Генпрокуратура обрисовала портрет типичного коррупционера в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генпрокуратура составила криминологический портрет коррупционера в России, передает РБК. В 2025 году основную часть выявленных коррупционеров составили мужчины в возрасте от 30 до 49 лет с высшим образованием и семьей. Большинство таких преступлений совершались по месту постоянного проживания.

С 2018 года в России выявили свыше 140 тыс. коррупционеров, более 20 тыс. из них – в 2025 году. Наиболее распространенной формой коррупции остается взяточничество: к 2025 году доля взяткодателей и взяткополучателей с посредниками выросла до 67,4%. Мошенничество и другие коррупционные преступления встречаются значительно реже.

В 2025 году 17,3% коррупционных преступлений были совершены группой лиц, в основном по предварительному сговору. Среди коррупционеров мало рецидивистов: их доля составила 14,6%, а ранее судимых – 3,4%. Среди взяткополучателей эти показатели еще ниже.

Возрастная структура коррупционеров близка к общей картине по преступности. На людей от тридцати до сорока девяти лет пришлось 60,8% выявленных коррупционеров. За восемь лет заметно выросла доля молодых нарушителей – среди лиц 18–24 лет их число увеличилось почти вдвое.

В 2025 году 78,3% выявленных коррупционеров были мужчинами. Доля женщин среди коррупционеров возросла, особенно среди посредников при передаче взяток. Женщины чаще становятся взяткополучателями в сфере образования, мужчины – инициаторами коррупционных отношений.

Коррупционеры выделяются высоким уровнем образования. Более половины имеют высшее образование, а среди взяткополучателей этот показатель достигает 87%. Среди взяткодателей и мелких взяточников уровень образования ниже, но растет число студентов и учащихся среди нарушителей.

Почти 92% коррупционных преступлений совершили граждане России, около 8% – иностранцы, преимущественно по делам о мелком взяточничестве. В социальной структуре преобладают наемные работники и предприниматели, а доля лиц без постоянного дохода среди коррупционеров существенно ниже, чем среди других преступников.

В органах МВД выявляют большинство коррупционных преступлений внутри правоохранительного блока. Среди взяткополучателей значительную долю продолжают составлять сотрудники органов внутренних дел, причем их доля среди силовиков достигла 75% в 2025 году.

Большинство коррупционеров состоят в браке, имеют детей и характеризуются завышенной самооценкой и прагматизмом. Исследования показали, что они ценят мораль и порядочность, но низко оценивают значение закона, что указывает на наличие коррупционной нормы среди чиновников.

Российские суды приговорили более 11 тыс. человек по делам о взяточничестве.

Государство взыскало с недобросовестных чиновников имущество на сумму 500 млрд рублей.