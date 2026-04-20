Лукашенко оценил шансы беглой оппозиции на захват власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что беглая оппозиция не имеет шансов захватить власть в стране, передает RT.

По его словам, западные страны это прекрасно понимают и поэтому ведут диалог с действующим руководством республики.

«Почему американцы пошли со мной, человеком, «фальсифицировавшим» выборы, почему пошли на переговоры? Потому что они знают реальную картину. Они знают, кто управляет этой страной, реально. И какова роль этой беглой оппозиции. Да, вам хочется, чтобы она имела силу, вернулась в Беларусь и захватила власть. Но это слишком жестоко, это слишком самонадеянно. Так не будет. Они это понимают. Поэтому они разговаривают реально с властью, которая имеет здесь власть», – отметил глава государства.

Лукашенко также подчеркнул, что категорически отвергает обвинения в фальсификации выборов и узурпации власти. Он сослался на социологические данные, которые, по его словам, свидетельствуют о значительном росте доверия граждан к нему после последних выборов. Кроме того, белорусский лидер признался, что спокойно относится к попыткам западных элит называть его диктатором, объясняя это своим прагматизмом.

В заключение президент выразил уверенность, что белорусы генетически не предрасположены поддерживать «монстров» у власти. Он заверил, что народ просто не позволит ему стать диктатором и управлять страной с позиции жестокости.

Политик одержал победу на недавних президентских выборах с результатом 86,82% голосов.