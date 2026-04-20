  • Новость часаФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта в Пятигорске
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия сгладит мировой продовольственный шок
    Трамп заявил о захвате иранского судна в Оманском заливе
    Опубликовано видео прыжка тигра к зрителям цирка в Ростове-на-Дону
    Иран заявил об атаке на американские военные корабли
    Глава новосибирского минсельхоза лишился поста
    Цены на нефть взлетели после нарушения перемирия на Ближнем Востоке
    Мерц созвал совбез из-за топливного кризиса в Германии
    Противник военной помощи Киеву одержал сокрушительную победу в Болгарии
    20 апреля 2026, 09:16 • Новости дня

    Лукашенко назвал Путина и Трампа «императорами»

    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Белорусский лидер Александр Лукашенко сравнил президентов России и США с «императорами», отметив собственное спокойное отношение ко всеобщей любви.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе, назвав их «императорами», передает RT.

    Белорусский лидер подчеркнул, что лидеры России и США могут позволить себе рассуждать о всеобщей любви.

    «Я и был далек, и сейчас тем более, от того, чтобы настроиться на всеобщую любовь. И знаете, я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин», – заявил глава государства.

    Политик добавил, что является руководителем среднеевропейской страны и осознает, что не обладает такими же возможностями. Именно поэтому, по его словам, у него выработалось спокойное отношение к любви, особенно после долгих лет на посту президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусский лидер отверг возможность встречи с американским коллегой по сценарию вассала с императором.

    Ранее он назвал президента России великим человеком и волкодавом в политике.

    Глава государства сообщил о наличии доверительных и честных отношений с Владимиром Путиным.

    19 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его сын учился в деревенской школе на равных условиях с другими детьми, а затем поступил в Пекинский университет.

    В интервью ведущему RT Рику Санчесу Лукашенко отметил: «У меня сын учился в деревенской школе, вместе со всеми, поддерживает со многими отношения. Он поступил в Пекинский университет, один из лучших университетов мира, где преподают на английском языке. Но он к этому стремился. Он всегда хорошо учился».

    По словам президента, он лично следил за тем, чтобы сын не имел привилегий и учился в обычной обстановке, как и все остальные школьники. Лукашенко отметил, что его сын смог превзойти половину одноклассников по результатам обучения.

    Глава государства также подчеркнул, что желает сохранить в Белоруссии такой подход к образованию и равенству возможностей для всех детей.

    Накануне Лукашенко вместе с сыном Николаем посадил деревья на территории строящегося Национального исторического музея и парка Народного единства.

    Ранее белорусский лидер во время субботника потребовал возводить здание Национального исторического музея исключительно из отечественных материалов.

    Зимой глава государства вместе с сыном Николаем помогли горожанам убирать снег на улицах Минска.

    Комментарии (27)
    19 апреля 2026, 10:20 • Новости дня
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    @ Seth Rose/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленной операции по спасению американских пилотов после инцидента с истребителем на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

     Трамп пришёл в ярость после известия о сбитом над Ираном американском истребителе F-15E, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. По их словам, Трамп несколько часов кричал на своих помощников, требуя немедленных действий. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года и настаивал на срочной спасательной операции экипажа.

    Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряжённость в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

    Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о благополучном спасении второго пилота сбитого истребителя F-15E.

    Американские военные изначально опасались попытки заманивания своих сил в ловушку.

    После завершения операции глава государства пригрозил уничтожить электростанции Ирана.

    Комментарии (5)
    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 22:18 • Новости дня
    Зеленский угрожает руководству Белоруссии судьбой Мадуро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В приграничных районах Белоруссии якобы ведется подготовка артиллерийских позиций и строительство дорог в направлении украинской территории, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил о «подозрительной активности» в приграничной зоне Белоруссии со ссылкой на данные украинской разведки, пишет «Газета.Ru».

    «Россия еще раз будет пытаться втянуть в конфликт белорусское государство», – заявил украинский лидер.

    Зеленский также добавил, что поручил по соответствующим каналам предупредить руководство Белоруссии о готовности украинской стороны защищать свою территорию.

    По его мнению, похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро должны стать «предостережением» для белорусских властей от возможных ошибок.

    В феврале советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что в Киеве одобрили возможность нанесения ударов по территории Белоруссии.

    Напомним, в ночь на 3 января 2026 года США провели спецоперацию «Абсолютная решимость» на территории Венесуэлы, в ходе которой элитный спецназ Delta Force захватил президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в их резиденции в Каракасе. По данным СМИ, штурм занял считанные минуты, после чего Мадуро задержали, вывезли вертолетом на десантный корабль ВМС США USS Iwo Jima и затем доставили в США для последующего суда по обвинениям в наркотерроризме.

    Комментарии (19)
    19 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран

    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран

    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп осознает, что наземная операция в Иране и попытка захвата острова Харк обернутся для США куда большими потерями, чем сейчас. Это останавливает его от продолжения войны и указывает на правильность выбранной Тегераном тактики, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее сообщалось о скандале в Белом доме из-за инцидента с истребителем F-15E.

    «Скандал, устроенный главой Белого дома Дональдом Трампом из-за сбитого F-15E над Ираном, а также отказ от захвата острова Харк иллюстрируют панический страх политика перед сколько-нибудь существенными потерями ВС США при продолжении боевой операции», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    Спикер напомнил, что в целом любые потери в военных кампаниях, особенно в таких непопулярных, как нынешняя, бьют по популярности политика. «В случае с Трампом ситуация осложняется рядом факторов. Во-первых, по неофициальным оценкам, количество жертв перевалило за несколько сотен. Во-вторых, часть проблем глава Белого дома создал себе сам заявлениями о «разгроме» над Ираном, о якобы запросах Тегерана о мирных переговорах», – продолжил аналитик.

    «Помимо всего прочего, внутриполитические позиции Трампа и его популярность среди электората подкосил отказ европейских членов НАТО от участия в войне против Ирана. Глава Белого дома хотел использовать евроатлантических союзников как прокси, а на деле сам стал израильским прокси в этой кампании», – детализировал собеседник.

    «Все это, вне всяких сомнений, внушает Трампу страх, который останавливает его от наземного вторжения в Иран. Очевидно, например, посягательство на остров Харк привело бы США к еще большим потерям. Иранцы могли бы организовать ловушку американским военным – выселить все мирное население и устроить бойню с масштабными пожарами», – спрогнозировал он.

    «Все это дает право говорить о том, что Тегеран выбрал правильную оборонительную тактику в нынешнем противостоянии с США и Израилем. Это относится как к военной составляющей конфликта, так и к дипломатическому треку», – резюмировал Перенджиев.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленного спасения американских пилотов сбитого в Иране истребителя F-15E, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года.

    Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряженность в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

    Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

    Кроме того, Трамп отверг предложение американских военных по захвату стратегического острова Харк в Иране, опасаясь, что наземная операция приведет к недопустимо большим потерям среди личного состава. Он счел, что военные могут стать легкой мишенью для иранских сил.

    Харк считается ключевым для нефтяной инфраструктуры Исламской республики, поскольку на нем находятся основные терминалы для экспорта сырья. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за счет чего Иран выдержал натиск США и Израиля.

    Комментарии (2)
    19 апреля 2026, 09:22 • Новости дня
    Лукашенко заявил о неприемлемости потери Белоруссии для России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потерять сегодня Белоруссию для России неприемлемо, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко заявил, что потеря Белоруссии сегодня для России неприемлема, передает РИА «Новости». В интервью телеканалу RT он подчеркнул: «Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо. Как у нас раньше говорили, значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой. Это для России неприемлемо».

    Лукашенко напомнил, что Белоруссия и Россия юридически связаны как союзные государства. По его словам, Москва недвусмысленно дала понять, что в случае угрозы применит «весь арсенал оружия» для защиты Белоруссии, и об этом осведомлен весь мир.

    Комментируя размещение российского тактического ядерного оружия на белорусской территории, Лукашенко отметил, что это решение связано с вопросами безопасности и обороны страны. Он пояснил, что такой шаг является фактором защиты для Белоруссии и усиливает ее безопасность с учётом всего военного потенциала России.

    Владимир Путин ещё в марте 2023 года объявил о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии по просьбе Минска, аналогично тому, как США держат своё вооружение у союзников. Уже в июне того же года первые ядерные заряды были доставлены в республику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал защиту Белоруссии важной частью новой ядерной доктрины страны.

    Комментарии (17)
    19 апреля 2026, 16:24 • Новости дня
    Трамп пообещал раскрыть данные о загадочных смертях ученых США
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие полторы недели представить подробные ответы по делу о череде загадочных смертей и исчезновений ученых, связанных с секретными программами в космической, ядерной и оборонной сферах.

    Как пишет Fox News, по словам Трампа, Белый дом уже провел специальное совещание по этим вопросам и «надеется на случайность», хотя считает ситуацию «довольно серьезной», передает РБК.

    За последние четыре года в США без вести пропали и погибли 11 ученых, имевших доступ к особо секретной информации. Среди них – 34-летняя Эми Эскридж из Хантсвилла, работавшая над антигравитационными технологиями. Она скончалась в июне 2022 года от огнестрельного ранения, официально квалифицированного как самоубийство, однако детали дела не разглашались, что вызвало волну подозрений и конспирологических версий. Эскридж ранее заявляла, что ее жизнь находится в опасности, а также говорила о домогательствах, угрозах и попытках саботажа после сообщений о прорыве в исследованиях.

    В числе исчезнувших и погибших – бывший генерал-майор ВВС Уильям МакКасленд, который занимался сверхсекретными проектами и руководил объектом, связанным с материалами об НЛО, а также ученые NASA и подрядчики, работавшие в смежных сферах. Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) подтвердило, что известно о случаях смертей и исчезновений сотрудников и сейчас ведет проверку совместно с ФБР. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт пообещала, что власти тщательно изучат все эпизоды.

    На данный момент власти не подтверждают наличия прямой связи между этими смертями и служебной деятельностью ученых, а материалы расследований не содержат доказательств, что гибель Эскридж могла быть связана с ее исследованиями. Тем не менее загадочные обстоятельства этих дел продолжают привлекать внимание общественности и СМИ, отмечает Mediaite.

    Комментарии (5)
    17 апреля 2026, 14:54 • Новости дня
    Песков опроверг слухи о недостатке информации у Путина
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин получает всю необходимую информацию по повестке дня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал видеообращения некоторых блогеров, которые предположили, что до президента не доходит важная информация о ситуации в стране, передает ТАСС.

    «Нет, это не так», – сказал представитель Кремля.

    Он подчеркнул, что Путин, как глава государства, располагает самыми широкими полномочиями и осведомлен обо всех ключевых событиях. По словам Пескова, президент всегда держит под контролем вопросы, находящиеся на повестке дня.

    Кроме того, представитель Кремля заявил, что не видит оснований для дальнейшей дискуссии по поводу видеообращения блогера Виктории Бони. «Вчера мне был задан вопрос на этот счет, я ответил на него и не думаю, что есть смысл как-то дальше дискутировать», – добавил Песков.

    Ранее Песков сообщил, что видеообращение Бони привлекло внимание властей, однако по всем затронутым в ролике резонансным темам уже ведется масштабная работа.

    Комментарии (24)
    17 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Трамп велел НАТО «держаться подальше» от Ормузского пролива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от предложения помощи от НАТО в Ормузском проливе.

    По его словам, представители Североатлантического альянса связались с ним после урегулирования ситуации в регионе, чтобы узнать, не требуется ли Вашингтону поддержка, передает РИА «Новости».

    «Теперь, когда ситуация с Ормузским проливом урегулирована, я получил звонок от НАТО с вопросом, не нужна ли нам помощь. Я велел им держаться подальше, разве что они просто хотят загрузить свои корабли нефтью. Они были бесполезны, когда были нужны», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Он также вновь назвал альянс «бумажным тигром».

    В марте Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать США в ситуации с Ираном.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Лукашенко: США не смогут ничего сделать с Россией при помощи ракет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что США не смогут добиться успеха в противостоянии с Россией при помощи ракет.

    «Россия – огромная территория, там ничего они (США) не сделают ракетами. Ракеты быстрее закончатся, чем территория России», – сказал он в интервью RT, передает ТАСС.

    Лукашенко отметил, что ситуация с Ираном подтверждает его слова о неэффективности ракетных ударов против большой страны. По мнению белорусского лидера, «факты показали, что США должны остановиться».

    Ранее Лукашенко посоветовал США «не лезть в Китай», если они не могут справиться с Ираном.

    Комментарии (6)
    19 апреля 2026, 22:42 • Новости дня
    США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе

    @ Graeme Sloan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие США захватили грузовое судно под флагом Ирана в Оманском заливе, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Сегодня грузовой корабль под названием Touska, шедший под иранским флагом, длиной почти 900 футов и весящий почти как авианосец, попытался прорвать нашу военно-морскую блокаду ... Ракетный эсминец ВМС США Spruance перехватил Touska в Оманском заливе», – заявил Трамп.

    Эсминец потребовал от грузового корабля остановиться. После того как экипаж проигнорировал приказ, американские военные пробили дыру в машинном отделении судна. В настоящее время корабль находится под контролем морской пехоты США. Трамп добавил, что Touska числится в санкционных списках американского министерства финансов за предыдущую незаконную деятельность, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидавших прохода судов развернулись в сторону Омана.

    Комментарии (3)
    17 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    Трамп объявил о сохранении морской блокады Ирана
    @ U.S. Navy

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на открытие для судоходства Ормузского пролива, американская морская блокада портов Ирана сохраняется.

    Глава Белого дома подчеркнул, что блокада будет снята только после полного выполнения сделки между США и Тегераном, передает РИА «Новости».

    По словам президента США, процесс реализации соглашения «должен пройти быстро, поскольку большинство его пунктов уже согласованы сторонами».

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    Напомним, соглашение о приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном вступило в силу.

    Комментарии (2)
    18 апреля 2026, 10:29 • Новости дня
    Лукашенко об отношениях с Западом: Я не их сукин сын
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Минск поддерживает контакты с американской стороной исключительно ради экономического выживания государства, сохраняя при этом дружеские отношения с Москвой и Пекином, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Белорусский лидер Александр Лукашенко дал интервью каналу RT. В ходе беседы он подчеркнул, что многовекторная политика страны продиктована необходимостью экспортировать товары в Россию, Китай, Африку и на Запад.

    «Если в России меня кто-то упрекает, что я веду переговоры с американцами, я могу задать им вопрос: а вы что, не ведете с американцами диалог? Ведете. Но я веду диалог с американцами не против России и не против Китая», – заявил глава государства.

    «Какие бы со мной переговоры Запад ни вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут. Но и в такой ситуации, потому что я президент этой страны... я должен исходить из интересов народа, а не собственных интересов», – пояснил Лукашенко.

    Политик напомнил, что именно Москва и Пекин открыли двери для белорусской продукции во время введения западных санкций. Благодаря этой поддержке республика смогла фактически спасти свою экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о возможной крупной сделке с Соединенными Штатами.

    Белорусский лидер отметил пользу своего жизненного опыта для оценки переговоров с американцами.

    Ранее политик назвал диалог Минска и Вашингтона переговорами равных сторон.

    Комментарии (11)
    17 апреля 2026, 17:04 • Новости дня
    Лукашенко предложил США поучиться демократии у Белоруссии
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью телеканалу RT, в котором остро раскритиковал политику США в вопросах демократии и соблюдения прав человека.

    Говоря о недавней атаке на школу в Иране, в результате которой погибли около 200 человек, включая детей и учителей, Лукашенко задал риторический вопрос, каким образом США могут говорить о правах человека, если сами совершают подобные действия, передает ТАСС.

    Лукашенко также отметил, что гибель людей в результате поощрения бомбежек Израиля вызывает сомнения в приверженности США демократии и правам человека. По его словам, внутри самой Америки «ничего не меняется», и это может свидетельствовать о наличии диктатуры в стране.

    «У нас – я об этом давно говорил – демократии вам придется учиться. У нас во сто крат этой демократии больше, чем у вас. Реальной демократии, реальных прав человека», – подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что невозможно говорить о правах человека, если человек убит, ведь у мертвого уже нет никаких прав.

    Ранее Иран потребовал международного суда из-за удара США и Израиля по школе в Минабе.

    Постпред США Уолтц отказался подтверждать причастность к удару по школе в Иране.

    Комментарии (4)
    17 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о будущем Белоруссии и сделке с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о будущем республики, возможной крупной сделке с Соединенными Штатами и шансах на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

    В интервью телеканалу RT Лукашенко отметил, что Белоруссия может сыграть уникальную роль в процессе восстановления сотрудничества между Россией и США, передает БелТА.

    В ходе почти двухчасового интервью, которое провел ведущий RT Рик Санчес, также обсуждалась геополитическая ситуация в мире. Лукашенко поделился своей оценкой конфликта на Ближнем Востоке, в частности войны США и Израиля против Ирана.

    В марте Лукашенко сообщил о проработке Минском «большой сделки» с США.

    Комментарии (2)
    20 апреля 2026, 09:32 • Новости дня
    Лукашенко предупредил Зеленского о риске потерять Украину
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Владимир Зеленский не изменит свою политику и не остановится, то рискует потерять Украину.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский должен более взвешенно оценивать ситуацию и понимать, что слишком высокую цену платит за проводимую политику и продолжающуюся войну, передает RT.

    Лукашенко подчеркнул, что если Зеленский не примет соответствующих решений, то может потерять Украину.

    Президент Белоруссии добавил, что сочувствует Зеленскому, поскольку тот получил Украину уже «в готовом варианте» и должен был изменить ее политику, но не сделал этого. Лукашенко отметил, что национализм на Украине не был остановлен новым президентом, а националисты взяли верх из-за неопытности Зеленского.

    По словам Лукашенко, украинцы сами выбрали нынешнего президента, несмотря на его неопытность, и теперь несут ответственность за этот выбор, сталкиваясь с тяжелыми последствиями.

    «Украинцы платят за свое решение. Ведь они избрали Зеленского президентом? Они. Они знали, что он неопытный человек? Знали. Они знали недостатки? Может быть, не знали. Зачем голосовали?» – отметил Лукашенко.

    Он напомнил, что альтернативы на выборах были не лучше, но ответственность за происходящее лежит на всех украинцах.

    Лукашенко сравнил себя с украинским лидером Владимиром Зеленским, но при этом напомнил о своем жизненном опыте. «Я ж тоже был таким же зеленым, как он. Но у меня под ногами была земля, опыт определенный жизненный. А у него – шоу», – заявил белорусский лидер.

    Лукашенко также заявил, что Зеленский вновь встал на путь милитаризации и идет на поводу у Запада, надеясь на финансовую и военную поддержку.

    Ранее Лукашенко заявил об угрозе исчезновения Украины в случае продолжения боевых действий.

    До этого Лукашенко посоветовал киевским властям сохранять спокойствие ради спасения страны.

    Комментарии (0)
