку», – резюмировал Перенджиев.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленного спасения американских пилотов сбитого в Иране истребителя F-15E, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года.

    Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряженность в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

    Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

    Кроме того, Трамп отверг предложение американских военных по захвату стратегического острова Харк в Иране, опасаясь, что наземная операция приведет к недопустимо большим потерям среди личного состава. Он счел, что военные могут стать легкой мишенью для иранских сил.

    Харк считается ключевым для нефтяной инфраструктуры Исламской республики, поскольку на нем находятся основные терминалы для экспорта сырья. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за счет чего Иран выдержал натиск США и Израиля.

    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    19 апреля 2026, 20:23 • Новости дня
    Иран отказался от второго раунда переговоров с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран принял решение не продолжать диалог с Вашингтоном, несмотря на заявления американской стороны о скором возобновлении встреч делегаций в Исламабаде, передает агентство IRNA.

    Исламская республика не планирует продолжать контакты с американской стороной, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA. «Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами», – говорится в публикации иранского СМИ в социальной сети X.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил об отправке своих представителей в Исламабад. Целью поездки были заявлены новые переговоры по иранской проблематике.

    Кроме того, постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц сообщал, что диалог между двумя государствами возобновится в ближайшие 24 часа. Однако эти ожидания не оправдались.

    20 апреля 2026, 01:30 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на американские военные корабли

    Вооруженные силы Ирана заявили об атаке БПЛА на американские военные корабли

    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран применил беспилотники против флота США после обстрела и перехвата американцами иранского судна, сообщил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил.

    Указывается, что американские военные нарушили режим прекращения огня и обстреляли иранский корабль, вывели из строя его навигационную систему, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    В ответ на захват судна, которое направлялось из Китая в Оманский залив, Иран атаковал корабли США дронами. Иранская сторона обвинила США в «пиратстве» и пригрозила продолжать отвечать на подобные американские атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о захвате военнослужащими грузового судна под флагом Ирана в Оманском заливе. Американские военные подтвердили, что взяли под контроль иранский грузовой корабль Touska после обстрела его машинного отделения.

    19 апреля 2026, 11:56 • Новости дня
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    @ Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал вершиной лицемерия заявления дипломатов Евросоюза о необходимости соблюдать международное право.

    Он раскритиковал риторику ЕС, назвав ее «вершиной лицемерия», и отметил, что Европа «хронически неспособна поступать так, как сама проповедует», передает ТАСС.

    Багаи заявил: «О, это то самое международное право, с которого ЕС сдувает пыль, когда нужно поучать других, параллельно втихую давая добро на агрессивную войну США и Израиля [против Ирана] и отводя взгляд от зверств, направленных против иранцев? Оставьте проповеди при себе». По его словам, европейские заявления о международном праве не соответствуют реальным действиям.

    Дипломат также напомнил, что ни один принцип международного права не запрещает Ирану как прибрежному государству принимать меры для предотвращения использования Ормузского пролива в военных целях против страны. По его мнению, требования ЕС необоснованны.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее выступила с призывом обеспечить свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив и заявила о готовности переориентировать миссию Aspides, сейчас действующую в Красном море, для этих целей.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы.

    Во вторник Каллас сообщила, что ЕС не поддерживает никаких действий, ограничивающих свободу судоходства через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о недопустимости платы Ирану за проход через Ормузский пролив. Иран подтвердил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию пролива.

    19 апреля 2026, 11:58 • Новости дня
    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    @ IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменские хуситы закроют Баб-эль-Мандебский пролив, если президент США Дональд Трамп продолжит препятствовать миру. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел хуситского правительства Хусейн аль-Эззи, передает Al Jazeera.

    Замглавы МИД правительства хуситов Хусейн аль-Эззи заявил: «Если Сана решит закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то все человечество и джинны окажутся совершенно бессильны его открыть. Поэтому Трампу – и потворствующим ему странам – лучше всего немедленно положить конец всем действиям и политике, препятствующим миру, и проявить уважение к правам нашего народа и страны».

    Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море и Аденский залив, играя ключевую роль в международной торговле энергоресурсами. Через этот узкий морской проход ежегодно проходит около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Аллах» рассматривало возможность блокировки Баб-эль-Мандебского пролива.

    Иранские военные заявили о готовности перекрыть данный водный путь.

    Йеменские повстанцы пообещали применить новое оружие против американских судов.

    19 апреля 2026, 17:30 • Новости дня
    Иран отказался от переговоров с США до снятия морской блокады
    @ Petty Officer 3rd Class Kenneth/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Исламской республики не планируют направлять переговорщиков для диалога с Вашингтоном, пока действует американская морская блокада страны, передает иранское агентство Tasnim.

    Тегеран согласится на прямые контакты с Вашингтоном только после полного снятия ограничений на море, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    «Иран пока не принимал решения об отправке переговорной делегации. Переговоров не будет, пока сохраняется морская блокада», – подчеркивается в заявлении.

    В настоящее время стороны продолжают обмениваться сообщениями при помощи пакистанского посредника. Иранские представители уточнили, что диалог невозможен, пока продолжает действовать указ президента США Дональда Трампа о морской блокаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран получил новые предложения от США через пакистанского посредника.

    Тегеран пригрозил перекрыть Ормузский пролив из-за американской морской блокады.

    Президент США пообещал прекратить блокаду портов после заключения договоренностей.

    19 апреля 2026, 15:37 • Новости дня
    Tasnim сообщило о задержании четырех шпионов США и Израиля в Иране
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы правопорядка Ирана задержали четырех человек, обвиняемых в разведывательном сотрудничестве с США и Израилем, сообщает агентство Tasnim.

    Силы правопорядка в Иране задержали четверых человек, подозреваемых в разведывательном сотрудничестве с Соединенными Штатами и Израилем, передает РИА «Новости». Агентство Tasnim сообщает, что задержания произошли в районе Джульфы.

    Среди обвиняемых двое иностранцев, которых подозревают во ввозе на территорию страны устройств спутниковой связи Starlink. Еще одного человека обвиняют в передаче информации враждебным по отношению к исламской республике спутниковым сетям, а другого – в участии в разведывательной деятельности в интернете.

    Иранские власти ранее признали использование сервисов спутникового интернета Starlink от компании SpaceX Илона Маска незаконным. Это решение было принято в июне 2025 года на фоне конфликта с Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские спецслужбы задержали 39 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля и США.

    В разных регионах страны силовики выявили еще более 30 связанных с иностранными разведками лиц.

    В провинции Кум правоохранители изъяли у злоумышленников три терминала спутниковой связи Starlink.

    19 апреля 2026, 22:42 • Новости дня
    США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе

    Трамп заявил о захвате военными США судна под флагом Ирана в Оманском заливе

    @ Graeme Sloan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие США захватили грузовое судно под флагом Ирана в Оманском заливе, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Сегодня грузовой корабль под названием Touska, шедший под иранским флагом, длиной почти 900 футов и весящий почти как авианосец, попытался прорвать нашу военно-морскую блокаду ... Ракетный эсминец ВМС США Spruance перехватил Touska в Оманском заливе», – заявил Трамп.

    Эсминец потребовал от грузового корабля остановиться. После того как экипаж проигнорировал приказ, американские военные пробили дыру в машинном отделении судна. В настоящее время корабль находится под контролем морской пехоты США. Трамп добавил, что Touska числится в санкционных списках американского министерства финансов за предыдущую незаконную деятельность, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидавших прохода судов развернулись в сторону Омана.

    20 апреля 2026, 00:50 • Новости дня
    Эсминец США открыл огонь по иранскому торговому судну
    @ CENTCOM/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные взяли под контроль иранский грузовой корабль Touska после обстрела его машинного отделения, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Американские силы, действующие в Аравийском море, провели мероприятия по поддержанию морской блокады в отношении грузового судна под иранским флагом, пытавшегося проследовать в иранский порт», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

    Экипаж сухогруза Touska проигнорировал несколько предупреждений. Моряки шесть часов отказывались подчиниться требованиям американской стороны, после чего эсминец Spruance приказал покинуть машинное отделение и открыл по нему огонь. Затем на борт высадился десант, взявший судно под полный контроль.

    В военном ведомстве добавили, что с начала действия блокады американские корабли заставили 25 коммерческих рейсов изменить маршрут или вернуться в порты отправления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сообщил о захвате американскими военнослужащими иранского грузового судна в Оманском заливе. Пентагон объявил о готовности применять боевые меры против нарушителей блокады иранских портов.

    20 апреля 2026, 09:42 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели после нарушения перемирия в Ормузском проливе
    @ Damian Dovarganes/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость энергоносителей на мировых рынках резко увеличилась после блокировки движения танкеров через Ормузский пролив на фоне обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

    Котировки американской нефти подскочили на 6,4%, достигнув 87,88 доллара за баррель, передает Associated Press. Стоимость эталонной марки Brent также показала уверенный рост, увеличившись на 6,5% – до 96,25 доллара за баррель.

    Ситуация на рынке обострилась после того, как Тегеран отказался от планов открыть пролив для коммерческого судоходства. Это произошло в ответ на заявление главы Белого дома о сохранении блокады иранских портов силами ВМС США.

    В выходные Корпус стражей исламской революции обстрелял несколько судов, а американская сторона сообщила о захвате иранского сухогруза.

    Продолжающийся уже восемь недель конфликт спровоцировал один из самых серьезных энергетических кризисов за последние десятилетия. Больше всего пострадали страны Азии и Европы, зависящие от ближневосточной нефти. «Но цены, вероятно, достигли пика, и они начнут снижаться», – заявил министр энергетики США Крис Райт.

    Эксперты предупреждают, что длительное закрытие пролива может привести к дальнейшему росту цен. Даже в случае достижения соглашения на восстановление нормальных объемов поставок и снижение стоимости топлива могут уйти месяцы из-за скопления танкеров и поврежденной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные запланировали полную морскую блокаду Ирана. Президент США пригрозил возобновлением боевых действий.

    20 апреля 2026, 09:51 • Новости дня
    Колонна израильской техники подорвалась на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская бронетехника подорвалась на заранее установленных взрывных устройствах на юге Ливана, в результате чего несколько танков выведены из строя, сообщила пресс-служба движения «Хезболла».

    Колонна израильской военной техники подорвалась на заранее установленных взрывных устройствах на юге Ливана, передает РИА «Новости». В результате инцидента четыре танка «Меркава» выведены из строя.

    «Колонна из восьми бронемашин, двигавшаяся в воскресенье из населенного пункта Тайба в сторону бывшей позиции Салъа в районе Дейр-Сиръян, подорвалась на связке взрывных устройств, заранее заложенных бойцами исламского сопротивления», – заявили в пресс-службе движения «Хезболла».

    Два мощных взрыва произошли с интервалом в один час. Израильские эвакуационные группы смогли забрать поврежденную технику лишь спустя два часа после подрыва.

    Представители шиитского движения подчеркнули, что передвижение техники на территории Ливана является очередным нарушением со стороны израильских сил.

    Отмечается, что за три дня с момента вступления в силу режима прекращения огня зафиксирована серия явных нарушений, включая артиллерийские обстрелы и применение беспилотников в небе над Южным Ливаном и Бейрутом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ливанского движения отразили наступление израильских войск у границы. Шиитская милиция подбила два танка «Меркава» на юге страны.

    Ранее израильская бронегруппа попала в организованную засаду с потерей десятков единиц техники.

    19 апреля 2026, 14:58 • Новости дня
    ВС Ирана не позволили двум танкерам пройти Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Ирана предотвратили проход двух танкеров под флагами Анголы и Ботсваны через Ормузский пролив, сообщает агентство Tasnim.

    Вооруженные силы Ирана предотвратили проход двух нефтяных танкеров под флагами Анголы и Ботсваны через Ормузский пролив, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

    По заявлению иранской стороны, танкеры были вынуждены развернуться из-за действий военных. В сообщении подчеркивается: «По причине продолжения морской блокады Ирана вооруженные силы Ирана сегодня не позволили еще двум нефтяным танкерам пройти через Ормузский пролив».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады.

    Корпус стражей исламской революции объявил о закрытии этого стратегического маршрута до полного снятия ограничений.

    Около 20 ожидавших прохода судов развернулись в сторону Омана.

    19 апреля 2026, 19:31 • Новости дня
    WSJ: США используют дроны для расчистки Ормузского пролива от мин

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные задействовали беспилотные аппараты для поиска и уничтожения взрывных устройств на стратегически важном морском маршруте, пытаясь восстановить судоходство, пишет издание Wall Street Journal.

    Военно-морские силы Соединенных Штатов применяют надводные и подводные беспилотники для очистки акватории Ормузского пролива от мин, передает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal. Аппараты оснащены гидролокаторами, позволяющими обнаруживать опасные объекты на морском дне. Для выполнения задачи используется комбинация дронов и техники под управлением экипажа.

    «Армия США использует морские дроны для помощи в расчистке Ормузского пролива от мин, которые могут находиться в нем, в попытке ослабить хватку Ирана на морском пути и начать восстановление коммерческого судоходства», – отмечают журналисты The Wall Street Journal. Ранее телеканал CBS сообщал о наличии в проливе как минимум 12 подводных зарядов.

    Американские чиновники утверждают, что Иран разместил там мины собственного производства марок «Махам-3» и «Махам-7». Разминирование рассматривается как подготовка к проходу военных конвоев США, которые будут защищать танкеры. Накануне Вашингтон начал блокаду трафика из иранских портов в районе пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидавших прохода судов развернулись в сторону Омана.


    19 апреля 2026, 14:38 • Новости дня
    Израильские военные взорвали дома на границе с Ливаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные взрывают дома путем минирования целых улиц в ливанских поселениях, расположенных вдоль границы на юге страны, сообщил ливанский военно-полевой источник.

    Израильские военные минируют и подрывают дома в ливанских поселениях, расположенных вдоль южной границы страны, передает РИА «Новости». Ливанский военно-полевой источник сообщил, что армия Израиля использует режим прекращения огня для подрыва целых улиц с жилыми домами. По его словам, такие случаи произошли в воскресенье в поселениях Байда, Накура и на северных окраинах Бинт-Джбейля.

    Собеседник агентства заявил: «Армия противника пользуется десятидневным режимом прекращения огня и, нарушая его, минирует, а затем взрывает дома жителей деревень, расположенных вдоль южной границы».

    После вступления в силу режима прекращения огня в четверг израильская армия распространила предупреждение жителям ливанских приграничных поселений о недопустимости приближения к их деревням. Власти Ливана рекомендовали жителям южных регионов не спешить с возвращением в свои дома из соображений безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллерия армии Израиля открыла огонь по ливанской территории спустя полчаса после начала действия перемирия.

    Командование ЦАХАЛ подтвердило факт проведения атак на юге соседней страны.

    До этого израильская боевая авиация нанесла массированные удары по семи населенным пунктам на юге Ливана.

