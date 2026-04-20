Парламент Ирака потребовал объявить ЧП из-за загрязнения Тигра

Иракские депутаты добиваются введения режима чрезвычайного положения (ЧП) в водной сфере страны из-за масштабной экологической катастрофы, передает РИА «Новости».
Ситуация усугубилась после попадания опасных промышленных стоков в реку Тигр, что затронуло провинцию Васит и соседние территории.
«Спикер парламента Хейбат аль-Хальбуси выпустил парламентский указ о создании следственной комиссии для изучения последствий серьезного загрязнения реки Тигр и расследования причин утечки сточных вод и промышленных отходов, которые привели к образованию токсичного пятна в реке, нарушению водоснабжения провинции Васит и гибели тысяч тонн рыбы. Предложено объявить чрезвычайное положение в водной сфере из-за этой катастрофы», – заявили в парламентской пресс-службе.
Специальный комитет настаивает на привлечении к ответственности государственных учреждений, допустивших отравление водоема. Министр окружающей среды Ирака Хехлу аль-Аскари уточнил, что опасные воды начали распространяться от притока Диялы и уже достигли южных регионов, однако столицу страны Багдад загрязнение обошло стороной.
